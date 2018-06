La Feria del Libro 2018 de la A a la Z

A. Es, ya sabemos, la vocal que se más se usa en castellano (en francés es la E) y también la que más usan para bautizarse las editoriales españolas. Cualquiera diría que el orden en el Paseo de Coches del Retiro se establece alfabéticamente y no por el sistema de: “primero las librerías”. De los 206 sellos que este año han acudido a la feria, el nombre de 32 empieza por A (de A Buen Paso a Automática). Los que utilizan la palabra libro son cuatro (De Seda, Del Asteroide, Del KO y Del Zorro Rojo).

BONET, Paula. Autora del cartel de la feria. Su estupendo diseño continúa la buena racha del gato bigotudo del año pasado, obra de Ena Cardenal de la Nuez. Atrás parece quedar la vieja tradición de dibujar a los lectores con –puro realismo- gabardina y sombrero.

CERVANTES. Mejor dicho #Cervantes2018. Después del éxito de #Dante2018, Pablo Maurette –profesor argentino de literatura comparada en la Universidad de Chicago y autor del ensayo El sentido olvidado (Mardulce)- lanzó el 1 de junio una lectura colectiva del Quijote en Twitter. Eminencias como Frederick de Armas se han sumado a la red social para participar. A razón de un capítulo al día, ya hay gente que ha empezado a pasar las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio (cosas de los diferentes husos horarios en el territorio de La Mancha). La RAE, por cierto, acaba de lanzar su edición del Persiles, el libro favorito de Cervantes. El amor de los padres tiene razones que la razón no entiende.

DOVLÁTOV, Serguéi. Escritor (ruso) con sentido del humor (ruso) que trataron de hacernos leer los editores de Metáfora e Ikusager. Ahora la intenta Fulgencio Pimentel (caseta 123), que entre otros títulos, ha lanzado la novela Zapovednik en traducción de Tania Mikhelson y Alfonso Martínez Galilea. Su título en castellano, Retiro.

ELIZABETH COSTELLO. La lluvia obligó a cancelar el paseo inaugural del viernes 25 de mayo, pero el 26 salió el sol. Ese día apareció en Madrid J. M. Coetzee, que acaba de publicar –en castellano antes que en inglés- Siete cuentos morales, un libro de relatos que ya había adelantado el año pasado durante una conferencia dictada (literalmente) en el Museo Reina Sofía para defender la causa animalista. Esta vez el huidizo Nobel sudafricano aceptó participar en un coloquio en la Fundación Telefónica, en la presentación de la revista Granta y en una firma de libros en la feria. La protagonista de su nuevo libro es Elizabeth Costello, que ya protagonizó en 2003 la novela homónima, una obra maestra que se abre con un diálogo entre Costello y su hijo: le acaban de dar un premio y está tentada de no ir a recogerlo y limitarse a pedir que le manden el cheque. “Me temo que no funciona así, madre”, le dice el hijo. “Si aceptas el dinero, también tienes que aceptar el espectáculo”.

FUTURO. El de la feria del libro de Madrid es un tema tan recurrente como las colas para comprar lotería de Navidad y el tiempo en semana santa. Este año el presente ha sufrido tantos sobresaltos que la gente se ha puesto a pensar en el futuro. A la proliferación de editoriales se le han sumado las limitaciones impuestas por la dirección del Retiro y sobre ambas sobrevuelan las tensiones entre el gremio de libreros (organizadores del evento junto a los distribuidores) y el gremio de editores (verdadero hecho diferencial en estas dos semanas largas). Y, cómo no, el debate sobre la supuesta precariedad cultural de la cita. Como el mar de fondo siempre pasa por el dinero, una fórmula barata para enriquecer el programa ferial sería seguir la fórmula de PhotoEspaña (que acaba de empezar). ¿Cómo? Coordinando en el programa todos los acontecimientos relacionados con el libro que se desarrollen en estas fechas: ya se trate de un coloquio en la Fundación Telefónica, un debate en la librería Blanquerna, un festival en La Casa Encendida, una presentación en Casa de América o una exposición de fotolibros en la Biblioteca Nacional. Eso, o repensar también Líber (a medias con Barcelona) o bien organizar un festival literario tipo Eñe con la consiguiente dispersión de las sedes (y de compradores). Pero tampoco Arco se restringe a Ifema ni todas las actividades de la FIL de Guadalajara (el gran espejo de todas las ferias) tienen lugar en el recinto de Zapopan.

