1

Hasta hace dos telediarios (en 2013 sin ir más lejos), comprar leche era un acto sencillo. Entera, semidesnatada o desnatada, según la ley leche era todo aquel producto que salía de las ubres de la vaca (o de la oveja, burra o camella), con más o menos nata. Hasta ahí se podía leer, aunque ya entonces se previó (y permitió) el uso de ciertos apellidos "para designar el tipo, la clase cualitativa, el origen o la utilización a que se destina la leche, o para describir el tratamiento físico al que se la haya sometido o las modificaciones que haya sufrido en su composición, siempre que dichas modificaciones se limiten a la adición o extracción de sus componentes naturales". Esto explica el por qué aquellas a las que añaden omega 3 (como Puleva Omega 3), fibra (como Celta Fibra Sin Gluten) o cereales (Puleva Max), a partir de ese momento debieron venderse como 'preparados lácteos' o 'bebida láctea', sin que la palabra ‘leche’ apareciera en el envase (aunque sigan teniéndola como ingrediente base).

Dicha ley, en cambio, otorgó acomodo a la numerosa retahíla de apellidos que últimamente se le añaden a las etiquetas de este elixir vacuno: 'eco', 'de bienestar animal', 'de pastoreo'… El consumidor hoy quiere saber mucho más: si quienes cuidan de las vacas están bien pagados, en qué condiciones viven (animales y dueños), de qué calidad son los pastos que los alimentan, si se utilizan métodos modernos para tratar enfermedades o confían en métodos más tradicionales, si la industria cuida del pequeño ganadero a quien compra toda su producción, si les ayudan a mejorar la calidad de vida y la herencia genética de las cabezas de ganado… Así lo asegura Mintel, una consultora mundial, en su informe sobre tendencias en alimentación y bebidas de 2018.

Esta preocupación por el medio ambiente, por las buenas prácticas y por la dignidad animal juega un papel en el supermercado. Y las marcas lo usan a su favor (y al de todos), como es evidente. Según la misma consultora, solo entre 2016 y 2017 se multiplicaron los mensajes que hacían referencia a envases menos contaminantes, métodos de producción más éticos, reducción en la huella de carbono o, simplemente, un certificado de que la materia prima procede de huertos o granjas cercanos y no de la otra punta del planeta (siempre que no sea imprescindible: el 58% de los españoles reconoce preferir marcas que producen a este lado de los Pirineos). Así que, ¿por qué no recordárselo en el envase, aunque, nutricionalmente hablando, no aporte nada al producto?

Otro informe de la consultora recoge que el 29% de los productos alimentarios y bebidas puestos a la venta entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 añadieron etiquetas señalando que no llevaban aditivos o conservantes (recordemos que en Europa son todos seguros), que eran de procedencia orgánica (la ciencia no le otorga beneficios destacables) o que no incluían transgénicos (podrían ser inocuos e incluso ventajosos para el ser humano, aunque aún faltan estudios a largo plazo). Una tendencia que ha aumentado un 17% en la última década apoyándose en la preocupación del consumidor por eliminar ingredientes nocivos de su dieta (cosa que en Europa no ocurre puesto que todos los alimentos pasan unos muy estrictos controles de seguridad).

Partiendo de la base de que todas las leches del mercado son aptas para el consumo de las personas (de eso ya se encargan las autoridades), últimamente se han disparado los sellos de calidad (la mayoría privados) que certifican un plus en el respeto al medio ambiente o el bienestar animal. Conscientes de las inquietudes del consumidor, los productores lácteos se esfuerzan por mejorar sus métodos de producción y hacérselo saber a sus compradores. Algunos términos son estándares con definición universal. Y otros, forman parte del glosario marketiniano que las marcas crean para poder contar las bonitas historias que hay detrás de sus productos. Hablamos con algunas marcas que utilizan estos reclamos en sus productos para saber qué quieren comunicar.