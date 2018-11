6

Ayunos y detox: quizá sea bueno para tu piel, pero es pésimo para todo lo demás

Si existía una invasión de la cultura de la comida basura, la ley de los opuestos explica la germinación de lo healthy con todas sus promesas. La nutricionista Teresa Ureta insiste en lo mil veces dicho: "La teoría de la desintoxicación de las dietas detox no tiene, hasta la fecha, base científica. En condiciones normales, órganos como el hígado y los riñones ya cumplen esa función".

En cuanto a la repercusión de estos regímenes en la piel, la doctora Paloma Cornejo añade: "Analizando la depuración como ingerir frutas, verduras y añadir mucha hidratación, encontramos un alto aporte vitamínico y de agua. Esto es positivo para la piel, pero estamos hablando de una dieta restrictiva, con carencia de otros alimentos, por lo que deberá practicarse solo puntualmente".

Y sobre el ayuno, Ureta explica: "No es necesariamente más beneficioso que una alimentación regular, sana y equilibrada. Es más, algunos autores afirman que puede favorecer la resistencia a la insulina, afectando al correcto funcionamiento de enzimas hepáticas encargadas de desintoxicar, por mencionar algunos efectos secundarios". Esta alteración culmina en ocasiones en enfermedades graves visibles en signos cutáneos, como acné o cambios de tono, según un estudio de Journal of Clinical and Translational Hepatology. Y, en este caso, la cara sería el menor de sus problemas…