Más de un millón de personas con título universitario están en riesgo de pobreza en España

No todos los pobres proceden de los entornos más extremos de la exclusión. Ni vienen de familias sin ningún recurso. Ni viven en la calle. En España, más de un millón de titulados universitarios están en riesgo de pobreza. Son 320.000 más que hace 10 años, según el estudio que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) ha presentado este martes. La salida de la crisis ha redibujado el perfil de las personas pobres. La proporción de quienes se encuentran en estas circunstancias, tienen más de 16 años y un nivel de estudios medio o alto, ha pasado del 30% de 2008 al 35,8% de 2017. Más de 2,7 millones de personas atraviesan esta situación, a pesar de haber superado el bachillerato o una formación profesional o de tener estudios superiores.

"He pasado muchísimas noches sin dormir por la angustia", cuenta por teléfono Rosa, una madrileña de 52 años que prefiere no dar su nombre real. Es ingeniera de sistemas informáticos. Trabajó toda su vida en Estados Unidos, pero en 2006, tras la muerte de su padre, volvió a España para estar más cerca de su familia. Aquí estuvo empleada en un banco y en una multinacional, hasta que en 2016 la despidieron. Después, el abismo. "Eché más de 500 currículums. En estos dos años he ido tirando con el paro y el dinero de la indemnización, pero los ahorros se acabaron. En abril empecé a cobrar los 430 euros y tengo una hipoteca de 800", prosigue. Se inscribió en un programa de ayuda de búsqueda de empleo de Acción contra el Hambre. El mes pasado encontró trabajo. Sus condiciones han mejorado, pero sigue viviendo al límite. "Soy prácticamente mileurista", cuenta. "Estoy en un periodo de prueba. Quién sabe si volveré al paro", afirma. Su angustia aún no cesa.

El 26,6% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2017, es decir, 12,4 millones de personas. Si bien la cifra mejora los 12,9 millones del año pasado, sigue estando por encima de los alrededor de 11 millones de personas que estaban en esta situación en 2008. El informe analiza datos según el indicador AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion, por sus siglas en inglés), basado en tres variables: la tasa de riesgo de pobreza (que las ganancias económicas no superen el 60% del ingreso nacional medio), la baja intensidad del empleo en los hogares (que los mayores de 18 años en la unidad familiar no hayan trabajado más que un 20% de sus posibilidades en el último año) y la privación material severa (que tengan problemas en al menos cuatro de nueve indicadores, algunos de los cuales son poder permitirse mantener la vivienda a temperatura adecuada o la ingesta de proteínas al menos cada dos días).

El informe rompe estereotipos y traza el perfil de los pobres en España. Una parte importante de esta población está constituida por personas españolas, adultas, con trabajo y con un nivel educativo medio o alto. "Creemos que hay que pasar hambre para ser pobre, y no necesariamente es así", explica Juan Carlos Llano, el sociólogo que ha elaborado el estudio, el octavo que presenta EAPN, una red que aglutina a ONG y entidades que luchan contra la pobreza, entre las que figuran, por ejemplo, Cáritas o Cruz Roja.

"Primero nos educaron en la creencia de que tener empleo era suficiente para no caer en la pobreza. Hemos visto que no es así. De hecho, más del 30% de las personas pobres tiene trabajo. Después creímos que bastaba con ir a la universidad para poder tener una vida decente, y tampoco", prosigue Llano. "La precariedad causa estragos. No solo alcanza a trabajos menos cualificados, va subiendo de nivel y llega a grupos que se creían libres de esto", apunta.

Según el informe, más de 10 millones de personas estaban en riesgo de pobreza el año pasado en España, lo cual equivale al 21,6% de la población. Si bien son unas 300.000 menos que en 2016, la tasa de pobreza está lejos de volver a los registros anteriores a la crisis. Ahora hay unas 900.000 personas más en riesgo de pobreza que en 2008.

El documento presentado por EAPN, muy extenso, aborda la situación desde distintos puntos de vista. Arroja diferencias por territorio (con Navarra con un 13,5% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social frente a un 44,3% de Extremadura), sexo (6,4 millones de mujeres en riesgo frente a 5,9 millones de hombres), edad (casi uno de cada tres menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión) o composición del hogar (casi la mitad de las personas que viven en hogares monoparentales están en riesgo). El informe concluye que PIB y pobreza no van de la mano, ya que, pese a las mejoras económicas, las cifras de personas en situación de vulnerabilidad no se han recuperado respecto a 2008. Se han ahondado las desigualdades y los pobres, aunque sean menos que en 2016, son más pobres.