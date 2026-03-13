Lollapalooza Chile regresa a sus orígenes y consolida su estatus como uno de los grandes festivales de América Latina

La decimocuarta versión del evento, que se estrenó en el país sudamericano en 2011, tiene a Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Tyler, the Creator como los artistas principales

El pop, rock y la música urbana se toman Santiago de Chile este fin de semana del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo con el inicio de Lollapalooza Chile 2026, el evento musical que ha consolidado al país sudamericano como uno de los escenarios principales para los grandes artistas del planeta. Chile fue la primera nación de América Latina en recibir al festival itinerante fundado por Perry Farrell, con una histórica edición inaugural en 2011. Más de una década después, y luego de un traslado de locación y una dramática suspensión por la pandemia de la covid, el show retorna al parque O’Higgins, en pleno centro de la capital chilena, que recibe a un line up lleno de estrellas como Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator y Chappell Roan.

La decimocuarta versión del festival, que también es conocido como el Lolla por sus asistentes, es esperada por los fanáticos de la música, que han reservado con anticipación sus boletos. El interés ha sido alto, ya que por primera vez en su historia el evento ha agotado los pases (tickets) de los tres días de espectáculos. La organización cree que este año asistirán 80.000 personas a las distintas ubicaciones.

Presentaciones del Lollapalooza en Chile, en 2024. Marcelo Hernandez (Getty Images)

Para 2026 los focos del festival se centran en las grandes figuras femeninas. La estadounidense Sabrina Carpenter, que viene de ser nominada a seis premios Grammy, visita Chile por primera vez con el objetivo de consolidar en América Latina su estatus de referente del pop internacional. A ella se ha sumado su compatriota Chappell Roan, que ha dado un aire fresco a la industria musical con un fuerte discurso a favor de las comunidades LGBTIQ+. Otro artista principal del festival es el rapero Tyler, the Creator, que durante la última década ha surgido como una figura influyente del hip hop alternativo. El cartel para esta edición es completado por Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y la banda chilena Los Bunkers. El cartel es completado por Addison Rae, Interpol, Tom Morello, Danny Ocean, Young Cister, Gepe, 31 Minutos, Tomo Como Rey, Quilapayún, De Saloon, y Claudio Valenzuela Trío, entre otros.

Tras 15 años, el festival Lollapalooza se ha integrado a la cultura musical de los chilenos y ya es un evento masivo tan tradicional como el Festival de Viña del Mar, el espectáculo que durante décadas se había llevado toda la atención mediática. Este festival ha sido capaz de atraer a muchos artistas internacionales que, a pesar de su trascendencia no eran masivos para el gran público local, no aterrizaban en Santiago ante el temor por la escasez en la venta de los boletos.

La primera edición del Lollapalooza Chile se realizó en el parque O’Higgins, un pulmón verde ubicado en pleno centro de la Santiago. El recinto acogió el espectáculo hasta el año 2019, cuando las autoridades locales exigieron su traslado. Durante sus recientes ediciones el festival que desarrolló en el parque Cerrillos, en la zona poniente de la ciudad. En 2025, y tras un acuerdo con el municipio local, la organización confirmó el retorno de los conciertos a su sitio originario.

La apertura de este espectáculo de origen estadounidense, que mezcla la música con otras expresiones artísticas, se sustenta también en un sólido despliegue comercial que permite que decenas de marcas expongan sus productos. El Lolla también ha abierto las puertas a los artistas emergentes chilenos, que han tenido la posibilidad de presentar su música en los mismos escenarios en los que lo hacen las grandes estrellas mundiales.

La buena experiencia de Lolla Chile ha hecho que el festival se extienda a otros países de la región. En 2012 la marca Lollapalooza llegó a Brasil, y dos años después arribó a Argentina. Al igual que en Chile, estas versiones internacionales del evento abren las puertas del público latinoamericano a los grandes conciertos.