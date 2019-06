El reguetón ganó las oposiciones al Primavera Sound

No parecía el Primavera Sound, antaño epicentro mundial de quienes vivían la música como una introspección que no tenía necesariamente por destino el baile. Pero lo era. Cantaba Kali Uchis Nuestro planeta, una de sus pocas piezas con acento latino, y sacudían las caderas incluso los extranjeros, propulsados por la querencia de esta colombiana afincada en Estados Unidos a mostrar la redondez del límite posterior de su tronco y a posar como si la multitud fuese un fotógrafo del Playboy. Más tarde seguía el baile con J Balvin, cuyo reguetón atrapó a ese público internacional (124 países envían personal al festival) que ya lo interioriza como un pasaporte a la fiesta; sonrisa esculpida en la cara y mirada en la pareja o en quien se desearía lo fuera. Era una fiesta, la fiesta de un Primavera Sound en el que, con perdón, reinaron los culos, no solo por cómo eran sacudidos y lucidos por las espectadoras, sino porque incluso artistas lejanas a esta estética, véase Solange, hicieron lo propio en la muestra definitiva de que el lenguaje corporal de la música latina está en plena expansión. Y el Primavera Sound en su última jornada acogió este fruto de los tiempos que corren. Y fue un acierto.

En este sentido, cabe explicar la presencia y el éxito de J Balvin en la noche de Rosalía, otra muestra de latinidad. El colombiano, con un show naif de estética infantil caminó por un escenario con los músicos en los laterales sacudiendo latigazos bailables, poniendo en danza a asiáticos y negroamericanos, y haciendo sonar por segunda vez en la noche Con altura. Por cierto, parte del personal de seguridad, como había pasado la víspera con Ivy Queen, no perdía detalle de la actuación, incluso grabándolo con sus móviles en una de las estampas del festival. A todo esto, el desparpajo de estos artistas es absoluto, pues Balvin incorporó I Like It, de Cardi B, en el que colabora junto a Bad Bunny y allí estaban sus voces y dos muñecotes enormes que representaban a los artistas ausentes. La música es un patrimonio compartido. El final apoteósico con Mi gente y confetis para bañar a tres multitudes evidenció que esta música ya se ha ganado un espacio en el festival. Tanto es así que mucho más tarde el boricua DJ Playero hacía un set reguetonero de libro en el escenario comisariado por Yung Beef, y pese a que allí no había apenas extranjeros —era reguetón puro, sin derivadas pop como en el caso de Balvin—, el gentío era notable, con nutrida presencia de latinos. Música efusiva y carnalidad, una dupla imbatible que viene amparada por la resurrección de los sonidos de raíz latina.

Y si el Primavera quiere ser alguien implantándose en Los Ángeles, ciudad con alma anglolatina, habrá de mantener esta vigilia sobre esta nueva realidad musical. No es descabellado vincular la llegada del reguetón al festival con su próximo desembarco en California, donde el hecho diferencial del certamen puede ser su capilaridad con las nuevas músicas urbanas. Eso sin olvidar sus raíces, pues para aplacar a la guardia pretoriana del certamen ya se anunció que el año que viene Pavement hará dos únicos conciertos en el mundo, en Oporto y Barcelona, en el festival. En sintonía con esa raíz clásica del Primavera, James Blake retornó al remanso introspectivo en el último concierto en la explanada de los escenarios principales. La capacidad que tiene Blake de aunar emotividad y maquinidad resulta asombrosa, proponiendo una música que se baila con el cerebro y, en todo caso, genera un lento y acompasado movimiento corporal. Si con Balvin todo había sido colorido, gominolas, bailarines y burbujas; con Blake era blanco y negro, estatismo, sensualidad posindustrial y contención. Centró su repertorio en su último trabajo Assume Form, y dejó la noche encaminada hacia Richie Hawtin, que en la playa del Besós, con el telón titilante de la costa, despachó uno de esos set quirúrgicos que domina. Tecno con bisturí que ofrecía en las pantallas las imágenes del propio Hawtin y sus manos manipulando instrumental. Cierre digital para una edición carnal. El Primavera ha sido empático.