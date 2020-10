4

KRISTAL ALLENMadre de ocho niños, aquí retratada con Aaliyah Hogan y ZyHara Bryant. Hollandale, MisisipiHe vivido momentos duros, ocasiones en las que nos hemos quedado sin comida. Pero ya sabes, tengo que hacer lo que sea para alimentar a mis hijos. Como pedir dinero prestado y cosas así. Muchas veces la comida alcanzaba solo para mis niños. Así que me aseguraba de que ellos estuvieran alimentados y que no pasaran hambre. Yo aguantaba. Imagínate, me comía un dulce, por ejemplo. Pero claro, eso no llena. He pasado por muchas dificultades. Quiero decir que he recorrido un camino largo y difícil.