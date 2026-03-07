En apoyo a América Latina contra Trump

Los lectores y las lectoras escriben sobre la ilegitimidad de las acciones de EE UU en otros países, las esposas tradicionales, vivir en Qatar y la atención médica al final de la vida

Estados Unidos agrede ahora a Irán, pero no dejará a América Latina en paz. La región necesita ayuda, y ya que Sánchez es el único líder europeo que condena abiertamente las acciones de Trump, los españoles debemos es atraer la atención de la comunidad mundial para apoyarles. Nuestra relación es larga y compleja, pero no debemos olvidar nuestras raíces y tradiciones comunes. Es importante ahora que España sea un nexo entre América Latina y las organizaciones internacionales como la ONU, la UE y la OTAN para poner fin a la impunidad estadounidense y que los pueblos determinen su propio destino. Tenemos que seguir cuestionando la legitimidad de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y otros que pronto se sumarán.

Rafael Vargas. Córdoba

Modelos de mujer y redes

El auge de las tradwives en TikTok preocupa por su impacto entre los jóvenes. Mientras, faltan modelos femeninos reales que aprovechen el potencial de las redes en su favor. La campaña para el 8M No dejaremos que el pasado avance es una respuesta inteligente al movimiento de las “mujeres de alto valor”. Lo que se echa en falta son más actuaciones como estas a lo largo del año. Que las medidas no se queden solo en dar respuesta a los ataques. No es una cuestión de que el pasado no avance, es cuestión de seguir avanzando.

Diego Méndez Puente. Getafe (Madrid)

Españoles en el Golfo

Soy médica española residente en Qatar desde hace más de 10 años. Vine, como muchos otros profesionales, no para evadir impuestos, sino para desarrollar mi carrera y ofrecer mejores oportunidades a mi familia. Quiero expresar mi profunda indignación ante la falta de rigor de algunos medios españoles al hablar de Qatar y de los países del Golfo. Los españoles vivimos aquí con total normalidad, y en esta difícil situación no habrán visto a un residente pedir llorando en las televisiones que nos evacúen. Es preocupante escuchar en análisis y tertulias opiniones de personas que claramente no conocen esta región. Quizá algunos periodistas deberían viajar más, informarse mejor o, al menos, hablar con quienes vivimos aquí. Adoro España; es mi país, mi cultura y mis raíces. Pero Qatar ha ofrecido a mi familia y a miles de profesionales extranjeros un entorno de estabilidad.

Beatriz Garcia-Cañibano. Doha

Morir con dignidad

Soy enfermero, y me inquieta que parece que hemos olvidado que la vida tiene un final. Nos empeñamos en alargarla a cualquier precio, incluso a personas mayores que ya han recorrido casi todo su camino. Valoro la medicina, pero me pregunto si siempre es necesario someter a nuestros mayores a tratamientos agresivos que apenas aportan calidad y, en cambio, sí añaden dolor y desgaste. Deberíamos aprender que acompañar también es cuidar. Que un final tranquilo puede ser un acto de amor. Dar tiempo, presencia y dignidad, en lugar de prolongar lo inevitable. Tal vez debamos recuperar el sentido común y la humanidad: acompañar, cuidar y respetar los tiempos de cada vida.

Jesús del Río Moro. Valladolid