GREMIO. Véase, GRESCA.

GRESCA. Véase, GREMIOS.

HERNÁNDEZ, Claudia. Autora salvadoreña incluida en 2007 dentro de Bogota 39 que el año pasado publicó en el sello colombiano Laguna la novela Roza tumba quema. Sexto Piso acaba de reeditarla. Cuando la BBC le pidió a Claudia Neira, directora del festival Centroamérica Cuenta, que eligiera los cinco libro que mejor explican hoy la región, Roza tumba quema fue uno de ellos. Los otros eran Las tierras arrasadas, de Emiliano Monge; Moronga, de Horacio Castellanos Moya (ambos en Literatura Random House); La cola del dragón (Contrabando), de Rodrigo Rey Rosa), y Los jóvenes no pueden volver a casa, de Mario Martz. Este último lo ha publicado la editorial nicaragüense Anama, que se estrena en la feria de Madrid junto a otros editores centroamericanos. Están -también el libro- en la caseta número 15, muy cerca de la calle de Alcalá.

IBIZA. Calle cercana al Retiro. En el número 35 vivió la familia Panero y por eso la editorial Bartleby ha titulado Los papeles de Ibiza 35 el volumen de inéditos de Leopoldo María que ha presentado en la feria. Huerga & Fierro lanzó otro hace no mucho. Si no fuera porque no paró de publicar a lo largo de toda su vida, Panero parecería el típico autor que pasa de inédito a póstumo, es decir, un poeta maldito. Ya no quedan.

JORNADA. Las casetas cierran a mediodía pese a que la dirección de la feria hizo una encuesta el año pasado para saber si el público quería que hubiera jornada continua. Quería. Al menos el fin de semana. Los expositores latinoamericanos se preguntan qué hacer en Madrid entre las 14 y las 18 horas un día laborable hasta reabrir. Una buena opción es el Museo del Prado: hay una estupenda exposición de Rubens que gustará incluso a aquellos a los que piensan que no les gusta Rubens.

K.O., Libros del. Editorial que ha publicado Fariña, la crónica de Nacho Carretero sobre el narco gallego. Un juez ha prohibido cautelarmente la distribución del libro, pero sus editores están en la caseta 169. Siempre puedes ir allí y pedir que te lean en voz alta algún capítulo. ¿No lo hacen con el Quijote cada 23 de abril? Puede que alguien se anime a organizar una lectura continuada de Fariña. Por lo pronto, acaba de publicarse la traducción al portugués. Lleva un aviso que dice: ‘o livro que foi proibido em Espanha’. La feria del libro de Lisboa termina el 13 de junio; la de Madrid, el 10.

LLUVIA. Agua pasada. // Papel mojado.

MADRE. Algo más que un género literario, pero también. A favor y en contra. Después de rescatar esa joya maternofilial que es No, mamá, no (de Verity Bargate), Alba acaba de publicar, Con la misma moneda, de la misma autora y en versión de Íñigo F. Lomana, traductor y creador de neologismos. // Dcen que no hay más que una y el escritor mexicano Julián Herbert sostiene que le tocó a él.

NOVELA. Si no lleva imágenes debería llevar radiografías porque siempre dicen que se está muriendo. // Si lleva fotos, es de Sebald (aunque no sea una novela). // Si lleva viñetas es una novela gráfica, es decir, un tebeo con estudios.

EÑE, Festival. Véase FUTURO.

OCULTA. Revista literaria que tiene una edición digital pero que estas semanas ha lanzado su segundo número en papel. Todo un gesto en tiempos en que lo normal cuando alguien quiere imprimir algo es que monte una editorial. En el índice, entre otros, Berta García Faet, Alejandro Morellón, Jesús Munárriz, María Sánchez, Bibiana Collado Cabrera, Lucía Marín y Unai Velasco

PRINCESAS Y DARTHVADERS. Festival “que se sirve del humor y la cultura de guerrilla para hablar de feminismos”, otro de los temas de la temporada (o del siglo). La cuarta edición tuvo lugar en plena feria –del 1 al 3 de junio- no lejos del Retiro, en La Casa Encendida, como siempre. Este año, entre otros grandes éxitos, actuó el impagable Putochinomaricón y Jessa Crispin –autora del polémico Por qué no soy feminista- conversó con María Fernanda Ampuero –autora de Pelea de gallos, uno de los libros más vendidos en la caseta de Páginas de espuma (la 163)-. También las periodistas Silvia Cruz Lapeña y HJ Darger hicieron en directo un ejercicio de crítica (a cuchillo) de la prensa musical. De la prensa musical y de Los Planetas, que según Darger han tocado ya en todos los festivales y piscinas municipales de España. Les falta la feria del libro.

