El Gobierno afronta otra prueba de fuego en el Congreso con el objetivo de déficit

El pleno del Congreso de los Diputados debate este viernes en sesión extraordinaria el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y sus subsectores para el periodo 2019-2021, así como el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019 en el que trabaja la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Con el PP y Ciudadanos en contra, el Gobierno afronta una prueba de fuego después de que varios de los partidos que apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa hayan mostrado sus discrepancias con estos objetivos y de que el PDeCAT haya caído bajo la influencia del expresidente catalán Carles Puigdemont. Este distanciamiento de los ocasionales socios puede hacer descarrilar el proyecto financiero del Gobierno, que prometió un ajuste a Bruselas a cambio de suavizar el calendario de reducción de déficit.

Para superar los 169 votos en contra del PP y Ciudadanos, el PSOE necesita, como mínimo, el respaldo de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV. Tanto Unidos Podemos como el PDeCAT han asegurado que la propuesta, pese al mayor margen, no les convence y es insuficiente, aunque han mantenido conversaciones hasta última hora y no desvelarán el sentido del voto hasta el último momento. Ambas formaciones, sin embargo, han advertido de que, con indiferencia de la posición que mantengan, el objetivo de déficit no pasará la barrera del Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta. También ERC, con el mismo ánimo exculpatorio de los anteriores, se ha escudado en que su voto “no es determinante”. Compromís y Coalición Canaria han anunciado su abstención.

En 2012, con mayoría absoluta popular en el Congreso y el Senado, el Gobierno reformuló de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que la aprobación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública contara con el respaldo mayoritario de ambas Cámaras. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que en el caso de que el Senado tapone el proyecto, el Ejecutivo encontrará “soluciones”, sin aludir directamente a una modificación de la ley, que por ser orgánica resultaría complicada.

El acuerdo de estabilidad presupuestaria aprobado por el Consejo de Ministros incluye el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que no es sometido a votación, y que se sitúa en 125.064 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al de 2018.

La nueva senda de consolidación fiscal flexibiliza en cinco décimas el margen de déficit público para 2019, lo que supone cerca de 6.000 millones más de gasto para las Administraciones Públicas. El Gobierno contempla un déficit máximo del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021. En el desglose, el de la Administración central y el de las comunidades autónomas se reducirán hasta lograr el déficit cero en 2021. Para las entidades locales, el Gobierno contempla el equilibrio presupuestario en todo el periodo y para la Seguridad Social se reducirá del 1,1 en 2019 al 0,9 en 2020 y 0,4 en 2021. La flexibilización supone alrededor de 2.400 millones más para las comunidades, otros tantos para la Seguridad Social y unos 1.200 más de margen para el Estado.

De no superar el trámite parlamentario en el Congreso, la ley marca un plazo máximo de un mes para remitir unos nuevos objetivos que también deberían someterse a votación en las dos Cámaras. El Gobierno también podría adoptar la senda de déficit aprobada por el anterior Ejecutivo, con lo que el techo de gasto debería ajustarse en 1.200 millones, situándose en unos 123.864 millones. Si obtiene el aval del Congreso, el lunes le espera el Senado.

Segunda oportunidad para Mateo

Antes del debate económico, la Cámara realiza la segunda votación para elegir a la candidata a administradora única provisional de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, que en esta segunda vuelta necesita el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) y de la mitad de los grupos. En la primera vuelta no logró el apoyo requerido de los dos tercios de los diputados (234 votos). Tampoco el PP obtuvo el respaldo de la Diputación Permanente para hacer comparecer a la candidata y que demostrara su idoneidad, algo que no contemplaba la normativa al ser una propuesta del Gobierno y habría retrasado el nombramiento.

Con la elección, que han garantizado los grupos que apoyaron la moción de censura, el Gobierno cerraría un episodio de adversidades parlamentarias que se inició el pasado 22 de junio con un decreto ley para forzar el relevo de la cúpula de RTVE, cuyo mandado había expirado. Con el de este viernes, habrán sido necesarios ocho plenos extraordinarios para culminar una operación que ha tenido un alto coste para el Gobierno y ha erosionado, asimismo, la corporación RTVE.

En ese proceso, los partidos que apoyaron la moción de censura arruinaron la elección del consejo de administración provisional en la última votación al producirse dos errores en las papeletas de voto y varias ausencias. Ante la cadena de desatinos, no son pocas las voces en el PSOE que consideran que el Gobierno tenía que haber optado desde el principio por designar un administrador único.

Una vez ratificada por la Cámara, Mateo pasaría a gestionar RTVE hasta que se resuelva el concurso público que ya está en marcha y se elija al nuevo consejo de administración de RTVE. Según el calendario marcado para este proceso, se espera que la nueva cúpula de la corporación se haya elegido entre los meses de septiembre y octubre.