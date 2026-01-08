10 tabernas imprescindibles para tapear este año

Vista de la sala de Casa Aurora, frecuentado por una clientela fiel del barrio, donde se encuentra el estadio de El Molinón, en Gijón.

Los expertos de EL PAÍS seleccionan los mejores locales para disfrutar de uno de los iconos de la gastronomía española: las tapas

Son espacios donde conviven tradición y gastronomía. Aunque la excusa también puede ser socializar. Todas tienen su propia personalidad, cocina popular, cuidada, acompañada de vinos, vermuts o cervezas. El encanto reside en la cercanía y en la autenticidad, así como disfrutar de uno de los iconos de la gastronomía española: las tapas, esas pequeñas porciones de sabor que permiten probar distintos platos en una sola comida. Los expertos de EL PAÍS que han participado en la elaboración de la Guía Gastro 2026 eligen una decena de casas donde disfrutar de buenas tapas.

Una ensalada de leyenda. La legendaria tasca es un oasis de autenticidad en la turistificada zona del Laurel logroñés. Los deliciosos bocatitas de sardina con guindilla (2,30 euros), los huevos fritos (9) y, sobre todo, la sensacional ensalada de tomate (9) demuestran que a veces lo más sencillo es lo más placentero. Dirección: San Agustín, 33, Logroño, La Rioja. Teléfono: 941 13 90 68.

Taberna 2.0. Una taberna en cuya carta conviven platos tradicionales como escabeches, o albóndigas con conservas, salazones, chacinas y quesos. Muy recomendables los huevos de oro en mimosa con botarga, en homenaje a Bigas Luna ―la carta y la decoración están llenos de guiños curiosos―, la rusa y el tartar de atún picante. Alrededor de 30 euros por persona. Dirección: Amigó, 32, Barcelona. Teléfono: 935 84 06 27.

Cien años de familia. El próximo año cumplirán un siglo de vida, en distintas ubicaciones, pero siempre en manos de la familia Abellán. Son una referencia del buen picoteo, con clásicos como el matrimonio bien avenido de anchoa y boquerón (4,70 euros), la croqueta de gamba al ajillo (2,90), el pisto murciano (12) o el bacalao de anzuelo al pimentón (26). Dirección: Radio Murcia, 4, Murcia. Teléfono: 968 21 61 52.

Casa Aurora (Gijón, Asturias)

Un chigre de verdad. El tiempo se ha detenido en este local, que abrió sus puertas en 1954 junto a El Molinón. Aquí no hay prisa, ni en la cocina, donde preparan una espectacular tortilla con chorizo (desde 10 euros), ensaladilla rusa (9,50) o callos al estilo asturiano (13). Dirección: Ezcurdia, 143 Gijón, Asturias. Teléfono: 985 36 78 95.

Placer de barra y mesa. El clásico de la familia Castro cumplirá un siglo en 2028. Suelos con loseta de las calles de San Sebastián. Fotos y banderas de la Real. La delicia donostiarra (anchoa, huevo duro, salsa Perrin’s). La txorrera (jamón y huevo en gabardina). Los morros en salsa. ¡Las papilas gustativas! Barra, dos comedores y terraza. Precio medio en mesa, 40 euros. Pintxos, entre 3 y 4 euros. Dirección: San Marcial, 48, Sebastián, Gipuzkoa. Teléfono: 943 42 14 23.

Tortilla galardonada. Este año se ha llevado el premio a la mejor tortilla de patatas de España (18 euros). Cuenta con locales en Lavapiés, donde también tiene La Lorenza, y en Chamberí. Además de la clásica, preparan otra tortilla con chorizo ceboleiro y grelos, y ofrecen raciones como ensaladilla de ventresca y pulpo (17 euros). Direcciones: Miguel Servet, 4 Espronceda, 17, Madrid. Teléfonos: 911 68 80 96 y 911 83 54 16.

La Sorpresa (Cádiz)

Un triunfo de tapas. Uno de esos ases que Cádiz siempre se guarda en la manga, esta taberna ilustrada de aires tradicionales engancha por su atmósfera y sorprende por su breve, pero bien seleccionada oferta de cocina, en la que destacan las especialidades de atún rojo, imprescindibles. Ronda los 25-30 euros. Dirección: Arbolí, 4, Cádiz. Teléfono: 956 22 12 32.

Bar de siempre. Dos cocineros con estrella Michelin, Germán Carrizo y Carito Lourenço (chefs de Fierro), continúan con la tradición de este bar de toda la vida, donde sirven desde ensaladilla rusa (9 euros) a boquerones fritos (10). Dirección: Maestro José Serrano, 1, Valencia. Teléfono: 963 73 57 09.

Santo y seña de la Sierra. El pasado costero en Málaga del matrimonio de Juan Carlos Gómez y Sonia Gómez se nota en sus excelentes arroces que acompañan con tapeo (a 4 euros) y raciones variadas, como la parrillada ibérica (24 euros para dos) y sus chicharrones caseros. Dirección: San Juan, 8, Zahara de la Sierra, Cádiz. Teléfono: 620 51 67 20.

Val de Pepe (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Secreto de barrio. Apartado del centro y del turismo, José Valdespino ha dado forma a un local de barrio, de esos siempre llenos, heredero de lo mejor de la cocina clásica de la ciudad. Aunque toda la carta es tentadora, sus papas aliñás y sus albóndigas al oloroso son casi obligatorias. Y la cuenta sale por unos 20 euros. Dirección: Paraíso, 3, Jerez de la Frontera, Cádiz.