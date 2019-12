Los padres, primeros diseñadores del cerebro de sus hijos

Los momentos en el sofá del salón, antes de irse a dormir, eran especiales. Acurrucado junto a su madre, Martín escuchaba atentamente el fragmento del cuento que tocaba esa noche. Durante quince minutos, atendía la historia que Laura le contaba de manera pausada. A lo largo de ese tiempo, su madre le explicaba por qué el protagonista se encontraba triste, cómo disfrutaba jugando en los columpios del parque junto a sus amigos o por qué se había enfadado. Al finalizar la lectura, siempre surgían carantoñas, abrazos o achuchones que le hacían reír hasta que le dolía la barriga. Estímulos y emociones, como estos, disfrutados en el entorno familiar ayudan a los más pequeños a construir su mundo interior y a interpretar la realidad exterior. No en vano, dicen los expertos, la familia es la primera escuela para el aprendizaje. Un aprendizaje que, en palabras del doctor en Neurociencias Francisco Mora, se produce solo si se ama aquello que se quiere aprender, y está ligado estrechamente a la emoción.

Hoy se sabe que el cerebro cambia biológicamente, por efecto de la plasticidad neuronal, con cada experiencia; que cada cerebro es único o que las emociones juegan un papel preponderante en el aprendizaje y la memoria. Por eso, Nora Rodríguez CEO & fundadora de Happy Schools Institute (HSI), Neurociencias y Educación para la Paz, explica la importancia que tiene que los padres aprendan neuroeducación, puesto que son los primeros diseñadores del cerebro de los hijos. “Las neurociencias han demostrado cómo funciona el cerebro en tiempo real, y esto le otorga la oportunidad de sintonizar mejor con sus hijos, no solo a nivel afectivo, educativo y práctico. Por ejemplo, muchos ya ponen en práctica las ventajas de enseñarles a volver sobre sus pasos si no han hecho algo del todo bien, porque han entendido que equivocarse es, ni más ni menos que, una gran oportunidad para aprender”. La fundadora de HSI apunta que “lo interesante es que, al asumir un papel de compromiso emocional en la educación de los hijos, los padres también cambian la química del cerebro, enseñando a sus hijos a conocer sus emociones y la forma en que aprenden mejor”.

En opinión de Nora Rodríguez, la adquisición de técnicas de neuroeducación por parte de los padres y madres ayuda a sus hijos a que aprendan más fácilmente, sirviéndoles de guía cuando lo necesitan. “Pueden llevar a cabo estrategias simples y fomentar en ellos la mentalidad de crecimiento, sabiendo que la plasticidad neuronal les posibilitará aprender mejor aquello que hoy les cuesta un poco si lo practican. Se descarta el “no sirvo para esto”, sin que importe hasta dónde lleguen… Cuando un niño piensa, imagina, cuando construye su mente, también modela la biología de su cerebro en la interacción con los adultos que educan a conciencia”, concluye esta experta en neuroeducación.

María Guijarro-García, subdirectora de la Unidad de Investigación Corporativa ESIC Valencia, explica que “padres e hijos pueden aprender sobre el funcionamiento del cerebro y así aprender metacognición, o pensar sobre cómo pensamos”. Guijarro-García insiste en que “saber cómo funciona el cerebro es útil para aprender ciencias y humanidades, y para desarrollar habilidades sociales e inteligencia emocional”. A través de la neurociencia, “tendrán mejores herramientas para ayudar al desarrollo emocional e intelectual de sus hijos, y podrán enriquecer su educación y aprendizaje usando la metacognición, la recuperación de la información, o retrieval practice (evocación o recuerdo), para aprovechar tales situaciones y desarrollar la empatía, la cooperación, el cuidado, el optimismo social, la amabilidad y el autoconocimiento”, agrega.

Pero, desconocer herramientas sobre neuroeducación y de neurociencia no implica que los padres no puedan educar de manera adecuada a sus hijos. Lo que sí es una realidad, en opinión de Guijarro-García, “es que el conocimiento de la neurociencia y su aplicación en la educación puede ayudar a que los padres eduquen a sus hijos de forma consciente e informada, y busquen que los maestros de sus hijos estén al tanto de estos conocimientos y los sepan aplicar en sus aulas”.

El docente se presenta, sostiene Nora Rodríguez, como la figura que pone en práctica una educación integradora y para ello es importante el aprendizaje de nuevos conocimientos, pero también, saber cómo funciona su cerebro, cómo conectan con sus alumnos, qué estrategias aplicar en las asignaturas de las primeras horas, o cerca del medio día... Porque, continúa la CEO de HSI, “hoy, no es suficiente con que los niños y los adolescentes acudan a diario a aulas tecnológicamente innovadoras si los docentes desconocen con qué nuevas técnicas neuroeducativas cuentan para desarrollar el potencial social y humano de sus alumnos, entendiendo que cada cerebro es único y que, por lo tanto, no existe una única manera de aprender. O que el cerebro social debe ser parte del currículum”. Una idea con la que coincide, María Guijarro-García: “si los maestros aprenden y aplican estos principios, mejorará la calidad de vida, tanto de los padres e hijos como de los mismos maestros, ya que aplicar las estrategias de aprendizaje basadas en principios de neurociencia, tales como retrieval practice, espaciar las prácticas e intercalar contenidos, no implica mayores recursos ni un exceso de carga laboral. Por el contrario, se pueden preparar actividades en muy poco tiempo y con un alto impacto en los resultados de aprendizaje de nuestros hijos”.

