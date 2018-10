Un artista hace una pintada con la frase “por la libertad” en la tumba de Franco

Captura del vídeo de Pedro Armestre, quien ha grabado a Enrique Tenreiro mientras pintaba sobre la tumba de Franco.

El artista gallego Enrique Tenreiro ha realizado una pintada sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. Sobre las 11 de la mañana, y ante una veintena de personas que visitaban el mausoleo franquista, Tenreiro se ha acercado a la lápida del dictador y ha escrito la frase "por la libertad" con pintura roja.

"Decidí realizar una acción artística consistente en pintar una paloma de la paz sobre la tumba de Franco", ha asegurado Tenreiro al periodista Pedro Armestre, quien ha grabado el vídeo y lo ha publicado en su cuenta de Twitter. "No pretendo hacer daño a la familia ni a sus seguidores, lo que quiero es un espacio de libertad". Al ser detenido por miembros de seguridad, ha gritado: "Por la libertad y la reconciliación de los españoles, para que no haya ningún bando vencido". Tras ser reprendido por los visitantes de la Basílica, el hombre ha respondido: "No estoy en contra de la unidad de España, pero Franco mató a muchísima gente". Tenreiro ha asegurado que esta acción es "su pequeño grano de arena para aliviar el dolor de los perdedores de una Guerra Civil que no debería haberse producido. Yo mismo vengo de abuelos implicados en los dos bandos y tengo la ideade que esto ayude a cerrar la herida que mucha gente guarda en sus corazones".

La Guardia Civil ha arrestado a Tenreiro tras realizar la pintada en la lápida y ha llevado a cabo las actuaciones pertinentes para su identificación y el esclarecimiento de los hechos, según ha informado Patrimonio Nacional. El detenido había introducido la pintura en la Basílica en un recipiente de plástico, que no puede detectarse por los sistemas de seguridad existentes. Posteriormente, han depositado una sábana blanca sobre la tumba del dictador para tapar el mensaje.

Este acto se ha producido en medio del debate sobre el posible traslado de los restos de Franco a la cripta de la Catedral de la Almudena en Madrid, como desean sus familiares, aunque el Gobierno ha asegurado que busco la forma de impedirlo porque el templo podría convertirse en un lugar de exaltación del Franquismo. El Gobierno considera que los artículos 15 y 16 de la Ley de Memoria Histórica, así como el preámbulo del Real Decreto de 24 de agosto para la exhumación de los restos de Francisco Franco, que se refieren a la no exaltación del franquismo, le habilitan para impedir que los restos del dictador, una vez exhumados del Valle de los Caídos, sean enterrados en la sepultura que posee la familia en la cripta de la Almudena.