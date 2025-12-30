Ocho restaurantes para comer buena carne en 2026

Comer una buena carne es un placer que empieza antes del primer bocado. Arranca en la elección de la pieza y en el cuidado con que se trata. Continúa con el olor que se escapa del fuego —mejor si es parrilla—, con el chisporroteo de la grasa al fundirse con el calor o con el crujiente final de un buen asado. La carne es rotunda, jugosa y profunda. Y casi nunca, aunque esto vaya de gustos, necesita salsas ni adornos que distraigan: basta sal y un poco de paciencia. Además, casi siempre se comparte. Los expertos de EL PAÍS que han participado en la elaboración de la Guía Gastro 2026 eligen ocho restaurantes en los que disfrutar de una buena carne.

Lechazo del bueno. Asador emblemático en Lerma, con un clásico salón castellano y un protagonista indiscutible: el lechazo tierno con Indicación Geográfica Protegida (IGP). Sin adornos ni artificios, propone un menú para dos por 74 euros, que incluye asado, ensalada de lechuga y cebolla, postre y vino. No hay carta, aunque pueden pedirse chuletillas o riñones. Dirección: Doctor Luis Cervera, Lerma, Burgos. Teléfono: 947 17 03 62

Carne exclusiva. Un hotel con encanto ubicado en la dehesa cacereña, que acoge un gran restaurante: un asador que despliega una sencilla carta con un abanico de carnes de cerdo ibérico (22 euros), de vaca frisona (35 euros), pero también de una variedad exclusiva de esta finca, como es el retwagyu (un cruce de razas de vaca retinta y sementales de wagyu). Dirección: Finca La Granja-Carretera EX-205, km 24. Camino de la Granja a 4 km, Valverde del Fresno, Cáceres. Teléfono: 676 82 91 72.

Casa Alfonso (San Vitero, Zamora)

ANA BURRIEZA

Capital de la ternera de Aliste. En Casa Alfonso (15 euros el menú) la ternera viaja desde no muchos kilómetros gracias a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera de Aliste que se produce siguiendo un modelo tradicional, casi artesanal, muy ecológico y de sabor especial. Dirección: Ericas,7, San Vitero (Zamora). Teléfono: 980 68 14 78.

Las brasas, como Dios manda. Este santuario del cordero (38 euros) y el chuletón (45 euros el kilo) ofrece cocina fina a partir de recetas tradicionales, atado al romanticismo de ir a diario a la panadería y al colmado en consonancia con la filosofía del proyecto: primar lo de cerca para no lamentarse si algún día desaparece. Dirección: Camino del Río, 13, Nava del Rey, Valladolid. Teléfono: 645 59 74 45.

Por amor al lúpulo. Castreña Brewing Co. nació como cervecera nómada hace 20 años. Cultivan lúpulo, producen la miel 28 lunas y en su fábrica tienen un tap room. Allí, junto al lago de Carucedo, en las inmediaciones de Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad de la Unesco), ofrecen carnes ahumadas al estilo texano (medio costillar, 15,90 euros; brisket, 13,50 euros), salchichas (de 9,90 a 11,90 euros) y hamburguesas (de 11,90 a 14,90 euros) elaboradas con carnes del cercano Valle de Fornela, parte de la Reserva Nacional de la Sierra de Ancares. Dirección: As Chaices, s

, Carucedo, León. Teléfono: 682 86 90 85.

El rosbif es la estrella. En una casona de piedra con patio ajardinado, en el barrio de Somió, este restaurante abierto en 1891 destaca por sus guisos y, sobre todo, por su rosbif (27 euros): un costillar fileteado de ternera asturiana, con su propio jugo y puré de patatas al estilo Robuchon. Hay que reservarlo. Dirección: Av. Dionisio Cifuentes, 58, Gijón, Asturias. Teléfono: 985 36 11 60.

Legado manchego. La cocina tradicional que encontramos en Mesón Octavio es herencia directa de las mujeres de la familia que lo regenta. En su carta, clásicos manchegos elaborados con la materia prima de productores locales: migas del pastor (14 euros), asadillo, paletilla de lechal (24), albóndigas de jabalí o judías estofadas con perdiz. No hay que irse sin probar las culipardas, sus galletas convertidas ya en el dulce oficial de Ciudad Real. Dirección: Severo Ochoa, 6, Ciudad Real. Teléfono: 926 25 60 50.

Comida de pastores. Cocina tradicional en manos de una familia de pastores. De ahí que el cordero asado (23 euros) de su propio rebaño sea uno de sus reclamos. Lo hacen en horno de leña, como también el cochinillo o la merluza (19 euros). Dirección: Escarderana, 1 San Vicente de Arana, Álava. Teléfono: 945 40 61 23.