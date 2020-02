No todo es 'postureo': 11 gurús del 'fitness' que aciertan en Instagram

Aspirantes a modelos con mensajes y consejos sacados de tazas de café, así era el perfil de quienes lideraban las tendencias en ejercicios en Instagram hasta ahora. El panorama ha cambiado -en parte, por supuesto. En la cresta de una nueva ola de prescriptores llegan referentes con menos lírica, mayores dosis de realidad y, lo que es más importante, una formación específica. Digamos hasta luego a las poses de revista y a los escenarios de pósters. Con los nuevos gurús del fitness lo que toca es sudar.

La 'yogui' inusual: Cat Meffan (148.000 seguidores)

Cat Meffan es instructora de yoga, pero en vez de hacer apología del zen y el namasté, se muestra divertida, juguetona e imperfecta (no duda en colgar vídeos en los que pierde el equilibrio o asanas que no quedan de 10). Su perfil cuenta, sobre todo, con un amplio repertorio de vídeos con posturas invertidas y haciendo el pino, en los que se ve que no es tan fácil lograrlo. Transmite naturalidad y frescura, una virtud que escasea en muchas gurús del yoga.

El kamikaze del 'fitness': Jordan Syatt (590.000 seguidores)

Syatt le da un nuevo giro al papel del entrenador tradicional. Con vídeos, soliloquios y sketches humorísticos, es un híbrido entre youtuber, estrella del podcast y maestro de Instagram. Sin pelos en la lengua ni temor a ir a contracorriente: Jordan Syatt no se corta en asegurar que "la única manera de perder grasa es tener déficit de calorías", ni en arremeter contra la última moda en nutrición: la dieta keto. En ella, las grasas son el principal aporte de energía —de pescados y de origen vegetal—, lo que hace que el cuerpo entre en cetosis: en este estado, al haber minimizado la cantidad de carbohidratos de la dieta, el organismo recurre a las grasas como fuente principal de energía (por eso uno adelgaza fácilmente). Más allá de ridiculizar a la instagrammer que solo vende productos y al machaca que hace los polvos de gimnasio, Syatt enseña a ejecutar correctamente distintos ejercicios y explica los errores más habituales. Como entrenador titulado, está especializado en ganancia de fuerza muscular (ha sido cinco veces campeón mundial de levantamiento de pesos) y en pérdida de grasa corporal mediante una dieta coherente y ejercicio específico.

La brutalmente honesta: Tally Rye (95.200 seguidores)

Insólita y real, la abrumadora sinceridad de Tally Rye desarma a cualquiera: asume abiertamente que no tiene un cuerpo perfecto y echa de menos cuando era más delgada, pero entiende los efectos del paso del tiempo y no está dispuesta a tener una relación conflictiva con la comida. Para ella, no pasa nada por estar más redondita, lo importante es que está fuerte, tiene elasticidad y está sana. Destacan sus entrenamientos con mujeres mayores de 50 y aquellos para personas con problemas de sobrepeso, en los que adapta la rutina a sus circunstancias de equilibrio y flexibilidad. Además de su cuenta de Instagram, Rye tiene un podcast —The Girl Gains— y un programa en la radio de la BBC sobre fitness para empoderar a todo tipo de mujeres.

El ególatra del TRX: Niko Algieri (18.500 seguidores)

Cumple varias de las características necesarias para un perfil de Instagram de éxito: buena apariencia, abdominales de acero y hasta pelazo. Fotógrafo aficionado y ególatra, Niko Algieri no solo es experto en hacerse selfies, también es un crack en TRX. Lo imparte en su gimnasio londinense, Equilibrium. Pero no es necesario salir de la Unión Europea para copiar sus ejercicios: en su cuenta de Instagram tiene numerosas e imaginativas rutinas que se pueden hacer desde casa con el equipo que te regalaron por Navidad y aún no has colgado al techo.

El 'profe' de educación física: Luke Worthington (57.700 seguidores)

Con cierto aire a David Beckham, sobre todo en lo que al peinado y los tatuajes se refiere, Luke Worthington no tiene el perfil más rico en vídeos de ejercicios (aunque tampoco faltan demostraciones de distintas rutinas, principalmente de peso). Sobre todo, se dedica a escribir largas disertaciones sobre cómo funcionan los músculos, y los problemas y daños que puede causar hacer mal determinados ejercicios. Es entrenador personal de famosos —como la modelo Winnie Harlow, el exboxeador David Hayr, el futbolista Mesut Ozil— y referente de una nueva aproximación al movimiento humano, llamada restauración postural.

