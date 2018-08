Así será la batalla definitiva contra el mosquito tigre

La Técnica del Insecto Estéril fue ideada a mediados del siglo pasado por el norteamericano Edward Knipling. EE UU erradicó la mosca de la fruta en su territorio utilizándola y luego lo hizo también en México, siguiendo una estrategia de cordón sanitario que ha llevado ahora al Departamento de Agricultura a Centroamérica. El entorno selvático del emplazamiento elegido en Guatemala reduce el riesgo de proliferación del insecto en caso de escape.

Salvando las distancias, algo similar ocurre en Caudete, donde no se persigue erradicar la plaga, sino mantenerla en niveles asumibles. La utilización de la técnica ha reducido, además, un 95% el uso de productos fitosanitarios contra la mosca en la Comunidad Valenciana. El programa cuesta entre seis y siete millones de euros. Los inviernos muy fríos, los veranos muy calurosos y la falta en el entorno de hospederos —lo más parecido es la vid, y no es muy agradecida con la mosca— del pueblo de la comarca de la Plana de Utiel-Requena hacen que la ocasional fuga de moscas, que de hecho se produce, no represente un problema.