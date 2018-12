Rosalía y J Balvin lideran un Primavera Sound 2019 muy femenino

La radio oficial del Primavera Sound de Barcelona ha comenzado su andadura comunicando una gran noticia, el cartel de la próxima edición del festival. Esta ha sido la herramienta elegida por la cita musical más importante de Barcelona para anunciar la programación, que como cada año, es una de las más esperadas del circuito festivalero europeo. Este miércoles 5 de diciembre las redes sociales de la nueva emisora del Primavera han realizado su propia quiniela y entre las apuestas de los seguidores se han encontrado muchos de los nombres que finalmente protagonizan las más de 200 actuaciones que se podrán disfrutar en el Parc del Fòrum, como la del cantante de reggaeton J Balvin.

Los nombres más destacados de la programación del próximo año son los de Solange, Charlie CXC, Tame Impala, Future Islands, Rosalía, Interpol, Cardi B, Suede, Stereolab o James Blake. Todos han sonado en el habitual vídeo de presentación del festival, que en esta ocasión se titulaba The New Normal. Un contenido que está protagonizado por mujeres, como el cartel de la próxima edición del Primavera. El mensaje compartido ha sido todo un guiño al feminismo: "2019 es el año que cambió todo, donde lo excepcional fue lo normal. Dejamos de endulzar la realidad, lo hacemos sin estilos, sin manías, luchamos por el derecho a divertirnos".

El Primavera ha querido adelantarse al reto de la paridad en los festivales con un mensaje claro: "el presente por fin fue femenino". De hecho esta es la primera vez que un festival grande cuenta con más mujeres que hombres en el cartel: "los programadores tenemos que aplicarnos el cuento y reflexionar porque tenemos parte de responsabilidad". En este sentido, Gabi Ruiz, director del festival, también ha destacado la necesidad de "dignificar la figura del músico".

Con motivo de la divulgación de los artistas del Primavera 2019 Gabi ha hablado de este proceso de selección: "el trabajo que hacemos es bastante democrático, nos manejamos en cualquier estilo musical y eso enriquece mucho el cartel". Los miembros de la organización también han destacado la apertura del festival y el gusto por lo inesperado: "queremos descubrir cosas nuevas sin prejuicios, son propuestas fuera de lo convencional y eso le da versatilidad a la propuesta".

Confeccionar un cartel tan amplio como el del Primavera Sound no es fácil y su director, Gabi Ruiz, lo sabe bien: "todas las bandas quieren estar arriba y eso nos da muchos dolores de cabeza". Además, y ante el aumento de la competencia y de la volatilidad de los estilos musicales de hoy en día, añadía que "el Primavera puede improvisar más, pero los grandes festivales lo están pasando mal este año para encontrar cabezas de cartel".

El número de escenarios del Primavera siempre ha sido más numeroso de lo habitual, pero eso a veces no ayuda: "jugamos con más posibilidades pero es un rompecabezas, además todo el mundo quiere tocar de noche y en el escenario más grande". En la pasada edición asistieron 220.000 personas al festival en Barcelona, pero para la organización esta no es la principal preocupación: "no trabajamos para eso, hacemos el festival y el cartel que nos da la gana".

Entradas

El abono general para asistir al Primavera Sound se puede adquirir por 180 euros más gastos (hasta el 7 de enero), una compra que también se puede financiar a plazos. En el caso del pase VIP el coste de la entrada asciende a los 400 euros. Este año también estará disponible una edición limitada de 1.200 unidades del Primavera Pack, que además del abono para 2019, contiene obsequios y ventajas exclusivas.

Cartel por días del Primavera Sound