Menú semanal de El Comidista (2 a 8 de marzo)

Pollo marroquí con aceitunas y limón, crema suave de apio, cuscús de brócoli con gambas y empanaditas de manzana: nuestro menú semanal es el comodín de tus comidas y cenas

Si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que se cuece puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibirás el menú semanal de El Comidista en tu correo cada viernes. Aquí tienes toda la información.

En un abrir y cerrar de ojos nos hemos plantado en marzo, el mes de transición hacia la primavera, las temperaturas un poco más altas y los días algo más largos. Pero hay algo que no cambia: tú tienes que cocinar y alimentarte cada día, y para eso, te damos cada domingo un menú semanal como este para que esa tarea diaria no se convierta en un quebradero de cabeza.

Lunes 2 de marzo

PRIMERO: CREMA SUAVE DE APIO

Cogerle cariño a una de las hortalizas menos populares es cuestión de escoger bien la parte que vas a cocinar, usar la técnica adecuada y acompañarla de ingredientes que potencien lo mejor de su sabor.

SEGUNDO: POLLO MARROQUÍ CON ACEITUNAS Y LIMÓN

Con canela, jengibre molido y cúrcuma se lleva el ave a otro nivel de sabor. Las patatas fritas son el acompañamiento perfecto para este plato.

POSTRE: CHOCOTORTA

Esta tarta, uno de los postres más típicos de Argentina, intercala capas de galletas de chocolate y de una mezcla de partes iguales de dulce de leche y queso untable (o queso crema). Puro disfrute goloso.

Dios, qué bien está hecha. Orfebrería pastelera Julia Laich

Martes 3 de marzo

PRIMERO: FRITTATINE DI PASTA

La receta italiana es fácil y se puede adaptar a los ingredientes españoles. Si sigues los consejos que te damos debajo el éxito está asegurado.

Una fantasía Anna Mayer Mayer

SEGUNDO: ALUBIAS BLANCAS EN SALSA VERDE

Un guiso 100% tradicional y 100% vegetariano con el que plantar cara al frío invernal. Rápidas, baratas y exquisitas, estas alubias te harán recuperar la fe en las recetas clásicas.

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: KIWI

El kiwi está de temporada y es una de las frutas con mayor concentración de vitamina C. Ideal para hacerle frente al frío.

Miércoles 4 de marzo

PRIMERO: CARPACCIO DE REMOLACHA Y MANZANA VERDE CON PARMESANO

¿Podrías hacer una ensalada con estos mismos ingredientes? Sí. ¿Quedará un poco pretencioso cuando se lo presentes a tus invitados? También. ¿Merece la pena preparar esta receta? Claro.

SEGUNDO: PANADONS

Son típicos de Lleida, se elaboran desde hace siglos y su relleno más clásico lleva verdura, frutos secos y pasas. Así preparan esta delicia en L’Aplec, el restaurante del Parador de la ciudad catalana.

07:19 ‘Panadons’, las empanadas XL de espinacas, pasas y piñones | EL COMIDISTA Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

POSTRE: EMPANADITAS DE MANZANA

Un dulce perfecto para desayunos, meriendas y picoteos que puedes preparar desde cero haciendo la masa en casa o tirarte en plancha a la sección de refrigerados para agilizar el proceso.

Jueves 5 de marzo

PRIMERO: PURÉ DE PATATAS CON MANTEQUILLA TOSTADA Y AJO

Derretir y tostar la mantequilla a fuego lento le aporta sabor a frutos secos. Utilizamos este procedimiento para darle un toque distinto a un clásico puré de patatas.

Para comerlo a cucharadas Julia Laich

SEGUNDO: CUSCÚS DE BRÓCOLI CON GAMBAS

Este plato, tan completo como ligero, demuestra que la comida sana no tiene por qué ser un soberano peñazo.

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: POMELO

Pobre pomelo, relegado desde los años ochenta a la categoría de desayuno de dieta por su punto amargo y su ligereza. ¿Lo has probado asado?

Viernes 6 de marzo

PRIMERO: SOPA DE AJO

Comparamos cuatro versiones de la sopa española por excelencia: las clásicas de los tres cocineros mediáticos y la moderna de Iván Cerdeño. Tú eliges cuál quieres preparar esta semana.

07:31 Sopa de ajo: la batalla de recetas de Jose Andrés, Arguiñano y Berasategui | EL COMIDISTA Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

SEGUNDO: SANDWICH DE ATÚN

¿Podemos afirmar que es el sándwich ‘mayonesoso’ por excelencia? ¿Sería correcto afirmar también que andan circulando por ahí algunos malos, malísimos? ¿Es tan complicado hacer un buen sándwich de atún? No si sigues nuestros consejos.

POSTRE: LEMON CURD

Este untable dulce y ácido elaborado con huevos, limón, azúcar y mantequilla no puede faltar en las reuniones de té británicas. En esta receta te enseñamos a hacerlo en microondas y en placa sin necesidad de tener el B2.

Sábado 7 de marzo

PLATO PRINCIPAL: TXITXIKIS VITORIANOS

Antaño se preparaban para probar si el sazón de los embutidos era el correcto. Hoy podemos recrear la receta con chorizo tierno, chistorra o carne fresca de cerdo.

Energía para una semana Miriam García Martínez

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: NARANJA

Sentimos decirte que las naranjas no curan los resfriados, pero siguen estando bien ricas.

Domingo 8 de marzo

PLATO PRINCIPAL: ENDIVIAS GRATINADAS CON JAMÓN Y BECHAMEL

Este plato típico de la gastronomía belga lleva a las endivias a su máximo esplendor. Si no sueles cocinar ni comer esta hortaliza, esta receta es perfecta para empezar.

POSTRE: BIZCOCHO JUGOSO

Antes de ponerte a gritar “¡cómo le voy a poner verdura a un pastel!”, lee: el calabacín rallado no añade ningún sabor, pero sí una textura y una jugosidad que te convencerán si lo pruebas.

04:45 El ingrediente inesperado para conseguir bizcochos jugosos | EL COMIDISTA Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

El producto de la semana

LAS SALSAS QUE HOMENAJEAN A LOS MIGRANTES GALLEGOS Y SUS ALDEAS

Viravolta elabora en Goian (Pontevedra) mostaza de grelo a la antigua, salsa dulce picante de mirabeles y habaneros, pesto de mostaza y grelos y salsa picante de pimientos de Padrón.

Mirabeles, pimientos de Padrón y mariñeiras, ¿hay algo más gallego? Estrella Justo

Sigue a El Comidista en Youtube.