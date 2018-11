Basado en Hechos Reales, la celebración argentina de la no ficción

"México tiene mejores cronistas que novelistas", afirma la escritora y periodista Elena Poniatowska. Pone como ejemplo a Héctor Aguilar Camín: "Hizo un libro sobre la frontera norte y sus novelas no superan ese libro, que es una crónica". La mexicana, ganadora del Premio Cervantes en 2013, lo asegura en una entrevista que se emitirá esta noche en la inauguración del festival Basado en Hechos Reales, con el que Argentina celebra y rinde homenaje a la no ficción.

En la charla, adelantada por Clarín, Poniatowska desvela porque en su escritura la crónica se impuso a la ficción, con libros imprescindibles como La noche de Tlaletloco, la masacre contra el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, de la que acaban de cumplirse 50 años. "Pesó muchísimo más la no ficción porque los problemas del país para mí se volvieron tan candentes e importantes que si yo me ponía a escribir sobre mi tía Cuquita y la cantidad de rosarios que rezaba todos los días y de pronto había un terremoto afuera, no me iba a quedar frente a la máquina a escribir sobre mi tía Cuquita".

La escritora mexicana habla de su experiencia personal, pero muchos de sus colegas latinoamericanos también encontraron en la realidad un material inagotable para sus libros. En Magnetizado, Carlos Busqued condensa una conversación de 90 horas con Ricardo Melogno, el hombre que asesinó a cuatro taxistas en 1982 y lleva más de 34 años en cárceles y pabellones psiquiátricos. En sus páginas asoma la dura infancia de Melogno, pero también el infierno del sistema penal y psiquiátrico argentino en el que quedan atrapados, y a veces olvidados, algunos presos. Rodolfo Palacios se ha sumergido en las vidas de algunos de los grandes asesinos del país, como Robledo Puch, a quien retrató en El Ángel negro y Ricardo Barreda, un odontólogo que mató a toda su familia.

Con El salto de papá, Martín Sivak, invitado a la primera edición del festival, quiso reconstruir la historia trágica de su familia y en especial de su padre. Pero el libro es también un relato de la Argentina de los años ochenta y de las turbias relaciones entre el dinero, la política y los militares que proliferaron en el continente. Si en el libro de Sivak la corrupción estaba en segundo plano, en Las raíces del mal, del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, es el corazón. El libro, todo un éxito de ventas, radiografía el sistema de corrupción e impunidad que funciona en Argentina desde hace décadas.

En su segunda edición, el festival se centra en las nuevas formas narrativas y en las transformaciones provocadas por la tecnología. "La idea es poder llevar un poco de luz sobre narrativas en las que todos estamos todo el tiempo inmersos sin darnos cuenta, desde un posteo en Facebook hasta una nota en el diario o un podcast. Muchas veces lo consumimos sin tener conciencia de lo que está pasando ahí atrás", dijo Victoria Rodríguez Lacrouts en la presentación de Basado en Hechos Reales.

Entre los invitados internacionales de este año hay dos corresponsales de guerra: la británica Christina Lamb, coautora de Yo soy Malala, sobre la joven paquistaní Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz, y el italiano Domenico Quirico. También estarán la periodista peruana Nelly Luna Amancio , fundadora del sitio web Ojo-publico.com; la colombiana Camila Segura, de Radio Ambulante; el cubano Carlos Manuel Álvarez; la mexicana Marcela Turati; y el español Agus Morales, director de la revista 5W. Entre los autores nacionales estarán Hernán Casciari, Betina González, Ana Wajszczuk, Julián Gorodischer, María O'Donnell, Horacio Convertini y Luciana Peker.

Talleres, la exhibición de un documental sobre la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich, una muestra fotográfica y la entrega de un premio a la mejor crónica inédita sobre no ficción son algunas de las actividades paralelas a las mesas redondas que tendrán lugar entre hoy y el sábado.