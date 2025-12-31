Cinco colmados para surtir la despensa con caprichos en 2026
Los expertos de EL PAÍS eligen los mejores sitios para abastecerse de comestibles finos el próximo año
Estanterías llenas, mostradores, olores y colores que evocan historia y cuidado artesanal. Son rasgos comunes a los colmados, esos espacios que combinan tradición, autenticidad y productos seleccionados con mimo, que hacen que la experiencia sea muy diferente a la de un supermercado convencional. Los expertos de EL PAÍS que han participado en la elaboración de la Guía Gastro 2026 eligen cinco locales para surtir la despensa de caprichos.
1
Casa Chao (Vivero, Lugo)
Desde 1931. 95 años de historia de uno de los pueblos más bonitos de la costa gallega descansan entre las cuatro paredes de esta institución local capaz de atesorar una monumental colección de vinos y ofrecer los mejores quesos sin descuidar al cliente de diario. Dirección: Margarita Pardo de Cela, 3, Viveiro, Lugo. Teléfono: 982 56 00 64.
2
Don Bocarte (Santoña, Cantabria)
Espacio de peregrinación. Una tienda con un surtido de embutidos, quesos, conservas, aceites, platos precocinados de la propia marca puntera con su fábrica de conservas. Comenzó como un establecimiento en el que se vendía fruta y charcutería en pleno centro de la villa marinera. La selección atinadísima de su dueño, José María Zorrilla, y su gusto por la alta calidad en los embutidos y los quesos hacen que se acerquen a Santoña a comprar desde varios puntos de la región y limítrofes. Dirección: Baldomero Villegas s/n, Santoña, Cantabria. Santoña, Cantabria. Teléfono: 942 66 19 20.
3
La Dicha (Mérida, Badajoz)
Con alma. A un paso del templo de Diana, Isabel Sánchez Flores ha creado un pequeño espacio gastronómico de esos que no abundan. La selección de productos, tentadora y con criterio, sorprende siempre. Sus sándwiches (alrededor de cinco euros), efímeros, son otro de los motivos para regresar. Dirección: Berzocana, 2, Mérida, Badajoz. Teléfono: 679 45 95 49.
4
Rooftop Smokehouse (Barcelona)
Ahumados deliciosos. Elaboran con la máxima delicadeza ahumados artesanales con materia prima de proximidad. No hay que perderse el pastrami (8,95 euros por 100 gr). En este colmado único en el Eixample, bastante escondido dentro de una antigua fábrica reconvertida en locales, también elaboran fermentados y encurtidos. Dirección: Consell de Cent, 159, Barcelona. Teléfono: 640 16 40 48
5
Satori Fermentos (Gijón, Asturias)
Fermentos asturianos. Cansado de la alta restauración, David Feito se lanzó en 2020 al mundo de la fermentación y, poco después, abrió su tienda en el corazón de Gijón. Allí, además de poder adquirir sus fermentos (kimchis, misos, chutneys, chucruts, encurtidos, kombuchas), cuenta con una deliciosa línea de comida a domicilio que se retroalimenta de sus propios productos. El bowl para llevar, entre 12 y 15 euros. Dirección: Libertad, 2, Gijón, Asturias. Teléfono: 647 67 48 21.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La Grossa de Cap d’Any: sorteo del miércoles 31 de diciembre
Un menú de día de 193 euros, comida el día de Navidad y mariscadas: los gastos que Ábalos pasó PSOE
En 2025 hubo muchas buenas noticias y, aunque a veces no lo parece, caminamos hacia un mundo mejor
Seis datos que muestran cómo ha cambiado el empleo en España cuatro años después de la reforma laboral
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos
- Villamanín se instala en el limbo tras la crisis de la lotería y a la espera de acordar qué hacer con el Gordo: de momento, no hay denuncias
- Bukele dice que le gustaría seguir gobernando en El Salvador “10 años más”
- Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora