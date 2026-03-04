La Generalitat refuerza la asignatura de Religión y destierra a los autores catalanes en Valenciano

La Consejería de Educación, dirigida por el PP, ultima modificaciones en los decretos de currículo en Primaria y Bachillerato con cambios en la línea de las demandas de Vox

La Generalitat Valenciana ultima una serie de cambios en los borradores del nuevo decreto curricular para los próximos cursos de las enseñanza de Primaria y Bachillerato que dan más valor a la asignatura optativa de Religión y destierran cualquier referencia a la unidad lingüística entre el valenciano y el catalán, acreditada por la comunidad filológica.

Esta última decisión de la Generalitat, presidida por Juanfran Pérez Llorca, del PP, que gobierna con el apoyo parlamentario de Vox, ya suscitó una intensa polémica en el ámbito educativo, cultural y político cuando trascendió hace unos meses, siendo aún Carlos Mazón, jefe del Consell. Ahora se ha recrudecido con su plasmación por escrito en un momento en que los populares y la formación de extrema derecha rivalizan en la defensa de lo que consideran las señas de identidad valencianas.

El borrador del nuevo decreto concede más tiempo lectivo en los tres primeros cursos de Primaria a las clases de Religión, al incluir una clase de 45 minutos a la semana que se suma a la que ya estaba consignada en el anterior decreto curricular de 2022, aprobado por la Generalitat, presidida por el socialista Ximo Puig. El resto de cursos se mantiene igual.

En Bachillerato, el texto incluye la asignatura Atención Educativa en horario paralelo al de Religión, por lo que el estudiante no tendrá justificada su ausencia, como sucedía hasta ahora. Este cambio puede reforzar la elección de la optativa de Religión. Además, la Religión será evaluable, si bien no computa para la nota media de acceso a otros estudios como los universitario o para la obtención de becas. Por tanto, se ha incorporado como una área de conocimiento más en el nuevo decreto.

Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que dirige Carmen Ortí, señalan que “el hecho de que la Religión sea evaluable viene recogido en la normativa básica estatal, concretamente, en la disposición adicional primera (apartados 4 y 5) del Real Decreto 243/2022″ del Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez. El apartado cuarto dice: “La evaluación de las enseñanzas de la religión católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que la de las otras materias del Bachillerato. La evaluación de las enseñanzas de las otras confesiones religiosas se ajustará a lo establecido en los acuerdos de cooperación en materia educativa suscritos por el Estado”. El quinto apartado alude a que no computará en las medias. “Tales aspectos están transcritos literalmente en la propuesta de decreto de Bachillerato presentado a sindicatos y confederaciones de AMPAs”, apostillan las mismas fuentes. Se ha incluido Atención Educativa, “al igual que se hace en Educación Primaria y ESO, para cubrir precisamente el vacío normativo que quedaba”, añaden.

Este refuerzo de Religión se produce cuando el reciente documento Las cifras de la educación en España 2026 revela que la asignatura ha perdido 369.807 alumnos en un lustro en las etapas donde se imparte. Este bajón, la reducción de horas semanales desde la entrada en vigor de la Lomloe y el mantenimiento del número de profesores de Religión hace que muchos docentes tengan más horas de contrato que clases.

El borrador de decreto fue presentado en la Mesa Sectorial de Educación la pasada semana ante los sindicatos y también a la confederación de padres y madres. Ahora debe tratarse en el Consejo Escolar, antes de su aprobación definitiva por el Consell para que entre en vigor ya a partir del próximo curso.

Obras relevantes

En lo que respecta a la asignatura de Valenciano, el decreto de Bachillerato destierra a los autores catalanes, circunscribiendo el currículo al estudio de los escritores por el lugar de nacimiento, sin ninguna mención a la “literatura catalana” de otros creadores de Cataluña o Baleares. “Lectura de obras relevantes de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores valencianos (...)”, señala el nuevo texto, que modifica el anterior decreto de 2022. Se insta a estudiar, por ejemplo, la literatura del Siglo de Oro del Reino de Valencia (que abarca las últimas décadas del siglo XIV y el siglo XV), sin aludir a sus precedentes. Fue en este periodo de esplendor cultural, que coincidió con la auge económico de Valencia dentro de la antigua Corona de Aragón, cuando se extendió el uso común de valenciano para denominar a la lengua que introdujo el rey Jaime I en el siglo XIII durante la Reconquista.

El nuevo decreto incide en que se deben estudiar las variantes dialectales del valenciano, sin aludir al sistema lingüístico catalán, aunque sea prácticamente indistinguible el habla de la población castellonense de Vinaròs y la de la vecina tarraconense de Alcanar, por ejemplo. El borrador, por el contrario, no es excluyente con respecto al castellano y explicita en el currículo el “estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América”.

La Consejería de Educación niega la mayor y rechaza que “se eliminen autores de otras tradiciones, ya que el diseño curricular fija etapas, movimientos y competencias, pero no nombres concretos”. “Eso no significa excluir a nadie. Significa reconocer lo que es propio”, ha destacado el director general d’Ordenació Educativa, Ignacio Martínez Arrúe. “Serán los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, quienes concreten las lecturas”, añade la nota, que incide en que la actualización se adecua al Estatut d’Autonomia.

El sindicato valenciano mayoritario de la enseñanza, STEPV, se muestra muy crítico con las dos modificaciones curriculares. “La de Valenciano solo persigue limitar y restringir los contenidos a las autoras y a los autores estrictamente valencianos y a la dialectología estrictamente valenciana, aplicando un criterio estrictamente geográfico que va en contra del rigor científico, ya que la lengua y la cultura no entienden de geografía”, señala. Respecto a la Religión, destaca que “la recuperación de Atención Educativa para el alumnado que no elija Religión” no está regulada en el real decreto y supone un “secuestro del alumnado” que no quiere impartir una asignatura “que es ”adoctrinadora”.

Confusión y rigor

El decreto del Valenciano también afecta a las editoriales. “La opinión de la Associació d’Editorials del País Valencià es atender al criterio académico. La declaración de dejar fuera del currículum a autores no valencianos crea confusión porque desautoriza estudios filológicos anteriores y complica la labor docente. En asuntos de materia lingüística confiamos en el papel y el conocimiento de las Universidades y de la Acadèmia Valenciana de la Llengua”, afirma su presidente, Pedro Francisco Medina.

Esta última institución es el ente normativo del valenciano, según recoge el Estatut d’Autonomia. Y también una de las principales dianas de las críticas de Vox, que propugna su supresión por defender la singularidad del valenciano dentro de la unidad lingüística del catalán. La Acadèmia ha expresado su “preocupación” por la posibilidad de que en el proyecto de nuevo currículum de Bachillerato “se pueda percibir el valenciano y la literatura valenciana de manera aislada y descontextualizada, lo cual iría en detrimento de la formación académica del estudiantado” y sería contradictorio “con la manera de proceder con el currículum de la otra lengua oficial”, el castellano.