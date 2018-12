No puede usted acabar 2018 sin saber qué quieren decir estas siglas: ODS

Ocurrió el 25 de septiembre de 2015 en la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas: 193 países se comprometieron a conseguir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. De cumplirse esta agenda de acción internacional, para ese año no habrá seres humanos que vivan con menos de 1,90 dólares al día, ni desigualdad de género, tampoco hambrientos ni personas sin acceso a educación, agua potable, un sistema sanitario universal y gratuito o electricidad. Las ciudades, además, serán espacios seguros y saludables, la gente consumirá de manera responsable, y las industrias harán lo propio con su modo de producción. ¿Les suena todo esto? Si su respuesta es que no, no se preocupe: es lo que responden la mayoría de ciudadanos, incluidos también dirigentes políticos, periodistas, profesores universitarios...

Han pasado tres años completos desde la adopción de aquel compromiso global y, pese a las campañas de sensibilización de la ONU, de los Gobiernos, de algunas empresas y de ONG, los llamados ODS o SDGs (en inglés) son grandes desconocidos. Un verdadero problema, la desinformación, que los expertos consideran prioritario para poder impulsar y cumplir estos retos globales. Una ciudadanía informada, opinan, reclamará a sus Gobiernos que tomen medidas para conseguir sociedades más equitativas, pacíficas, inclusivas y medioambientalmente sostenibles. A modo de orientación, he aquí una pequeña guía para que de este año no pase que usted también conozca qué son los ODS y qué incluye cada uno de ellos.

Una agenda universal

A diferencia de sus predecesores, los ocho Objetivos del Milenio (200-2015) para mejorar la vida de los habitantes de los países pobres, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son de aplicación universal. Esto significa que son retos que deben aspirar a cumplir también las naciones ricas, no solo como parte de su política exterior, sino también interna. ¿Por qué? Porque problemas como el cambio climático o las enfermedades transmisibles no saben de fronteras, y los territorios más prósperos no están exentos de males como la desigualdad, la pobreza, el consumo voraz, la discriminación o la contaminación. Así lo contábamos en PLANETA FUTURO un año antes de la aprobación de la que, por aquel entonces, todavía se llamaba Agenda Post 2015, y que después se convertiría en los ODS o Agenda 2030.

17 Objetivos, uno a uno

Tras varios años de debate, se alcanzó el consenso hasta en los puntos y las comas del texto Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para un mundo sostenible, un documento en el que, finalmente, se fijaron 17 objetivos con 169 metas. También se establecieron los indicadores que se utilizarán para medir los progresos en cada uno de estos retos en cada país. Estos son todos ellos, ilustrados, además, con reportajes y artículos que los explican:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes

Esto quiere decir que, para 2030, no tiene que haber ni una sola persona en el mundo que viva en situación de pobreza extrema (con menos de 1,90 dólares al día). Hay tarea: los últimos cálculos del Banco Mundial muestran que los progresos van muy lentos para lograr esta meta. En 2015, había todavía 735,9 millones de pobres, un 10% de la población, con India y Nigeria a la cabeza.

Pero no solo los países pobres tienen faena en este sentido. Este objetivo también llama a "reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales". En España, por ejemplo, 10 millones de personas que estaban en riesgo de pobreza en 2017, el 21,6% de la población —cuando el hogar no llega al umbral de pobreza, fijado en el 60% de la mediana de renta del país por unidad de consumo.

Por su parte, el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), ha medido cuánta gente padece la llamada pobreza multidimensional, que tiene en cuenta diversas carencias, más allá del ingreso monetario. Son 1.300 millones quienes no tienen apenas ingresos o carecen de acceso a agua potable, alimentos suficientes o electricidad. Conseguir los siguientes ODS de la lista, les sacaría en parte de esta categoría.

2. Hambre cero

Poner fin al hambre y la mejora de la nutrición. Vamos mal. En 2017, 821 millones de personas se iban a la cama cada día sin haber ingerido las calorías mínimas para su actividad diaria, son 15 millones más que el año anterior, lo que supone un retroceso a niveles de 2010, según el último informe de la FAO. Y la obesidad, producto principalmente de una mala alimentación y una vida más sedentaria, ha adquirido la categoría de epidemia global.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos

Este ODS establece desde poner fin al VIH, la malaria o la tuberculosis hasta reducir la mortalidad materna e infantil. Las nueve metas a conseguir quedan explicadas en este vídeo del Centro Unesco del País Vasco.

¿Cómo vamos? Aquí algunos datos:

En 2017, 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron por causas en su mayoría prevenibles como la diarrea o la neumonía. Un niño cada cinco segundos.

