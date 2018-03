Kali Uchis, la esencia de los sesenta en una canción de rap moderno

Sobre el escenario aparece una joven veinteañera que podría ser una mujer de los años sesenta. Viste top y falda rosa con volantes. Un voluminoso peinado y un marcado perfilado de ojos y labios. Las pantallas proyectan imágenes en blanco y negro o en tonos pastel. Es la segunda vez que Kali Uchis se presenta en Colombia. Nació aquí, en Pereira (en el oeste del país), pero al poco tiempo, "por decisiones familiares", se fue a vivir a la costa este de Estados Unidos. Ha llegado con el adelanto de su primer disco Isolation, una mezcla de tantos estilos que la artista se limita a definir como "alternativo" al terminar su concierto en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá.

"Todo el tiempo que invierto en una canción o en un escenario estoy creciendo. Aprendo qué soy capaz de hacer con mi voz y mi mente. Cada tema es muy diferente, todos soy yo", dice. Los medios y la crítica musical llevan tratando de definir a Kali Uchis desde que en 2014 salió de su cuarto en Virginia, a las afueras de Washington DC, y colaboró con Snoop Dogg. "Es una mezcla entre una princesa de calle y un personaje de anime", dijo el rapero estadounidense.

La estética de Kali Uchis es solo una parte de su proceso creativo. Aprendió a cantar y a hacer música sola, delante de su ordenador. "Solo trataba de hacer arte", asegura. Le gusta cómo suenan los años sesenta, "lo viejo". En muchas de las 15 canciones que componen Isolation (se publica el 6 de abril) aparece esa mezcla de soul y R&B que ya la coloca en la misma categoría que a Amy Winehouse y Lana del Rey. No reniega, pero tampoco le gustan las etiquetas: "Intento ser feliz haciendo cosas diferentes sin repetirme".

Para evitar encasillamientos canta, además, con Damon Albarn (exlíder de Blur, ahora en Gorillaz). Y se presenta en Los Ángeles cuando el rapero Tyler The Creator le manda un mensaje por Twitter después de ver uno de sus vídeos y se convierte en parte de una escena musical alternativa a la que pocos acceden. "Para mí fue extraño, en ese momento yo no sabía qué era un estudio de música. Fue mi primera vez", recuerda.

Remata esta mezcla de décadas formando parte del último disco de Juanes. Con el reguetonero Reykon de Medellín interpreta Nuestro planeta, la única canción en español en su nuevo álbum. Así termina de desconcertar a todos. "La gente está confundida: ¿cómo es que eres de dos lugares? Soy de Colombia y Estados Unidos", explica. "Colombia está en mi arte, en mi estilo, mi estética. Siempre represento a este país". Aunque no pretende convertirse en un símbolo de la comunidad latina en Estados Unidos. "Todos estamos enojados con lo que pasa allí, pero hay que tener fuerza", resume.

Kali Uchis no pretende ser la acompañante de un grupo de artistas masculinos. “La mayoría de mujeres que me intersan han encontrado su manera de ser sexis, pero no son prostitutas de la música, sino genios creativos", ha confesado en varias ocasiones cuando le preguntan por cantantes como M.I.A., Billie Holiday o Gwen Stefani.

"En la música, como en cualquier trabajo las mujeres tienen que reivindicarse", afirma. Uchis se inventó a sí misma en el cuarto de su casa en Virginia. Ahora vive en Los Ángeles, con su novio y su gata. Dirige y produce todos sus vídeos. Confiesa que nunca está del todo satisfecha con lo que hace, será feliz el día que publique un disco con el que deje algún legado. No tiene ni 25 años y ya ha lidiado con una industria en la que tiene que esforzarse el doble. "Siempre trato de que me tomen en serio, trabajar un poco más. Hay que saber que mucha gente no solo quiere hacer música contigo, también tener sexo. Tenemos algo que los hombres quieren".