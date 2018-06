El arte digital goza de buena salud en África

El arte digital abre brechas en África, así lo constata María Luisa Angulo, fundadora y directora de Trias Culture, una institución que desde su creación en 2008 en Dakar promueve el uso de las tecnologías digitales para servir a la creación artística y al desarrollo de empresas creativas en el continente.

“Trabajamos en dos áreas principalmente”, explica Angulo durante el Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger (FCAT). “Una es la producción artística que consiste en proponer a los artistas talleres de experimentación con dispositivos digitales diversos. La segunda gira alrededor de la economía creativa. Es decir, formaciones de emprendimiento cultural, pero siempre enfocadas hacia la integración de las tecnologías digitales en los procesos de creación y de gestión, en donde se abordan aspectos como e-marketing y comunicación por las redes sociales, el mundo del código abierto, licencias libres o la e-reputación por ejemplo”. En definitiva, además de estimular la capacidad creativa de los artistas contemporáneos, de exponerlos a las nuevas tecnologías digitales, ya sean captores, cámaras de vídeo o cualquier otro tipo de dispositivo, Trias Culture prende que toda esa vertiente creativa se profesionalice.

Tras años formando y motivando a la nueva generación de artistas digitales de África, Angulo pensó que era posible dar un paso más y en junio de 2017 lanzó el primer Premio Africa Artbox. La convocatoria llegó a todos los países africanos gracias a la ayuda de la Embajada de España en Dakar y diversas contrapartes regionales e internacionales. Esto propició que 150 artistas de 26 países se inscribieran en el mismo.

Con esta convocatoria “nos dimos cuenta de que los artistas digitales africanos están produciendo mucho pero no hay un espacio que visibilice ese trabajo”, comenta la promotora para, a continuación, destaca la necesidad de ese espacio común donde los artistas se encuentren y se reconozcan como tales. “Porque normalmente estás en contacto con la tecnología, eres artista, comienzas a experimentar, pero no necesariamente te reconoces como artista digital, es cuando te confrontas a eventos como ese, a exposiciones de arte digital, que te reconoces.”

El panorama del arte digital ha cambiado grandemente en África

Cuando Trias Culture comenzó su andadura en Dakar no había “muchos recursos humanos locales” por lo que tuvieron que echar mano de técnicos europeos y canadienses. "Con estos artistas invitados, durante los primeros talleres de creación digital organizados en Dakar ofrecíamos también clases técnicas con algunos de los programas utilizados en los de creación, para conseguir más capacidad técnica local”.

Ahora esta situación ha evolucionado: en los últimos talleres, organizados en diciembre 2017 en el encuentro Africa Artbox, a excepción de dos artistas canadienses, todos los formadores fueron locales. Este dato sirve para constatar que el panorama del arte digital ha cambiado grandemente en África. “Ahora vemos, por ejemplo, más instalaciones, más videoarte, obras interactivas, vídeo mapping”, asegura Angulo. Y constata que África anglófona está en una dinámica mucho más fuerte que la francófona, particularmente en Sudáfrica, Kenia y Nigeria.

Africa Artbox. Javier Acebal

El sudafricano Nathan Gates fue el ganador del primer Premio Artbox, que consistió en una residencia de creación en Plataforma Bogotá. Durante su estancia en la capital colombiana, hasta mediados de junio, el artista tiene la oportunidad de producir su propio proyecto. Para ello, no solo cuenta con un espacio de trabajo, sino que también tiene detrás un equipo de profesionales que le ayudan en este proceso y la posibilidad de realizar talleres colaborativos con artistas locales.

Trias Culture y el FCAT se unen para lanzar la segunda convocatoria del Premio Artbox

Ahora Trias Culture y el FCAT se han unido para lanzar la segunda convocatoria del premio, que esta vez girará alrededor de la temática del Estrecho. “Tarifa-Tánger, ese espacio fronterizo separado por solo 14 kilómetros, su historia, su carga simbólica; esos espacios cercanos pero imposibles que condicionan la manera en como África y Europa se reconocen. Invitaremos a los artistas tanto africanos que residen en el continente, como a los españoles y africanos que viven en España a reflexionar sobre esta realidad”, informa Angulo.

María Luisa Angulo en Tarifa. Chema Caballero

El resultado del concurso se dará a conocer durante el próximo FCAT que se celebrará del 26 de abril al 4 de mayo de 2019. Las obras ganadoras y finalistas serán integradas a la colección africana de arte digital y expuestas en diferentes espacios en África e internacionalmente. Con ello Africa Artbox busca convertirse en un escaparate que muestre cómo evoluciona el arte digital en el continente, porque no cabe duda de que este seguirá cambiando ya que se trata de una disciplina en la que todo va muy rápido. “A mí lo que me interesa es cómo trasgredes un dispositivo que está hecho para una cosa y lo llevas al escenario, es lo realmente emocionante”, comparte Angulo. Ella está convencida de que poco a poco el arte digital que se crea en África, y en los países del sur en general, encontrará su nicho. Por eso es necesario no perder el ritmo, seguir innovando y experimentando y estar presente en los grandes festivales, para que cada día se visibilice más.