La tuberculosis mata cada año menos, pero sigue siendo la enfermedad infecciosa más mortal y los avances son insuficientes. En 2017, más de 10 millones de personas la contrajeron, lo que causó la muerte de 1,6 millones; entre ellas, 300.000 coinfectadas con VIH.

2017 acabó con 219 millones de enfermos de malaria y mató a 435.000 personas.

Cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. De ellas, 550 viven en África subsahariana.

Sida: A pesar de una notable reducción del 34% en la mortalidad por la enfermedad desde 2010, en 2017 aproximadamente un millón de personas murieron a causa de ella.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad

Que todas las niñas y los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos. Se pretende también reducir drásticamente el analfabetismo y mejorar las competencias de la población adulta para acceder a un empleo decente.

5. Lograr la igualdad de género y autonomía de las mujeres

Poner fin a todas las formas de discriminación y violencia de género, así como erradicar prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y forzado o la mutilación genital femenina. Ningún país puede decir que dentro de sus fronteras no pasa nada de esto, por más esfuerzos que declaren haber realizado en este sentido. Hay, además, un gran desconocimiento sobre los problemas que afectan directamente a las mujeres por el hecho de serlo. Casi la mitad de la humanidad. ¿Y usted cuánto sabe?

6. Garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos

Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible. Así como conseguir que todo el mundo tenga acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados para, entre otros objetivos, poner fin a la defecación al aire libre.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

"La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial", dice la ONU. Pero el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. Conseguirlo es, además de necesario, un desafío. Nadie lo explicaba mejor que Hans Rosling...

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos

Crecer, pero no a toda costa, sino promoviendo trabajos decentes para todos y mediante un uso eficiente de los recursos naturales.

10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países

El 1% de la población con más ingresos gana el doble que el 50% más pobre en el mundo, según uno de los informes más ambiciosos que se han elaborado sobre el tema, del Laboratorio de la Desigualdad Global.

En este debate con Jorge Carrera, catedrático de Finanzas Internacionales en Universidad Nacional de La Plata, e Iliana Olivié, investigadora principal del Real Instituto Elcano, se desgranan las claves de este problema y algunas soluciones.

11. Lograr que las ciudades sean inclusivas y seguras

Con una población crecientemente urbana —el 70% vivirá en ciudades en 2050, según la ONU—, son muchos los expertos los que aseguran que la batalla por el desarrollo sostenible se librará en las ciudades.

Este objetivo llama a asegurar viviendas y servicios básicos adecuados y asequibles; mejorar los barrios marginales; que haya sistemas de transporte seguros; reducir el número de muertes por desastres; y garantizar acceso universal a zonas verdes.

Tan importante es este tema que en PLANETA FUTURO, tenemos un blog dedicado a ellas.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

“No se cambia de la noche a la mañana de un modelo enormemente despilfarrador a uno eficiente y compatible con los límites planetarios. Pero no tengo la menor duda de que se va a producir un cambio. Ya estamos viendo los primeros síntomas. Por ejemplo, que los fondos de inversión se hayan organizado para vigilar la descarbonización de las 100 empresas más contaminantes del mundo”, afirma Teresa Ribera, ministra española para la Transición Ecológica.

13. Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del calentamiento global, así como mejorar la adaptación a él para reducir sus efectos.

Greta Thinberg, activista de 15 años, lo explicó tan claro en la COP24 en Katowice (Polonia) que hasta los líderes mundiales lo pudieron entender.

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos y mares

¿Qué puedes hacer tú? → Aquí la respuesta.

15. Proteger los bosques y luchar contra la desertificación

"Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales", dice la ONU.

Aquí contamos algunas de las iniciativas que están llevando a cabo en este sentido y quiénes son los protagonistas de la protección del medio ambiente, en muchas ocasiones, para riesgo de su vida: los indígenas.

16. Promover sociedades pacíficas y mejor acceso a la justicia

Este objetivo no solo trata de acabar con las guerras en el mundo, sino también reducir considerablemente todas las formas de violencia, así como poner fin al maltrato, la explotación, la trata y la tortura contra los niños, y garantizar el igual acceso a la justicia.

Este 2018, en PLANETA FUTURO, hemos publicado un espacial sobre los distintos tipos de violencias que puede sufrir la infancia. Encontramos 63, pero somos conscientes de que podrían ser muchas más.

17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Este objetivo, con 19 metas, es un cajón de sastre. Entre otras cuestiones, recuerda el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo y llama a “movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes” para los países pobres.

España no va muy bien en este apartado. Es menos solidaria con las naciones más pobres que hace una década. Con un presupuesto de 2.560 millones de euros en 2017, la ayuda oficial para el desarrollo se quedó en un 0,19% del PIB, mientras que diez años antes representaba un 0,37%. Y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha tardado más de dos años, desde su aprobación, en arrancar.

