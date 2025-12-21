Manuel Puig y Jean-Claude Ellena embotellan el Mediterráneo en un frasco de perfume

Uno es miembro de la tercera generación de Puig. El otro es uno de los narices más famosos del mundo. Juntos han revisitado el pasado del gigante de belleza catalán para crear unas aguas de colonia que huelen a historia, pero también a futuro

“¿Qué se le regala a un rey?”. Eso mismo se preguntó Manuel Puig en febrero de 2024, cuando Felipe VI y la reina Letizia inauguraron la nueva Torre Puig en L’Hospitalet de Llobregat. El ejecutivo, miembro de la tercera generación y vicepresidente del gigante de belleza catalán que lleva su apellido, no lo tenía fácil. El grupo, fundado por su abuelo hace 111 años, posee 14 marcas y tres licencias de 10 países diferentes, desde las casas francesas Jean Paul Gaultier y Paco Rabanne hasta la venezolana Carolina Herrera, pasando por la griega Apivita y la sueca Byredo. Finalmente, se decantó por obsequiar a los Reyes una vela de Penhaligon’s, proveedora de la casa real británica desde los tiempos de Eduardo VII. La firma de perfumes inglesa, creada en 1870, es una de las joyas de la corona de Puig desde 2015.

“Tenemos tantas marcas que es difícil hacer un regalo. Pero en ese momento nos dimos cuenta de que necesitábamos algo que representara a todo Puig. Tenemos productos preciosos de muchas partes del mundo, pero nos faltaba algo propio, algo de aquí, del Mediterráneo”, explica Manuel Puig (Barcelona, 63 años) a El País Semanal. Así nació la idea de Colonias Absolutas Puig, una colección de aguas de colonia creadas por el maestro perfumista francés Jean-Claude Ellena que rinden homenaje a la historia del grupo catalán, a la familia fundadora y a la cultura mediterránea. Tres de ellas —Agua Brava, Agua Noble y Agua Lavanda Iris— reinterpretan creaciones históricas, mientras que la cuarta, Agua Mediterránea, es inédita.

Las Colonias Absolutas de Puig reinterpretan creaciones históricas del grupo, incluidas Agua Lavanda, de 1940, y Agua Brava, de 1968. Cedida por Puig

Puig tuvo claro desde el primer momento que Ellena era el único capaz de llevar a cabo este proyecto. Nacido en Grasse, en la región de Provenza, capital mundial del perfume, e hijo de perfumistas, Jean-Claude es uno de los narices más famosos del mundo. Lleva casi 60 años en este negocio y es el creador de iconos como First, de Van Cleef; Thé Vert, de Bulgari, o Déclaration, de Cartier. Durante más de una década fue perfumista exclusivo de Hermès, dejando como legado a la maison superventas como Un Jardin en Méditerranée, Un Jardin Sur Le Nil o Terre d’Hermès.

“Llevo 40 años trabajando en la industria del perfume. Cualquiera que esté en este negocio tiene que conocer y entender a Jean-Claude”, señala Puig. “Era la persona perfecta. Solo tenía que convencerlo”. Cuando lo llamó para explicarle lo que quería hacer, Ellena le respondió: “No me lo cuentes por teléfono. Si es importante para ti, tendrás tiempo para contármelo en persona”.

Puig viajó a Grasse y pasó un tiempo con el maestro perfumista. En realidad, ya se conocían. En 2015, cuando el grupo catalán adquirió la casa de perfumes L’Artisan Parfumeur, Ellena fue clave en la reconstrucción de la historia de esta nueva adquisición, una casa que trabaja con sus propios maestros artesanos desde 1976 y que entonces estaba a punto de caer en el olvido. Unos años después, en 2019, volvieron a encontrarse cuando Ellena presentó una gran exposición sobre la historia de las aguas de colonia en el Museo Internacional de Perfumería de Grasse. “Ahí aprendí que las colonias no tienen género, no tienen clase social y son intergeneracionales”, reconoce Puig. “Las colonias cambian todo el rato, esa es su esencia: el cambio”.

Así es como el ejecutivo y el nariz iniciaron la empresa de revisitar tres clásicos de Puig: Agua Lavanda, de 1940, con sus notas de salida de lavanda, romero y bergamota; la mítica Agua Brava, de 1968, con su inconfundible aroma a pino, musgo de roble y vetiver, y Agua Noble, que se mueve en el territorio más abstracto del cuero andaluz, las hojas de naranjo y la bergamota.

Anuncio de época de Agua Lavanda. Cedida por Puig

Jean-Claude Ellena (Grasse, 78 años) asegura que el trabajo de reinterpretar un icono no es tan difícil como parece. “Cuando estudiaba perfumería, me sentía intimidado por fragancias como Agua Brava. Era todo un misterio. Entonces tenía que entender cómo se hacía un perfume”, reconoce el perfumista. Casualmente, esta agua de colonia de Puig fue lanzada en 1968, el mismo año en el que el nariz entró en la escuela de perfumería de Givaudan, por donde han pasado leyendas como Jean Carles (creador de Miss Dior), Francis Fabron (L’Interdit de Givenchy), Jean Martel (Azzaro o Paco Rabanne pour Homme), Edouard Fletcher (Poison de Dior) o Françoise Caron (Eau d’Orange Verte de Hermès). “Agua Brava era algo impresionante”, recuerda. “Pero ya no es un misterio. Esto es como tocar jazz. Si sabes leer las partituras, puedes tocar cualquier música. Ya no es difícil hacer un perfume porque técnicamente sé cómo tocar las notas. Lo difícil es tomar una decisión, ir por un lado o por otro”.

Reconocido por su estilo minimalista, poético y profundo, Ellena optó por mantener la esencia de las fragancias de Puig, dándoles una nueva vida: el aroma silvestre de Agua Brava, mezclado con la menta salvaje o las maderas milenarias; el musk vegetal de Agua Lavanda con unos toques de absenta e iris, o el olor frutal, de flor de naranjo y del cuero de Andalucía de Agua Noble. Y añadió una cuarta, totalmente nueva, por expreso deseo de los Puig. Agua Mediterránea encierra la esencia de esa parte del mundo: la higuera, el olor a miel de sus frutos y el frescor verde y mentolado de sus hojas.

El frasco de Colonias Absolutas recupera una pieza clave de la historia de Puig y del diseño industrial español: la silueta que creó André Ricard en 1962 para Agua Lavanda inspirándose en las tradicionales jarras baleares. Todos los caminos de este proyecto conducen al Mediterráneo.

Reconocido por su estilo minimalista, Jean-Claude Ellena ha optado por mantener la esencia de las fragancias de Puig. Caterina Barjau

“Somos una casa mediterránea. Nuestras oficinas están aquí en Barcelona, así que nadie mejor que nosotros para explicar el Mediterráneo, un lugar complejo porque no es solo el mar. El Mediterráneo es un territorio, una mezcla de culturas, de religiones y de formas de vivir. Aquí tenemos quizá la mejor luz del mundo, la mejor latitud, y mucha historia. La democracia nació aquí”, apunta Puig.

Ambos coinciden en que esta colaboración ha sido sencilla precisamente por eso, porque ambos son mediterráneos. “Compartimos una forma de vivir”, dice Puig. “La gente del norte es racional. Nosotros somos emocionales. La belleza viene del sur”, concluye Ellena. Y proclama: “La libertad es del sur”.