Las causas de los crímenes machistas

Varias mujeres participaban el 17 de febrero en un minuto de silencio por el asesinato de una mujerza manos de su expareja en Benicàssim (Castellón).

Los lectores y las lectoras escriben sobre los feminicidios, el ataque a Irán, la enseñanza del valenciano y el valor de la lectura

En menos de dos meses, han sido asesinadas en nuestro país 10 mujeres y 2 menores. Más allá de la insoportable cifra, inquieta la sensación de repetición: cada crimen va seguido de un silencio y una indignación que pronto se diluyen en la rutina informativa. Se toman las medidas necesarias (órdenes de alejamiento, protocolos, campañas), pero los asesinatos continúan. Tal vez debamos preguntarnos qué estamos dejando sin analizar. Apenas se estudia qué convierte a un hombre en agresor: qué factores culturales, educativos o psicológicos confluyen antes del crimen. Sugiero crear una comisión independiente y permanente que analice causas y evalúe políticas sobre bases empíricas para reforzar la prevención. Cada asesinato es un fracaso colectivo, pero repetir consignas no sustituye al análisis. Quizá ha llegado el momento de invertir más en comprender que en reaccionar.

José Javier Lamo Fernández. Madrid

Un ejemplo para Europa

Gracias, señor Sánchez. Gracias, España; eres un ejemplo para todos los europeos.

Malcolm Mottram. Bury St. Edmunds (Inglaterra)

De Eróstrato a Trump

En pos de la fama y la notoriedad, dispuesto a cualquier cosa por conseguir algún tipo de inmortalidad, Eróstrato incendió el templo de Artemisa en Éfeso. Su nombre dio origen al síndrome de Eróstrato, que define el afán de poder. ¿Se diagnosticará en un futuro como el complejo de Trump?

Marcela Zúñiga Clavería. Santiago (Chile)

Literatura y territorios

La Generalitat valenciana ha decidido que en las clases de valenciano en Bachillerato no se enseñe a autores catalanes o baleares. Es como si en clase de castellano no estudiáramos a autores nacidos en Latinoamérica o que los británicos dejaran de estudiar a los estadounidenses. De ahora en adelante, el alumnado se perderá una cultura importante que no sabrá identificar. No conocerán las historias de Quimet y Colometa en La plaça del Diamant, ni los poemas del mallorquín Joan Alcover, entre muchísimos otros. Enfrentar a territorios de una misma lengua lo único que hace es debilitarla. Si queremos mantener viva la llama del idioma, tenemos que dejarnos de discusiones absurdas y exigir a los gobiernos que se pongan a trabajar en la misma dirección.

Àlex Fernández Mas. Barcelona

La importancia de leer

Desgraciadamente, la sociedad ha olvidado el verdadero valor de leer. Se busca un tipo de alumnado cuyo único propósito es competir, sacar la mejor nota y ganar. Millones de veces me he encontrado con amigos y compañeros que no paran de quejarse de que se bloquean al redactar textos. Lo lamento por ellos. Qué triste es no poder expresar todo el universo de tu cabeza. Hay quien entiende la lectura como un simple aburrimiento o una pérdida de tiempo, pero leer es un placer que nos permite comprender las dudas que permanecen ocultas. Leer nos salva de una ignorancia que puede afectar a las próximas generaciones que entren en el mercado laboral.

Mercedes Veiga Suárez. Barcelona