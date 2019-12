La Asociación de Pediatría creará una guía de trastornos del sueño basada en la ciencia

Cómo gestionar los trastornos del sueño en la infancia por parte de expertos y familia lleva siendo noticia varias semanas, tras la publicación de la Primera Guía de Trastornos de Comportamiento en Niños y Adolescentes, elaborada por pediatras del Hospital Niño Jesús de Madrid. El decálogo, que analizaba los 21 problemas frecuentes a estas edades, recibió fuertes críticas por parte de otros profesionales y expertos en las que denunciaban que el texto estaba obsoleto, sobre todo en cuanto a las patologías del sueño, en las que, entre otras cosas, se defendían técnicas como dejar al niño llorar media hora o si el niño se despertaba por la noche, era mejor no preocuparse y no averiguar si este tenía hambre o miedo.

Estos profesionales alertaban entonces de que la ciencia había mejorado y cambiado mucho a este respecto en favor de una crianza basada en el apego, y que ha dejado atrás métodos anticuados “que apartan al bebé de sus padres”. Ante estas críticas, los especialistas del Niño Jesús que elaboraron dicha guía decidieron suavizar el lenguaje. Entre las modificaciones que han introducido, por ejemplo, dicha guía pasaría a decir que “si se despierta el bebé se compruebe que no tiene hambre, dolor, frío, calor o miedo", en lugar de la redacción inicial: "Si se despierta, no le cojas ni le des de comer, se acostumbrará a ello", explicaba el líder de la guía, el pediatra Juan Casado. En la actualidad no se puede consultar dicho catálogo, solo se puede leer el mensaje: "Gracias a las aportaciones realizadas a la Guía práctica para padres sobre Trastornos de Comportamiento de niños y adolescentes”, el comité editorial procederá, en breve, a matizar diferentes aspectos de la misma. Muchas gracias por su interés". Pero sigue sin ser suficiente, o eso parece.

Este jueves, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha anunciado que su grupo de sueño y cronobiología está coordinando la elaboración de un documento de consenso de los trastornos del sueño en la edad pediátrica. Según explican desde la AEP, las recomendaciones sobre la higiene de sueño en la infancia que se harán a los profesionales de la salud y familias se basarán en la evidencia científica. El grupo de trabajo, que lo lidera el doctor Gonzalo Pin Arboleda, tiene como objetivo “establecer una serie de consejos frente al sueño, y los problemas derivados de este, que sean útiles para todos: expertos y familia”, informan.

Recomendaciones basadas en la evidencia científica

Con el fin de analizar toda la evidencia científica publicada hasta el momento, en el grupo de trabajo estará conformado por dos representantes de las principales sociedades científicas implicadas en la atención de estos trastornos y sus posibles patologías derivadas: “Estarán en el comité los grupos del sueño de las dos asociaciones de Pediatría de Atención Primaria (AEPap y Sepeap), el Grupo del Sueño de la Sociedad Española de Neuropediatría (SENEP), el Grupo de Sueño de las Sociedad de Neumologías Pediátrica y desde la Sociedad Española de Sueño (SES) los grupos relacionados con este tema: Grupo Pediátrico y Grupo de Cronobiología".

Hasta que llegue ese momento, la AEP, asociación que agrupa a más de 14.000 expertos, aconseja seguir las indicaciones de la Guía de Práctica Clínica de los Trastornos del Sueño en Atención Primaria, elaborada por la Agencia Lain Entralgo y el Documento de Consenso sobre el insomnio infantil publicado en Anales de Pediatría dispuesto en la Guía de Práctica Clínica de los Trastornos del Sueño en Atención Primaria y El Documento de Consenso sobre el insomnio infantil publicado en Anales de Pediatría.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.