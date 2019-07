El sueño de Fatou

Conocí a Fatou llegando a una lechería, en la segunda ciudad más grande de Burkina Faso, en Bobo-Diulaso. Venía pedaleando con elegancia y lentitud en una bicicleta cargada de bidones de plástico de diferentes colores, atados en la parte de atrás. Traía los litros de leche de sus vacas y las de sus vecinas. Cuando me explicó que hacía 20 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta cada día a sus 60 años, ya no me pareció que pedaleara con lentitud.

Fatou, como otros tantos miles de familias de los países de la franja del Sahel, vive con y de sus vacas. Y precisamente cuando la conocí, en mayo, comenzaba el momento más duro. Todo se ha secado. No quedan reservas de comida. No quedan pastos. Y sin ellos, sus vacas, famélicas, no dan leche.

Además, el cambio climático está agravando la situación haciendo que año tras año estas épocas de escasez sean más extremas, más largas, y el equilibrio de las familias cada vez más frágil y precario. Así será al menos hasta octubre, cuando llegue la próxima cosecha.

Mientras tanto, pueblos como Hantou, donde vive Fatou, se enfrentan a la necesidad y a la incertidumbre. También al temor. Al temor de ver cómo la comida merma hasta tener que ser racionada, cómo los animales adelgazan o deben de ser vendidos, o incluso el temor a tener que alimentarse, adultos y niños, a base de bayas y hojas de árbol. Más de una vez la gente ha tenido que escarbar en los hormigueros para arrebatar a las hormigas unos pocos granos.

“Si pudiera dar pienso a mis vacas podría afrontar la época seca del año, podrían dar incluso el doble de litros de leche al día”, me explicó Fatou cuando la fui a visitar a su pueblo, una zona rural con casas de adobe, sin acceso a agua y muy seca.

Las vacas lecheras de Burkina Faso, en general, dan solo tres litros de leche al día, mientras que las europeas producen 15 diarios, y por eso allí se consume más importada que local. Sin embargo, a través de una mejor alimentación, pueden llegar a dar entre cinco y seis litros al día.

Así que nuestro trabajo con organizaciones locales y con mujeres como Fatou consiste en mejorar la alimentación de estos animales y que así puedan producir el doble al día. Además de la compra de pienso, ofrecemos apoyo a las cooperativas para que fabriquen yogur y otros productos procesados, y damos formación profesional a Fatou y otras mujeres.

Fatou y las demás podrán vender la leche que no consumen cada día y utilizar esos ingresos para comprar alimentos para la familia.

Esta mujer me explicaba su sueño: le gustaría ahorrar. “Quiero abrir un puestito cerca de la carretera que va a la gran ciudad donde vender leche pasteurizada y yogur. Cuando tenga mis ahorros podré hacerlo”.

Itxaso Ferreras es trabajadora de Oxfam Intermón

