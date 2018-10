Políticos en tiempos de hambre y obesidad

Hace tres años se aprobó en Nueva York la Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y entre ellos, los países firmantes se comprometieron con la erradicación del hambre como una condición indispensable para lograr un mundo más justo y pacífico. Pero las cifras solo han crecido desde entonces. En 2017 el número de desnutridos en el mundo aumentó por tercer año consecutivo, llegando a 821 millones de personas. Mientras, el número de personas que padece obesidad y otras formas de malnutrición también aumenta y ya afectan a un cuarto de la población mundial. Mientras, países, Gobiernos e instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas se reúnen por todas partes del globo con mayor o menor éxito para debatir, compartir y buscar la manera de acabar con estos terroríficos datos.

Una de estas iniciativas tiene lugar en Madrid esta semana. Durante hoy y mañana, 200 parlamentarios de 80 países del mundo se dan cita en el Senado en la primera Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición. Son políticos de toda procedencia interesados en el derecho humano a la alimentación que están poniendo sobre la mesa preocupaciones, reflexiones y alarmas, pero también iniciativas de éxito y ofertas de colaboración para lograr alcanzar uno de los objetivos clave de la Agenda 2030 firmada en Nueva York, el número 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

La reunión ha sido inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por José Graziano da Silva, director general de la FAO (Organización de la ONU para la alimentación y la agricultura). Tras una reunión de unos 20 minutos y la foto consabida ante los medios, ambos han entrado en el hemiciclo, donde Sánchez ha sido requerido por algunos legisladores extranjeros para fotografiarse con él. Y después, ya sí, ha comenzado una Cumbre en la que no se han realizado anuncios grandilocuentes, ni se ha lanzado ninguna iniciativa, ni aprobado presupuesto alguno. Se trata de un lugar de encuentro para promover lazos y alianzas, para que los legisladores se den cuenta de que tienen la sartén por el mango y pueden trabajar más y mejor por la causa.

"Los parlamentarios tienen un papel importante. Pueden garantizar la seguridad alimentaria situando esto en lo más alto de la agenda política porque necesitamos una legislación específica para promoverla", ha reclamado Da Silva. El director de la FAO ha destacado el éxito de las 34 alianzas nacionales e internacionales que ya existen en el mundo, sobre todo los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina, el continente con más experiencia en este campo. Según Da Silva, este tipo de alianzas "facilita la labor a los parlamentarios y da coherencia entre legislaciones nacionales dentro de una misma región". Ha sido Hugo Riche, coordinador general de este organismo, quien ha dado una de las claves a los legisladores: "no solo deben crear leyes si no hacer que no queden solo sobre el papel y se cumplan asignando presupuestos".

Da Silva ha felicitado también a España por la reciente creación el pasado 18 de septiembre de la Alianza Parlamentaria en favor del derecho a la alimentación, una iniciativa que surge en un país donde aún no se reconoce el derecho a la alimentación explícitamente en la ley (igual que en el resto de la UE) y en un momento en el que hay 600.000 personas en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 10,5 millones con sobrepeso.

La #CumbreHambreCero es un encuentro histórico que por primera vez reunirá en @Senadoesp a cerca de 150 parlamentarios de todo el 🌍 interesados en el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada. Síguela en directo: https://t.co/4h66p0jTJZ pic.twitter.com/Nj33gflvml — FAO Mesoamérica (@FAOMesoamerica) 29 de octubre de 2018

Por su parte, Sánchez ha calificado de "sobrecogedoras" las cifras de hambrientos en el mundo y ha recalcado que, de seguir así, en 2050 llegaremos a los mil millones de afectados. El presidente ha tenido unas palabras para la infancia: 7.000 niños y niñas que se mueren cada al día por esta causa y otros 195 millones que sufren retraso en el crecimiento por una malnutrición crónica. "Serán más propensos a enfermedades, muchos no podrán ir a la escuela y quedarán atrapados en un círculo de pobreza y desigualdad".

Para Sánchez estos datos son aún más difíciles de interpretar cuando se sabe que una gestión "adecuada y sostenible" de la agricultura daría comida a todo el mundo. Porque, como ha resaltado el presidente del Senado, Pío García Escudero, no estamos ante un problema de escasez sino de mala gestión, que requiere acciones concretas y no "simples buenos deseos". "Es escandaloso que un tercio de los alimentos acaben desaprovechados o desperdiciados", ha criticado.

El presidente del Gobierno ha pedido, por tanto, una alianza global dirigida a armonizar marcos legales en todos los países para afrontar lo que ha calificado como un "desafío multilateral". "Acabar con el hambre requiere nuevas soluciones, y esto nos exige poner en práctica nuevos grupos de trabajo con Gobiernos, ciudadanía, poder legislativo... Los parlamentos nacionales desempeñan un papel fundamental mediante la formulación de leyes, la aprobación de presupuestos y la rendición de cuentas. Es una oportunidad para situar los ODS en centro de todas las políticas públicas y de la agenda política. Para situar la justicia, la igualdad y la solidaridad en el centro", ha concluido.