QUINCE. Número de la caseta de los editores centroamericanos. Han venido invitados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y andan buscando una estrategia para dar a conocer a sus autores en España antes de que se los robe un gran grupo. O sin necesidad de que alguno de ellos llegue a presidente del Gobierno. Es el caso del de Costa Rica, Carlos Alvarado, elegido hace un mes y novelista publicado por Uruk.

RUMANÍA. País invitado. Ha demostrado que su literatura no se termina en gigantes como Herta Müller, Norman Manea, Mircea Cartarescu o Ana Blandiana. La primera tiene ya el Nobel. Los otros tres suenan en las quinielas. O sonaban cuando había Nobel.

SÁNCHEZ. Género literario del próximo otoño. // Como González o Rodríguez, apellido típico de presidente del Gobierno español. // El éxito de su moción de censura contra Rajoy pilló por sorpresa a todos los Sánchez del mundo (Pedro incluido) y a todos los editores, que se apresuraron a encargar libros sobre la nueva estrella del barrio de Moncloa. El poeta Fruela Fernández se ha delantado con su poemario La familia socialista (La Bella Varsovia), un estupendo ejemplo de poesía, con perdón, biopolítica.

ampliar foto Pedro Sánchez, en la Feria del Libro de Madrid del año pasado. Uly Martín

TORRA, QUIM. Presidente de la Generalitat tras un proceso que se ha convertido en otro género literario. Hay un montón de ensayos sobre el asunto, algunos muy buenos, pero los acontecimientos van tan deprisa que se diría que Borges inventó el libro de arena para tiempos así. Los amantes de los momentos históricos –e intrahistóricos- se lo pasarán en grande leyendo la crónica de la madrugada del 1 de octubre que Guillem Martínez ha recogido en 57 días en Piolín (Lengua de Trapo/Ctxt).

URUGUAYA, LA. Novela del argentino Pedro Mairal publicada con éxito en su país por Sudamericana (Grupo Planeta) y reeditada con el mismo éxito por Libros del Asteroide en España. El sello barcelonés de la caseta 293 acaba de rescatar la primera novela de Mairal: Una noche son Sabrina Love. En su momento lo publicó Anagrama en la colección Contraseñas (la blanca más o menos underground) y tuvo su versión cinematográfica con Cecilia Roth. La dirigió Alejandro Agresti en 2000, cuatro años después de firmar Buenos Aires Viceversa, con Vera Fogwill, actriz y escritora, como su padre. // En italiano de Rizzoli, desde hace poco, L’amante indecisa.

VARGAS, Fred. Le dieron un premio que ha servido para que los despistados se enteren de que es una mujer, para que sus incondicionales digan “yo la vi primero”, como corresponde, y para que los peatones sepamos que es una eminencia en arqueozoología, disciplina que todavía no forma parte, como la teología, de la literatura fantástica. Tienen dos novedades en la Feria: Cuando sale la reclusa (Siruela. Traducción de Anne-Hélène Suárez) y Pequeño tratado de todas las verdades sobre la existencia (La umbría y la solana. Con prólogo de Fernando Savater y traducción de Eva Aladro).

W Magazine. Revista de libros –impresa y digital- fundada y dirigida por, en palabras de Javier Marías, “el incansable Winston Manrique”. Está en todas las ferias del libro en español y hace un seguimiento especial de la de Madrid.

X. Incógnita. Ya lo han adivinado, véase EÑE.

Y. Título del último libro de poemas Andrés Trapiello, publicado por Pre-Textos. // Sendero que se bifurca. //Hay una que es griega y vasca. // A veces, tirachinas, es decir, casus belli.

ZIDANE. Rara avis. Dimitió después de ganar, tal vez para pedir perdón por jugar durante el primer fin de semana de feria. Se fue Rajoy, se fue Zidane, se fue Iniesta (que publicó sus memorias en Malpaso), se fue Tom Wolfe, se fue Philip Roth… y todo el mundo pregunta por un libro que se titula Irse.