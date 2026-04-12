Menú semanal de El Comidista (13 a 19 de abril)
Revuelto gramajo, tirabeques salteados, tortitas de espinaca y queso y mousse de naranja: nuestro menú semanal es verde que te quiero verde
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Espinacas, tirabeques, alcachofas, guisantes... el menú de esta semana es un desfile de hortalizas en todo su verdor. Vienen preparadas en diferentes formatos, siempre sencillos, y algunos de ellos, aptos para guardar y transportar en táper para que también disfrutes tus comidas en el trabajo (o en la universidad). En las demás recetas tiramos de otros ingredientes de temporada, carnes, pescados, legumbres, huevos y fondos de alacena.
Lunes 13 de abril
PRIMERO: TIRABEQUES SALTEADOS
La vaina de esta legumbre, prima hermana del guisante, se come entera y sin desgranar. Su sabor dulzón y textura crujiente hace que los tirabeques queden geniales al vapor o salteados, como en esta receta.
SEGUNDO: RABO DE BUEY A LA CERVEZA
Cambiamos el habitual vino de este estofado por cerveza, lo que nos dará una salsa de sabor más suave. Solo la engordaremos con el colágeno de la carne y un poco de cebolla, sin harinas ni maicena.
POSTRE: FLAN DE QUESO Y LIMÓN
Esta versión cítrica del postre casero más popular te dará tantas alegrías que vale la pena doblar cantidades y conservar algunos en la nevera: seguro que los comensales querrán repetir.
Martes 14 de abril
PRIMERO: TORTITAS DE ESPINACA Y QUESO
Esta especialidad mexicana es perfecta para los que recelan de los vegetales, y sirve igual como aperitivo que como cena ligera.
SEGUNDO: ENSALADA DE REMOLACHA ASADA, QUINUA Y VINAGRETA DE HIERBAS Y NUECES
Las aromáticas frescas, la manzana ácida y la lechuga refrescan la combinación entre remolacha, nueces y quinua. El resultado es una ensalada completa y deliciosa.
POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: POMELO
Pobre pomelo, relegado desde los años ochenta a la categoría de desayuno de dieta por su punto amargo y su ligereza. ¿Lo has probado asado?
Miércoles 15 de abril
PRIMERO: VERDURAS EN LECHE DE COCO AROMÁTICA
Un plato versátil, muy fácil de preparar e inspirado en la cocina india que puede satisfacer tus ganas posnavideñas de recetas ligeras.
SEGUNDO: CACHAPA
Las tortitas de maíz con queso pueden convertirse en la nueva sensación de la cocina venezolana. El único secreto para que salgan bien es conseguir maíz fresco y una sartén que distribuya bien el calor.
POSTRE: PAN CON CHOCOLATE, ACEITE Y SAL
Lleva poquísimos ingredientes, es de nivel básico de repostería y puede convertirse en el triunfo de la mesa de Nochevieja.
Jueves 16 de abril
PRIMERO: ALCACHOFAS MARINADAS
La técnica de cocción más sencilla y el marinado en aceite de oliva se unen para crear unas alcachofas multiuso. Y como extra, una forma de aprovechar las hojas sueles tirar a la basura.
SEGUNDO: RISOTTO AL LIMÓN
Conseguimos un arroz cremoso pero con un punto de frescura gracias a la ralladura y el zumo del cítrico más popular (con permiso de la naranja).
POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: FRESAS
Si solo se te ocurre comerlas solas o con yogur, te estás perdiendo muchas de sus posibilidades.
Viernes 17 de abril
PRIMERO: CREMA DE GUISANTES
Di adiós al puré de tono pardo y hola a una receta que saca lo mejor de la legumbre. El secreto: cocinar lo mínimo los guisantes, que pueden ser congelados sin problema.
SEGUNDO: FRITOS DE RAPE (PIXÍN)
Jugosos trozos de rape, gracias a un marinado previo en limón, con un crujiente rebozado a la romana, un aperitivo asturiano tradicional del que podríamos comernos un cubo.
POSTRE: MOUSSE DE NARANJA
Hazte con unas naranjas dulces y prepara este delicioso y ligero mousse, que seguro hará las delicias de tus invitados ahora que se acerca la maratón de celebraciones navideñas.
Sábado 18 de abril
PLATO PRINCIPAL: COCA DE ACEITE SIN GLUTEN
Una masa apta para celíacos e intolerantes, sabrosa, crujiente y capaz de aguantar cantidades generosas de verdura sin deshacerse.
POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: NARANJA
Sentimos decirte que las naranjas no curan los resfriados, pero siguen estando bien ricas.
Domingo 19 de abril
PLATO PRINCIPAL: REVUELTO GRAMAJO
La receta original de este revuelto típico de Argentina solo lleva huevos, jamón y papas pay, pero aquí adoptamos la popular adición de cebolla, pimiento y guisantes.
POSTRE: BANANA FOSTER
Su nombre inglés quizá no te resulte muy apetitoso, pero si te decimos que la receta consiste en plátanos caramelizados y flambeados acompañados de helado, la cosa cambia, ¿verdad?
El producto de la semana
PANDEJUEVO: LA TRENZA DULCE DE LA COSTA DA MORTE
En las panaderías de la costa gallega es fácil encontrar esta especie de brioche con nombres diferentes: trenza, rosca, roscón, periquito o pan de festa. Un obrador reivindica su fórmula tradicional.
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