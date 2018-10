Casi 1.500 marroquíes aprovechan la campaña de la fresa de Huelva para quedarse en España

Codenaf, una organización gestionada por inmigrantes de Marruecos, ha pedido que se revisen los requisitos de selección de las trabajadoras de la fresa. La entidad defiende que los criterios basados en las cargas familiares de las mujeres son discriminatorios y que “se ha demostrado que no son garantía de retorno”. La organización apela a que se entiendan los motivos de las mujeres para no retornar, entre ellos, “el miedo a no volver en las siguientes campañas o un proyecto migratorio, que ningún requisito o protocolo puede detectar, y por el que no se las puede criminalizar”.