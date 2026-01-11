De Alemania a Kenia: los desplazados por el cambio climático, en imágenes

Los efectos del cambio climático se han convertido en una de las principales causas de la migración y los desplazamientos en todo el mundo. Y su impacto sigue creciendo cada año. Se calcula que en la última década, más de 1.700 millones de personas se han visto afectadas por desastres relacionados con el clima. En 2023 fueron 20,3 millones. Las cifras son enormes y afectan a todo el planeta, aunque su impacto resulta más grave en las comunidades más vulnerables. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que hasta 2030 unos 700 millones de personas podrían verse desplazados solo en el continente africano por culpa de la escasez de agua.
Con este proyecto fotográfico, que titulamos Desplazados, nos propusimos documentar el rostro humano del desplazamiento climático. Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, viajamos durante dos años a 12 países de los cinco continentes y conocimos a personas cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el cambio climático: desde una pareja que perdió su hogar en los incendios de Los Ángeles de 2025 hasta miembros de la tribu turkana de Kenia, obligados a abandonar siglos de tradición nómada debido a las sequías. Aunque sus circunstancias son muy diversas, el relato de todos ellos resulta desgarrador.
Si bien el desplazamiento humano en respuesta a los cambios ambientales no es nuevo, la creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos está obligando a más comunidades a abandonar sus hogares, a menudo de forma repentina y con escaso apoyo. Algunas se ven forzadas a dejar sus hogares por fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, huracanes, incendios forestales y olas de calor. Otras sufren el desarraigo por cambios más lentos pero igualmente devastadores: el aumento del nivel del mar, la desertificación, las sequías prolongadas y la degradación del suelo, que privan del acceso al agua, los alimentos y las tierras fértiles. En ciertas regiones, la disminución de los recursos también multiplica las tensiones, alimentando conflictos y provocando nuevos desplazamientos.
Las personas desplazadas por el cambio climático no están legalmente reconocidas como refugiados según el derecho internacional; sin embargo, la migración climática es una realidad creciente. Se trata de una crisis compleja, entrelazada con la pobreza, el mal gobierno y la desigualdad, que exige una acción global coordinada y soluciones a corto y largo plazo.
El cambio climático no es solo un desafío ambiental, es también una cuestión humanitaria que está transformando dónde y cómo las personas pueden vivir en todo el planeta.
