Nueve casas de comidas que hay que visitar en 2026

Los expertos de EL PAÍS eligen los mejores locales para disfrutar de un buen guiso o de platos que se guardan en la memoria

Las casas de comidas son el eslabón más resistente de la gastronomía española. Nacieron para dar de comer sin artificio y han sobrevivido a modas, crisis y revoluciones culinarias gracias a una idea simple: cocinar bien, como en casa —o mejor que en casa—. No buscan sorprender, sino satisfacer al comensal a través de la comida. En ellas mandan el producto, la temporada y un oficio que se aprende a base de guisar cada día, donde el recetario familiar se convierte en algo irrepetible. Comer en una casa de comidas es recuperar sabores que permanecen en la memoria. Por eso, los expertos de EL PAÍS que han participado en la elaboración de la Guía Gastro 2026, han elegido nueve casas de comidas donde disfrutar de platos alejados de modas y tendencias.

1

Casquería de cuarta generación. Un bar de toda la vida y uno de los últimos sitios de Zaragoza en los que se pueden degustar cabezas de cordero (media ración por 7 euros), un clásico del AMblas, así como otros platos de casquería: lechecillas, manitas de ternasco, callos de ternera, madejas… Tienen un estupendo menú del día a base de platos sencillos y unas salmueras que combinan a las mil maravillas con su vermut. Menú del día por 14 euros. Dirección: Caspe, 61, Zaragoza. Teléfono: 976 33 25 33.

2

Menús para el barrio. Milagro en una Barcelona cada vez más gentrificada, el Casi sigue sirviendo buenísimos menús del día de comida tradicional catalana a precio asequible (15,90 euros) en la Gràcia más cercana al Park Güell. Tortillas, berenjenas rellenas, libritos, garbanzos con butifarra o cap i potas son sus fuertes. Dirección: Massens, 74, Barcelona. Teléfono: 669 29 58 50.

3

Motivos para parar. A un paso de la N-VI, Casa Gaibor lleva tres generaciones dando de comer a locales y viajeros. Cocina gallega tradicional que ahora, con el joven Antón Castro al frente, da un paso más y suma el excepcional producto de las lonjas cercanas. A partir de 35 euros. Dirección: Mercado, 10, Guitiriz, Lugo. Teléfono: 982 37 01 56.

4

PACO PUENTES

Esencia gaditana. Abierto en 2018 por Rafael Montero y Gloria Saborido, este local atrae a parroquianos que buscan producto de primera —lubina, urta, corvina, acedías o galeras— y frituras impecables, limpias de aceite. Destacan el chicharrón (2,90 euros), las zanahorias aliñadas con orégano y ajo (1,90 la tapa) y los guisos de cuchara. Dirección: Periodista Emilio López, 7, Cádiz. Teléfono: 676 89 28 88.

5

Casa, jardín y producto. Una casa de comidas familiar con un encanto único, jardín muy agradable y productos de mercado tratados con respeto a la tradición y originalidad en la que todos los miembros del clan de Miguel Hormaechea colaboran. Bien en la cocina o llevando a las mesas jalapeños rellenos (3 euros), ensaladas variadas, bocartes, platos de cuchara, pescados del día o carnes —atención a los escalopes y filetes rusos— y postres caseros bien elaborados. Dirección: Bo. Alto del Bosque, 4, El Bosque, Cantabria. Teléfono: 942 74 80 62.

6

JUAN BARBOSA

Una joya de barrio. Impecable casa de comidas atendida por los hermanos Concejero —Begoña en la cocina y Paco en la sala—, con un repertorio clásico que incluye menestra a la palentina (15 euros), mollejas de cordero (20), callos (17), patatas a la importancia con congrio (20) y varios escabeches. Dirección: Emilio Ferrari, 42, Madrid. Teléfono: 914 07 30 94.

7

Córdoba en la mesa. El barrio de San Lorenzo da contexto a un menú ideado por el chef Paco López. Predomina lo local: de la mazmorra al salmorejo y el flamenquín. No falta el rabo de toro (18,70 euros). Tampoco un sorprendente helado cordobés tipo Magnum para el postre. Dirección: Arroyo de San Lorenzo, 2, Córdoba. Teléfono: 957 47 78 50.

8

Landa (Garagartza, Gipuzkoa)

Cocina vasca sin adornos. Lo que hacen en esta casa de comidas de Mendaro es sencillo, solo en apariencia. Pesca recién llegada del puerto de Deba y cocina tradicional vasca sin adornos. Antes de elegir, déjese aconsejar por las responsables del comedor y, si hay cogote de merluza, abrácelo con fuerza. Precio medio: 60 euros. Dirección: Garagartza, 32, Garagartza, Gipuzkoa. Teléfono: 943 75 60 28.

9

Mosto Añina (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Autenticidad a raudales. Los mostos son un híbrido entre ventas y casas de comidas, ubicados en mitad de los campos de viñas de Jerez y que abren solo en invierno, temporada del mosto. El Añina es uno de los más fieles a esta filosofía, abre solo los fines de semana y su carta —con precios que se mueven de los 3,50 a los 9 euros— está plagada de delicias locales y contundentes, como el ajo campero, el revuelto de tagarninas o los huevos fritos con chorizo y patatas. Dirección: Añina, 9, Jerez de la Frontera, Cádiz. Teléfono: 856 35 54 92.