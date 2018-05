Barcelona estrena su primer festival internacional de cine africano

La Vie de Château, de Cédric Ido (2017): Charles es el más hábil de los revendedores utilizados por los peluqueros del vibrante barrio africano de Château d'Eau en París. Su misión: llenar los salones de clientes. Pero cuando la competencia es intensa, y todos quieren ser el número uno, los trucos sucios están a la orden del día, y Charles se encontrará en una peligrosa espiral donde sus sueños, reputación e incluso su guardarropa saldrán afectados. Una comedia ágil y colorida sobre la vida de los inmigrantes africanos en una metrópolis europea.

High Fantasy, de Jenna Bass (2017): Un grupo de amigos jóvenes sale a hacer acampada y al despertar una mañana se dan cuenta de que durante la noche sus cuerpos se han intercambiado. La diversidad de sus orígenes culturales y la forma en que experimentan estos extraños acontecimientos es radicalmente diferente, y cada uno tendrá que navegar su propio laberinto personal y político mientras se encuentran extraviados en un área remota de la llamada “nación del arcoíris”.

The African Who Wanted to Fly, de Samantha Biffot (2017): Al ver la película Big Boss, un niño gabonés descubre el Kung-fu y decide irse a China con apenas 15 años. Bajo la tutela del gran maestro Meng Huifang se convierte en el mejor de un arte marcial nunca antes practicada por un africano. Basada en la increíble historia real de Luc Bendza, la cinta lo sigue durante su viaje desde una aldea remota de Gabón hasta China, donde se convertirá en campeón del mundo de Kung-fu.

Miracle at St. Anna, de Spike Lee (2008): Ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuatro soldados estadounidenses negros de la 92.ª División de Infantería, los Soldados Búfalos, están atrapados en un pueblo de la Toscana. Experimentan la tragedia y el triunfo de la guerra cuando llegan detrás de las líneas enemigas y son separados de su unidad después de que uno de ellos arriesgue su vida para salvar a un niño italiano. Una película que rememora un capítulo de la historia contemporánea silenciada. La interpretación de Cédric Ido fue eliminada del montaje final de Spike Lee.

Dear White People, de Justin Simien (2014): Cuatro estudiantes negros de la Universidad de Ivy League serán testigos de cómo llega la revolución con la celebración de la Fiesta Afroamericana, un evento que, como cada año, organiza un grupo de estudiantes blancos. Los alumnos negros, cansados del diferente trato recibido en el campus, protestan para romper de una vez con los estereotipos y expresar, en forma de sátira, sus disconformidades con sus compañeros y el resto de la sociedad. (Fuera del ciclo de la Filmoteca pero dentro del festival)

Cortometrajes

Twaaga, de Cédric Ido (2013): En 1985, Burkina Faso es un país que vive los estertores de su revolución. Manu, un niño de ocho años sin amigos y enamorado de los cómics, sigue por todas partes a su hermano mayor Albert. Cuando Albert decide visitar a un marabú para hacerse invencible, Manu se da cuenta de que existen poderes reales tan fuertes como los de los superhéroes.

Hasaka Ya Suda, de Cédric Ido (2010): Alrededor del año 2100, el calentamiento global ha causado sequías atroces que han dado lugar a hambrunas y conflictos, sobre todo en los países del Sur. Desamparados y sin referencias, a los escasos supervivientes solo les queda recuperar los ritos ancestrales, formándose clanes que se enfrentan para hacerse con los últimos reductos fértiles.