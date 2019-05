Guía para el Primavera Sound 2019: cartel, horarios y entradas

Esta semana Barcelona acoge la edición número 19 del Primavera Sound de Barcelona, el primer gran festival del año en España. Un evento que ya cuenta con un 60 % de público extranjero, procedente de más de 120 países de todo el mundo. Hasta el Parc del Fórum, recinto que contará con 18 escenarios, se acercarán una media de 60.000 personas durante las tres jornadas principales de esta emblemática cita musical que comienza hoy lunes y termina el domingo. Un festival que también se extiende por la ciudad con Primavera a la Ciutat, que propone conciertos en la Sala Apolo o en el CCCB (Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona)

Así, del 30 de mayo hasta el 1 de junio la ciudad condal recibirá a los cabezas de cartel de esta edición, entre los que se encuentran Interpol, Charli XCX, Nina Kraviz, Tame Impala, Miley Cyrus, Janelle Monáe, Carly Rae Jepsen, Suede, Solange, J Balvin, Rosalía, Primal Scream o James Blake. Además, en la programación de este año se podrá ver a más mujeres que nunca, mucha música urbana y numerosos nombres de la escena nacional como Pavvla, Lidia Damunt, Putochinomaricón, Cupido, Yung Beef, Cariño o Las Odio.

Programación por días del Primavera Sound 2019

Lunes 27 de mayo

La Sala Apolo acoge los conciertos de Kelly Kapøwsky (20.00) y Deerhunter (21.15) dentro del programa Primavera a la Ciutat.

Martes 28 de mayo

Esta jornada contará con más conciertos y se celebrará tanto en la Sala Apolo como en La 2 de Apolo. Desde las 19.30 y hasta la medianoche se subirán a sus escenarios Tęskno, Cate Le Bon, Lonker See, Homeshake, We Will Fail, L8CHING y Meuko! Meuko!

Miércoles 29 de mayo

pulsa en la foto Pinche aquí para descubrir los horarios del miércoles

La víspera de los días grandes del festival catalán es una jornada especial, sobre todo porque es de libre acceso para todo aquel que quiera disfrutar de buena música en directo. Los asistentes que se acerquen a partir de las 17.00 al recinto del Primavera podrán disfrutar gratis de grupos como Mow, Melenas, Egosex, Hatchie, L8ching, Meuko! Meuko!, Cuco y Big Red Machine. Los que prefieran disfrutar de la jornada de apertura en la ciudad, también tienen opciones como Bea Pelea o Clara!

Jueves 30 de mayo

pulsa en la foto Pinche aquí para descubrir los horarios del jueves.

El infinito cartel del Primavera Sound obliga al público a planificar qué conciertos ver, sobre todo durante la primera gran jornada del festival. El jueves, día de estreno oficial, los asistentes deberán acostumbrarse al ritmo frenético de esta cita y su programación para poder disfrutar de aristas como Interpol, Erykah Badu, Charlie XCX o Ninna kraviz, la última en cerrar el chiringuito. La música comenzará a sonar en algunos escenarios del Parc del Fòrum a partir de las 14.00.

Viernes 31 de mayo

pulsa en la foto Pinche aquí para descubrir los horarios del viernes.

Miley Cyrus será la encargada de reinar durante la segunda noche del Primavera, acompañada de artistas de nivel como Janelle Monàe, Tame Impala, Jungle o Suede. Mientras que el Auditori Rockdelux será uno de los primeros en abrir sus puertas, la fiesta musical se prolongará hasta las 06.00 de la madrugada en el escenario Ray-Ban, el último en cerrar.

Sábado 1 de junio

pulsa en la foto Pinche aquí para descubrir los horarios del sábado.

El sábado es uno de los días principales de esta edición del festival. La jornada en la que J Balvin y Rosalía llenarán de ritmo los escenarios principales del Primavera. Junto a ellos, Solange, la hermanísima de Beyoncè, James Blake, Primal Scream o Nathy Peluso. Y precisamente, la mayoría de los conciertos de este día se concentran en el recinto, desplegando un Primavera a la Ciutat más escueto que el resto de días.

