El documental ‘Melania’ recauda más de lo previsto en su estreno pero se queda lejos de recuperar costes

Amazon invirtió 75 millones de dólares para un lanzamiento gigantesco, en 1.778 pantallas de EE UU, de la hagiografía de la primera dama. En España su debut ha sido un fracaso

El documental Melania, una hagiografía sobre Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, ha mejorado las expectativas en el estreno en su país. Si hace ocho días se hablaba de ocho millones de dólares de taquilla, a lo largo de la semana los exhibidores bajaron las expectativas al abrir la franja de dos a ocho millones. Finalmente, aunque los datos son aún provisionales, el filme ha recaudado siete millones de dólares (unos 5,87 millones de euros), poniéndose tercera en taquilla por delante, de manera sorprendente, de Shelter, el nuevo filme de acción de Jason Strathaim, que ha quedado en quinto lugar.

Con todo, los números de la película de Brett Ratner, que sigue a la primera dama durante los 20 días previos a la segunda investidura de su marido, no acaban de ser positivos para Amazon MGM, que compró el documental por 40 millones de dólares e invirtió otros 35 millones en su lanzamiento (20 millones en EE UU y los 15 millones en el resto del mundo), lo que lo convierte en el más caro de la historia, y que lo ha lanzado en su país en 1.778 salas. Es una cantidad de pantallas inédita para un documental y cercana a las cifras de un lanzamiento medio de ficción (la taquilla la lidera Send Help, de Sam Raimi, que ha recaudado 20 millones de dólares en 3.475 cines). El filme ha sido realizado por la productora creada por Melania Trump y bautizada como MUSE, el sobrenombre en clave por el que la identifica el servicio secreto.

Anuncio del documental de Melania Trump con una pintada de protesta, en Ciudad de México, el 30 de enero. Sara González

Melania ha logrado la mejor recaudación de la última década en EE UU para un título de no ficción... excluyendo filmes de conciertos y películas de Disney sobre la naturaleza, que es mucho excluir en un mercado en el que Taylor Swift arrasa en estos formatos. Kevin Wilson, director de distribución nacional de Amazon MGM, asegura en The Hollywood Reporter: “Nos sentimos muy alentados por el sólido comienzo y la respuesta positiva del público, con una recaudación inicial de taquilla para Melania que superó nuestras expectativas. Este impulso es un primer paso importante en lo que consideramos un ciclo de vida a largo plazo tanto para la película como para la próxima docuserie, que se extenderá mucho más allá del periodo de exhibición en cines y hacia lo que creemos que será una trayectoria significativa para ambas en nuestro servicio". Con lo que se confirma que Amazon, a través de su plataforma Prime Video, ya está trabajando en una serie documental acerca de Melania Trump.

Brett Ratner, en el estreno en Washington de 'Melania'. Kylie Cooper (REUTERS)

Según la citada publicación, las organizaciones que apoyan a la Casa Blanca también han acompañado el lanzamiento, asegurándose “de que la gente pudiera acudir a los cines una vez que abriera, especialmente las mujeres mayores”. Más del 70% de los compradores de entradas fueron mujeres, y, sin diferenciar sexo, el 72% eran mayores de 55 años, según apunta la distribuidora, que no ha aportado números del resto del mundo. Amazon MGM, que tenía claro su público potencial, ha invertido en publicidad televisiva en la cadena Fox News y en anuncios en cines antes de las sesiones de La asistenta, con Sydney Sweeney. Para Variety, el filme necesitará generar entre 40 y 45 millones de dólares en la taquilla estadounidense para cubrir gastos, aunque apuntan: “Melania ha conseguido lucrativos acuerdos de licencia que compensarán los altos costos de promoción”.

Melania Trump, en el escenario del The John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts, en Washington. Allison Robbert (AP)

The Hollywood Reporter afirma que Melania está movilizando al público conservador del sur y centro-sur de su país. Las salas con mayor recaudación se encontraban en estados de tendencia conservadora, como Texas, Florida, Luisiana, Georgia, Arizona, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Ohio y Nevada. Los Estados de California y de Nueva York, en cambio, no figuraban en la lista, aunque los organizadores sí habían ofrecido proyecciones especiales en Los Ángeles, el condado de Orange, el Área de la Bahía (San Francisco y las otras ciudades de la zona) y la ciudad de Nueva York el 29 de enero, cuando los invitados pudieron disfrutar de una transmisión simultánea del estreno en Washington D. C., a la que asistieron el presidente Donald Trump y su esposa.

Aunque Melania Trump ha controlado el montaje final y lo mostrado en pantalla, la película está filmada por el cineasta Brett Ratner, director que llevaba casi una década proscrito en Hollywood tras ser acusado de abuso sexual por varias mujeres, entre ellas Natasha Henstridge y Olivia Munn. Entre las 180.000 de imágenes liberadas la semana pasada del caso Epstein, hay dos fotos de Ratner, abrazado a dos mujeres distintas junto a Jeffrey Epstein.

Fuera de EE UU el documental se ha estrenado en otros 20 territorios cinematográficos (en la industria no se engloba por países, sino por territorios, que pueden ser una nación o varias que compartan idioma). El distribuidor sudafricano decidió retirar a última hora su lanzamiento. En España se ha estrenado en 85 salas, aunque en ninguna ocupaba la parrilla horaria completa, sino que la mayoría solo la programó en una sesión al día. Es este país ha sido un fracaso: si el viernes entró en el puesto 30º de los filmes más taquilleros, al cerrar el fin de semana (que, por cierto, ha sido muy bueno con 7,7 millones de euros de recaudación), según datos de ComScore, Melania ha sumado tan solo 5.373 euros, y acaba en el puesto 34º. De media, 81 euros por cine, la peor cifra entre las 75 películas más taquilleras en España en los pasados tres días.