La obesidad, protagonista

Uno de los puntos de creciente interés es el aumento de la obesidad en el mundo, un problema que ha ocupado buena parte de esta primera jornada de la Cumbre. Sobre este asunto, Da Silva ha aportado datos: El año pasado, más de dos millones de adultos tenían sobrepeso y, de ellos, 679 millones eran obesos, el 3% de la población adulta del mundo, sobre todo en África subsahariana, con ocho de los países con mayores tasas de obesidad. "Si no encontramos manera de detenerlo, el número de obesos pronto será tan alto como el número de personas que pasa hambre", ha advertido.

La razón es que nuestros sistemas alimentarios no están siendo saludables, pues cada vez se consumen más alimentos procesados con pocos nutrientes y muchas grasas saturadas, azúcar y sal, más baratos y fáciles de preparar que los frescos, pero menos sanos. "La comida industrializada es más barata y conveniente para el comercio internacional y eso afecta a poblaciones de países que importan la mayoría de sus alimentos, como islas del Pacífico y Caribe o los más pobres de África".

El número de obesos pronto será tan alto como el número de personas que pasa hambre Jose Graziano da Silva, director general de la FAO

El director de la FAO ha apostado por establecer sistemas alimentarios que proporcionen alimentos saludables y accesibles para todos. "La obesidad debe ser tratada como un asunto público y no como un problema individual de cada persona. No podemos juzgar a una madre o a una familia si un niño es obeso; el Estado debe ser responsable del bien de los ciudadanos y eso incluye el derecho a una alimentación adecuada", ha concluido.

La participación de los parlamentarios ha sido tan activa que en numerosas ocasiones los moderadores han tenido que cortar las intervenciones porque no daba tiempo a que hablaran todos. "Quedan 15 minutos y tengo que dar 11 palabras", advertía Federico Buyolo, director del Alto Comisionado de la Agenda 2030 en España y moderador de una de las sesiones de la mañana. Y en la de la tarde, un representante marroquí ha visto cómo le apagaban el micrófono ante su resistencia a concluir, lo que ha arrancado el aplauso empático del resto de asistentes.

Muy debatida ha sido la intervención de Guido Giardi, cirujano y senador en Chile, cuando ha explicado con elocuencia el sistema de etiquetado impulsado por su Gobierno para acabar con la publicidad engañosa sobre el contenido nutricional de los productos alimentarios."La publicidad engañosa es una violación de los derechos fundamentales de los niños", ha sentenciado tras explicar que en su país los más pobres tienen un 157% más de obesidad que los más ricos, un 328% más de posibilidades de diabetes y un 380% más de hipertensión. Giardi ha mostrado en el hemiciclo unos cuantos paquetes de cereales comprados estos días en Madrid y cómo, pese a ofertarse como saludables, incluyen dosis elevadas de azúcar.

El senador considera que las enfermedades calificadas como no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o la obesidad en realidad sí se transmiten de manera feroz a los niños desde la industria de la comida basura. Con este sistema de etiquetado, que establece sellos negros en alimentos con niveles excesivos de azúcar sal o grasas trans, se prohíbe que esos productos se publiciten en televisión, se vendan en colegios o utilicen dibujos y señuelos atractivos para los niños. Desde la puesta en marcha de la ley, "un 68% de las personas consultadas dicen que han cambiado sus hábitos alimentarios al poder saber qué comen y un 20% de la industria reformuló sus productos para ser más saludables, sobre todo cereales y bebidas azucaradas", ha destacado.

Yemen, al borde de la hambruna

Otro de los problemas más acuciantes que se ha puesto sobre la mesa ha sido la situación de Yemen, al borde de la hambruna tal y como ha advertido Hilal Elver, relatora especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación. Elver ha solicitado que las hambrunas provocadas intencionadamente en países en conflicto sean calificadas como crímenes de lesa humanidad para que sus perpetradores sean perseguidos y condenados. Según la experta, 125 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria a causa de guerras, la mayoría de Oriente Próximo y África subsahariana. En Yemen, en concreto, son 14 millones los afectados.

Elver además ha apuntado que, aunque los países del sur global tienen "serios problemas" de malnutrición, los del norte tampoco son ajenos a ellos. Por unos y por otros, la relatora ha abogado por enfocar la lucha contra el hambre desde una perspectiva de los derechos humanos, no por caridad, sino porque es un derecho fundamental de las personas. Sus recomendaciones: Impulsar la agricultura sostenible, facilitar el acceso a recursos sin discriminar, eliminar la pobreza rural, empoderar a las mujeres y proteger a los pequeños productores y agricultores.

La Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición es una iniciativa conjunta de las Cortes Generales de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) yel Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.