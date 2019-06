El Primavera Sound anuncia su desembarco en EEUU en 2020

Aún no había concluido la decimonovena edición del Primavera Sound, que finaliza este domingo, y para su celebración del vigésimo aniversario ya ha comunicado su mayor ambición: desembarcar en Estados Unidos a partir del próximo año. De esta manera, el 19 y 20 de septiembre de 2020 Los Ángeles acogerá la primera edición del festival “que pretende ser una plataforma para los artistas latinos y nacionales en el territorio norteamericano”, según ha indicado en la conferencia de prensa de balance del certamen Gaby Ruiz, codirector del festival, visiblemente contento ante el desembarco en América.

Con muchos detalles aún por cerrar, se sabe que el festival se realizará en un parque en el centro de la ciudad (Historic Park) y tendrá al menos cuatro escenarios al aire libre, que se complementarán con otros bajo techado. De igual manera, Benidorm acogerá este año una edición de fin de semana (8 y 9 de noviembre) que aún se ignora si tendrá continuidad. Son los planes de futuro de un festival que este año ha superado en toda la semana de actividades las 220.000 asistencias, de las cuales en el Fórum ha recibido 23.000 el miércoles, 53.000 el jueves, 60.000 el viernes y más de 63.000 ayer sábado en el que resulta el récord de asistencia del certamen en una jornada.

El desafío de llevar el Primavera a Estados Unidos ha tenido que ver con la entrada de capital en el mismo inyectada por el fondo de inversiones The Yucaipa Companies, según ha afirmado Ruiz. “Con esta aportación no sólo hemos ganado músculo financiero, sino también la posibilidad de tener unas relaciones que nos permiten llegar donde antes no alcanzábamos”, ha añadido. Preguntado por la competencia que ahora se establecerá con festivales como Coachella o Desert Days, Ruiz ha respondido futbolísticamente: “Salid y disfrutar decía Cruyff, pues lo mismo. Desde nuestra primera edición hemos tenido la competencia de otros festivales, así que no resulta nada novedoso. Vamos a comernos el mundo, vamos a salir fuera y demostrar que nuestra fórmula funciona”.

Nathy Peluso y la nueva era

Quizás éste optimismo viene avalado por una edición en la que la organización se felicitó por haber normalizado la variedad y eclecticismo de un cartel que no ha cambiado radicalmente el perfil del público asistente, si bien Ruiz ha precisado que los datos necesitan una mirada más detallada para elevarlos a definitivos. La asistencia de público procedente de 124 países y un perfil de edades similares a otros años permiten garantizar un suelo estable a un festival que la semana que viene celebrará su sexta edición en Oporto habiendo cerrado en Barcelona una que consideran histórica y para la que han contado con un presupuesto de más de 15 millones de euros.

Y hablando de eclecticismo y de “nueva normalidad”, el lema del festival este año, en la tarde de ayer Nathy Peluso ejemplificó los nuevos aires que corren en la música actual. Nacida en Argentina, afincada en España y dueña de un lenguaje que incluye el soul, el jazz, acentos de reggae y hip-hop, ella fue la encargada de abrir la tarde en uno de los escenarios centrales. Vestida de rojo, con un top y faralaes, ya de entrada una mezcla imaginativa de estilos, Nathy ha ofrecido un concierto de fusiones, cantado en inglés, castellano y spanglish con la naturalidad propia de quien se ha alimentado con mil leches. Tras abrir con Estoy triste, ha seguido con Hot Butter, cantada con un alarde de sexualidad nada grosera muy propio de ella y luego ha atacado Sandía con una voz excelente y matizada que ha elevado la temperatura corporal del público presente en la explanada, mayormente latino y local. Ella será, sin duda, una de las gemas que el Primavera podrá exportar a unos Estados Unidos que en Los Ángeles tiene una verdadera capital latina.