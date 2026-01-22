Coca de aceite sin gluten

Una masa apta para celíacos e intolerantes, sabrosa, crujiente y capaz de aguantar cantidades generosas de verdura sin deshacerse

Esta receta se ha convertido en un clásico de las comidas que prepara mi amiga Bárbara Martínez, que –como habréis podido deducir– es celíaca y se ha convertido en una auténtica experta en masas sin gluten. No porque al principio le hiciera especial ilusión; eso fue apareciendo poco a poco con cada mejora, a medida que iba aprendiendo. Pero cuando no puedes comer pan, pizza y demás con la proteína que hace que las masas sean elásticas y crujientes; cuyas versiones industriales además pueden ser bastante reguleras, o aprendes a hacerlas en casa, o te resignas a comer triste (y no es el caso).

Una de sus fuentes habituales de información es el blog Glutendance, del que sale la receta de esta masa. El resultado es crujiente, firme pero agradable al morder y lo bastante consistente como para aguantar lo que le pongas encima –en este caso, pimiento, tomate y berenjena en cantidades generosas– sin deshacerse.

Puede que al leer los ingredientes aparezcan un par nombres que no tienes habitualmente en la despensa, como la goma xantana o el almidón de patata, pero son productos bastante normales para cualquier persona que tenga que lidiar con masas sin gluten. Las venden en herbolarios, online o en supermercados bio, son fáciles de encontrar y bastante baratos si los comparas con harinas sin gluten ya preparadas. Además, Bárbara confirma que cunden mucho y te abren la puerta a hacer en casa otras masas sin gluten con una textura digna.

Aunque no la prepares en la mejor temporada para estas hortalizas, el truco de escurrirlas bien y darles un poco de calor extra mientras se calienta el horno concentra mucho su sabor, con lo que está buena todo el año. También puedes versionarla con pimientos embotados y unos tomates cherry cortados en cuartos, o un buen tomate en conserva –siempre bien escurridos–, o con cebolla y calabaza.

Lo que se le pone por encima también es totalmente tuneable: puedes añadirle aceitunas o alcaparras a las verduras; anchoas o sardinas en aceite al sacarla del horno o un queso que funda bien durante los últimos 10 minutos de cocción. Un poco de parmesano rallado, algo de jamón o panceta curada bien finos depositados encima cuando todavía está caliente se templarán y harán un remate perfecto.

Dificultad : Hay que tener xantana y almidón de patata Ingredientes Para unas 4-6 raciones Para la masa 125 g de harina de garbanzo

175 g de almidón de patata

4 g de goma xantana

4 g de sal

8 g de azúcar

110 g de agua

30 g de aceite de oliva

90 g de aceite de girasol Para el relleno 1 cebolla

1 pimiento rojo

2 tomates de pera maduros

1 berenjena

1 diente de ajo (opcional)

Un poco de perejil o alguna aromática fresca o seca

Sal y pimienta recién molida

Aceite de oliva virgen Instrucciones 1. Cortar la cebolla, los pimientos y la berenjena en daditos. Mezclar con un poco de sal en un bol y remover. Cubrir y dejar reposar una media hora para que suelten parte de su agua. Pasado ese tiempo, ponerlas en un colador para que terminen de soltar líquido. 2. En un bol amplio, mezclar los ingredientes secos: la harina de garbanzo, el almidón de patata, la sal y el azúcar. Remover para integrar. 3. Añadir el agua, el aceite de oliva y el de girasol, removiendo hasta que quede homogéneo. 4. Añadir la goma xantana, despacio para que no se disperse en el aire, y añadirla a la masa mezclando bien hasta lograr una textura uniforme. 5. Cuando la masa esté lista, encender el horno a 200 °C con calor arriba y abajo. 6. Extender las verduras escurridas en una bandeja con un chorrito de aceite y llevar al horno mientras se calienta. 7. Volcar la masa sobre la mesa y amasar un par de minutos a mano hasta que esté lisa y sin grietas. Consejo Si se agrieta, añadir un poquito –muy poco, y poco a poco– más de agua y seguir amasando. 8. Con las manos, extender la masa sobre un papel de horno encima de la bandeja (o la misma bandeja untada con un poco de aceite). Se puede hacer una sola coca cuadrada que ocupe casi toda la bandeja, dos alargadas con los bordes redondeados o una redonda. 9. Pinchar la superficie con un tenedor para que no suba demasiado durante el horneado. 10. Sacar las verduras, poner la masa en el horno a altura media y hornear 20 minutos a 200 °C, sin aire. 11. Mientas, aliñar las verduras con sal, pimienta, un poco más de aceite, el ajo picado si se usa y alguna aromática (opcional). Remover y dejar reposar. 12. Pasados los 20 minutos del primer horneado, sacar la masa y cubrir con las verduras dejando un pequeño borde. 13. Devolver al el horno y hornear otros 20 minutos más, hasta que la masa esté dorada y las verduras cocinadas. Servir caliente o tibia.

Si tienes dudas o quejas sobre nuestras recetas, escríbenos a elcomidista@gmail.com. También puedes seguir a El Comidista en Youtube