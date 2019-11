20 vinos por menos de 20 euros

Cebreros 2018 Tinto

Península Viticultores.

DO Cebreros. 100% garnacha.

11 euros.

Las garnachas de montaña han florecido en España en la última década. Ya sea en Priorat, Gredos, Navarra, Aragón o Rioja, conquistan por su exuberancia, carácter evocador y capacidad para expresar paisajes en la copa. De suelos de granito y pizarra de la recién estrenada DO Cebreros (Ávila) llega este tinto profundo, con fruta silvestre y notas de monte mediterráneo que lleva la firma de dos masters of wine. Una auténtica ganga.