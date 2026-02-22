Menú semanal de El Comidista (23 de febrero a 1 de marzo)

Hamburguesas de salmón, sopa de pollo y puerros, lentejas con espinacas y bica gallega: nuestro menú semanal saca partido a lo que queda del invierno

El mes más breve del año llega a su fin; con él se van acercando también los últimos días del invierno y sus productos característicos. Si todavía no te has puesto manos a la obra para sacarles partido, estás a tiempo. Te proponemos nuestro menú semanal con recetas donde los hacemos brillar: lentejas con espinacas, aguacate a la brasa o ‘alitas’ de coliflor son algunas de ellas. Venga, coge tu bolsa ¡y a comprar!

Lunes 23 de febrero

PRIMERO: SOPA DE POLLO Y PUERROS

Un primer plato reconfortante que hace de puente hacia la primavera, donde un caldo de sabor intenso se refresca gracias al puerro y sorprende con el punto dulce de las ciruelas pasas.

SEGUNDO: LENTEJAS CON ESPINACAS

Un potaje de los de toda la vida que viene muy bien para los fríos polares de estos días, en versión vegetariana.

POSTRE: BICA GALLEGA

Quien ha probado una buena bica sabe que este dulce es una de las maravillas de la repostería popular española. Aquí tienes una receta fácil para prepararlo en casa.

Martes 24 de febrero

PRIMERO: AGUACATE A LA BRASA CON SALSA PONZU Y PESTO DE CILANTRO

La salsa ponzu combina a la perfección con la untuosidad del pesto y la del mismo aguacate. Este fruto a la brasa se puede convertir en la estrella de tus próximas barbacoas.

SEGUNDO: PASTA CON GAMBAS, AJO, PEREJIL Y ALMENDRAS

Esta pasta y su acompañamiento se cocinan en la misma olla y es una buenísima idea: la salsa queda bien integrada y más cremosa, y la pasta gana en sabor.

No volverás a preparar pasta con gambas de otra forma Julia Laich

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: NARANJA

Sentimos decirte que las naranjas no curan los resfriados, pero siguen estando bien ricas.

Miércoles 25 de febrero

PRIMERO: HUEVOS ‘DROGA’

Dejándolos marinar en una combinación perfecta de ingredientes salados, dulces, ácidos y picantes, unos simples huevos cocidos pueden convertirse en un bocado adictivo.

SEGUNDO: ENSALADA DE PATATA

Probamos una receta viral y, con alguna modificación, logramos resultados muy satisfactorios: las patatas asadas crujientes combinan a la perfección con el aliño cremoso y las hierbas y hortalizas frescas.

Un festín Julia Laich

POSTRE: QUESADA RÁPIDA

La quesada es un producto que en una dictadura dietética estaría prohibido: está tan buena que resulta complicado comer sólo un poquito.

Jueves 26 de febrero

PRIMERO: ’ALITAS’ DE COLIFLOR AL ESTILO BÚFALO

Sabrosas, crujientes, fáciles de preparar… y sin carne: nuestras ‘Buffalo wings’ cambian el pollo por verdura y siguen siendo el picoteo perfecto.

SEGUNDO: JUDIONES SALTEADOS CON BERBERECHOS

No todos los platos de legumbres son cuchareo o ensaladas. También quedan muy bien en salteados como el de hoy, que potencia la mantecosidad de unos judiones con el umami de los berberechos.

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: POMELO

Pobre pomelo, relegado desde los años ochenta a la categoría de desayuno de dieta por su punto amargo y su ligereza. ¿Lo has probado asado?

Viernes 27 de febrero

PRIMERO: CABALLA CURADA EN SAL Y VINAGRE

El punto graso y sabroso de este pescado azul lo hace perfecto para encurtir en casa y usarlo en aperitivos, ensaladas o platos de inspiración asiática.

Está buena con arroz, en ensalada, en bocata o para el aperitivo Mònica Escudero (Apple Photos Clean Up)

SEGUNDO: CHAMPIÑONES REBOZADOS

Convertimos a esta seta en un aperitivo sabroso, crujiente y jugoso en pocos y simples pasos. Aumenta las cantidades y prepáralo para multitudes.

POSTRE: PASTELES DE BELÉM

Los pasteles de nata no llevan nata, pero son un superéxito de la repostería lusa con casi dos siglos de historia. Así los preparan en A Casa Portuguesa.

Sábado 28 de febrero

PLATO PRINCIPAL: ÑOQUIS CRUJIENTES

¿Quieres darle un buen uso a la versión industrial de los ñoquis? Usa esta fórmula con tomatitos y espinacas, en la que las verduras son intercambiables por cualquiera que te guste.

Desafiando las leyes de la pasta Julia Laich

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: KIWI

El kiwi está de temporada y es una de las frutas con mayor concentración de vitamina C. Ideal para hacerle frente al frío.

Domingo 1 de marzo

PLATO PRINCIPAL: HAMBURGUESAS DE SALMÓN

Los bocadillos son una manera sencilla y atractiva de tomar este u otros pescados. Puedes acompañarlas con tu pan, salsas y añadidos favoritos.

POSTRE: CHOCOLATE DUBAI

La tableta rellena de pistacho y ‘kataifi’ que ha conquistado las redes se puede preparar en casa siguiendo nuestra versión simplificada en ingredientes y método.

Hazte maestro chocolatero Miriam García Martínez

El producto de la semana

‘XOLÍS’ DEL PIRINEO, EL EMBUTIDO QUE SE PREPARA CON LAS PARTES NOBLES DEL CERDO

Cal Tomàs, en La Pobla de Segur, es uno de los productores de un salchichón que se prepara con jamón, paletilla, lomo, un poco de tocino para dar jugosidad y un sencillo adobo de sal y pimienta.

El 'xolís' de Cal Tomàs, curándonse pacientemente durante cuatro meses Joan Pujol-Creus