Domingo 2 de junio

Para los supervivientes del Primavera Sound 2019, la jornada dominical reserva buenos conciertos en la ciudad condal como el de Christina Rosenvinge y Cupido. Así como el final más esperado del festival: el que suele ofrecer DJ Coco. El artista se encargará de cerrar el festival a partir de las tres de la madrugada en la Sala Apolo de Barcelona.

Cartel del festival

Mapa del recinto

Cómo llegar al festival y cómo volver a casa

Hay una flota de buses lanzadera que conecta el Parc del Fòrum con Plaza Catalunya y que cuenta con una frecuencia menor a 10 minutos. El precio del billete es de 2 euros. Horarios (jueves de 00.00 a 05.00 y viernes de 02.00 a 05.00)

que conecta el Parc del Fòrum con Plaza Catalunya y que cuenta con una frecuencia menor a 10 minutos. El precio del billete es de 2 euros. Horarios (jueves de 00.00 a 05.00 y viernes de 02.00 a 05.00) Autobuses : Líneas H16, H14, 7, 136, V31 y 143 de 06.30 a 23.15. Los autobuses nocturnos (N6 y N7) circularán de 23.00 a 06.00.

: Líneas H16, H14, 7, 136, V31 y 143 de 06.30 a 23.15. Los autobuses nocturnos (N6 y N7) circularán de 23.00 a 06.00. El tranvía (Trambesós) funcionará de modo ininterrumpido de jueves al domingo: Línea 4 (estación Fòrum, correspondencia con Metro).

(Trambesós) funcionará de modo ininterrumpido de jueves al domingo: Línea 4 (estación Fòrum, correspondencia con Metro). Parking de bicicletas con vigilancia durante la celebración del Primavera junto a la entrada del festival. También dispone de asistencia técnica para pequeñas reparaciones. Este espacio se puede reservar por 1 € aquí y los usuarios deben llevar consigo su propio candado. Los horarios de este servicio son de 17.00 a 00.00 el miércoles y de 12.00 a 06.00 de jueves a sábado.

junto a la entrada del festival. También dispone de asistencia técnica para pequeñas reparaciones. Este espacio se puede reservar por 1 € aquí y los usuarios deben llevar consigo su propio candado. Los horarios de este servicio son de 17.00 a 00.00 el miércoles y de 12.00 a 06.00 de jueves a sábado. Bicing: Estas son las estaciones más cercanas: 160, 158, 157, 159, 147, 156, 35 y 482 . Los horarios para su uso y disfrute son de lunes a jueves todo el día, excepto de 02.00 a 05.00, el viernes no habrá servicio de 03.00 a 05.00 pero se podrá devolver la bicicleta, y el sábado y el domingo estará disponible todo el día (no hay refuerzo especial con motivo del Primavera).

Metro: Se podrá llegar al recinto utilizando la Línea 4 y parando en la Estación El Maresme - Fòrum (salida Rambla Prim). Los horarios son los siguientes: de lunes a jueves de 05.00 a 00.00 y viernes y vísperas de festivo de 05.00 a 02.00. Los sábados hay servicio continuo.

Comida y bebida

pulsa en la foto Pinche aquí para descubrir más sobre Primmmavera.

Todos aquello que quieran entrar con comida podrán hacerlo, excepto para entrar al Auditori. No sucede lo mismo con los líquidos, ya que no se podrá acceder al festival con bebida (excepto si se trata de una botella de agua sin tapón). Eso sí, será dificil resistirse a los encantos de Primmmavera, la oferta gastronómica del festival.

Entradas del Primavera Sound

Durante estos días el festival ha comunicado en sus redes que todavía están a la venta "los últimos abonos" para disfrutar del Primavera todos los días. De hecho, se pueden adquirir en la web del evento por 215 euros. Por su parte, las entradas de día para el jueves tienen un precio de 80 euros, y las del viernes y sábado cuestan 90 euros. Además, el festival tiene un descuento para los residentes en Barcelona, que podrán comprar el abono por 180 euros. Toda la información, aquí.