La madre de los abdominales de acero: Massy Arias (2,6 millones de seguidores)

Tras varios años de reinado entre las instagrammers dedicadas únicamente a su cuerpo (léase Keyla Itsines), llega una segunda hornada de mujeres a las que seguir, la de madres con cuerpazos dignos de superheroínas. Entre ellas destaca la figura de Massy, quien, tras un embarazo, ha conseguido unos abdominales que dejarían tonto al mismísimo Thor y un variado abanico de ejercicios para tonificar hasta el último milímetro de la masa muscular. Con su reto de 60 días, es el perfil definitivo para mujeres de 30 en adelante se pongan en forma en poco tiempo.

El de los glúteos perfectos: Bret Contreras (911.000 seguidores)

Si lo de Massy es la tableta de chocolate, lo de Contreras son los glúteos —y es que ser hombre no implica dejar la retaguardia en segundo plano—. Sus credenciales no mienten: tiene un programa de entrenamiento mensual llamado Booty by Bret —que se traduce al español como algo así como "El club de los culos de Bret"— y un libro titulado Glute Lab ("El Laboratorio del Glúteo"). También cuenta un título universitario en Ciencias de la Actividad Física. En su perfil la cosa queda clara, toca ponerse a trabajar sin excusas. Entre sus vídeos, en los que salen él y sus pupilos, destaca también la presencia femenina entrenando con barras y pesas.

El que hace que todo parezca fácil: James Stirling (188.000 seguidores)

Enrollado y bien parecido, Srtirling es el entrenador perfecto para aquellas personas que no tienen demasiado tiempo para hacer ejercicio. Solo necesita una esterilla y un par de metros cuadrados para grabarse explicando como hacer correctamente unas sentadillas, unos burpees (ejercicio de dos tiempos que combina una flexión en el suelo con un salto vertical), unos climbers (boca abajo en el suelo, apoyados en las manos y puntas de los pies, consiste en flexionar y extender las piernas como si se estuviera escalando), entre otros muchísimos ejercicios. Todo lo que hace parece fácil, aunque ya se sabe que ponerlo en práctica es otra historia.

La reina de las dominadas: Megan Callaway (33.000 seguidores)

Ya tenemos controlado al entrenador de glúteos y a la de los abdominales, ahora tocan los brazos y hombros. Megan es la reina de las dominadas de toda la vida (cuenta con un máster en Cinética Humana y 15 años de experiencia), pero también enseña otros ejercicios menos conocidos como deslizar un rodillo por la pared con los brazos bloqueados por una cinta elástica, para fortalecer los hombros. No tiene música ni épica, la calidad visual es ramplona y muestra un nivel de edición gráfica de primero de Instagram, pero nada de esto importa: sus movimientos son impecables. Su público es mayoritariamente femenino, sin complejos y con ganas de darle caña para deshacerse de unos brazos enclenques.

El 'coach' de Wall Street: Max Lowery (50.400 seguidores)

La historia de Max Lowery arropa su propia leyenda: exagente de Bolsa frustrado que encuentra en el entrenamiento su razón de ser y se convierte en entrenador de ejecutivos que buscan perder peso, ponerse cachas y encontrar la paz espiritual en los retiros en los Pirineos franceses qué el mismo organiza. El suyo es un curioso perfil, a caballo entre candidato a guaperas con six pack del año y el Coelho del fitness con frases motivacionales, pero a lo bruto: "Sé tú mismo, la gente no tiene por qué quererte y a ti no tiene por qué importarte".

Sin quitarse el hiyab: Saman Munir (125.000 seguidores)

Esta entrenadora canadiense se mueve con su hiyab y como pez en el agua en el gimnasio. Saman es entrenadora personal y un modelo a seguir para muchas mujeres que entienden que el Islam no solo no está reñido con la actividad física, sino que se pueden practicar hasta los entrenamientos más complejos y duros que nos podamos imaginar. Munir enseña en su perfil ejercicios de HIIT (High Intensity Interval Training, entrenamiento interválico de alta intensidad), boxeo y artes marciales como el muay thai.

