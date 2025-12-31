Cinco colmados para surtir la despensa con caprichos en 2026

Estanterías llenas, mostradores, olores y colores que evocan historia y cuidado artesanal. Son rasgos comunes a los colmados, esos espacios que combinan tradición, autenticidad y productos seleccionados con mimo, que hacen que la experiencia sea muy diferente a la de un supermercado convencional. Los expertos de EL PAÍS que han participado en la elaboración de la Guía Gastro 2026 eligen cinco locales para surtir la despensa de caprichos.

Desde 1931. 95 años de historia de uno de los pueblos más bonitos de la costa gallega descansan entre las cuatro paredes de esta institución local capaz de atesorar una monumental colección de vinos y ofrecer los mejores quesos sin descuidar al cliente de diario. Dirección: Margarita Pardo de Cela, 3, Viveiro, Lugo. Teléfono: 982 56 00 64.

Espacio de peregrinación. Una tienda con un surtido de embutidos, quesos, conservas, aceites, platos precocinados de la propia marca puntera con su fábrica de conservas. Comenzó como un establecimiento en el que se vendía fruta y charcutería en pleno centro de la villa marinera. La selección atinadísima de su dueño, José María Zorrilla, y su gusto por la alta calidad en los embutidos y los quesos hacen que se acerquen a Santoña a comprar desde varios puntos de la región y limítrofes. Dirección: Baldomero Villegas s/n, Santoña, Cantabria. Santoña, Cantabria. Teléfono: 942 66 19 20.

Con alma. A un paso del templo de Diana, Isabel Sánchez Flores ha creado un pequeño espacio gastronómico de esos que no abundan. La selección de productos, tentadora y con criterio, sorprende siempre. Sus sándwiches (alrededor de cinco euros), efímeros, son otro de los motivos para regresar. Dirección: Berzocana, 2, Mérida, Badajoz. Teléfono: 679 45 95 49.

Ahumados deliciosos. Elaboran con la máxima delicadeza ahumados artesanales con materia prima de proximidad. No hay que perderse el pastrami (8,95 euros por 100 gr). En este colmado único en el Eixample, bastante escondido dentro de una antigua fábrica reconvertida en locales, también elaboran fermentados y encurtidos. Dirección: Consell de Cent, 159, Barcelona. Teléfono: 640 16 40 48

Fermentos asturianos. Cansado de la alta restauración, David Feito se lanzó en 2020 al mundo de la fermentación y, poco después, abrió su tienda en el corazón de Gijón. Allí, además de poder adquirir sus fermentos (kimchis, misos, chutneys, chucruts, encurtidos, kombuchas), cuenta con una deliciosa línea de comida a domicilio que se retroalimenta de sus propios productos. El bowl para llevar, entre 12 y 15 euros. Dirección: Libertad, 2, Gijón, Asturias. Teléfono: 647 67 48 21.