‘Send Help’: un estrambótico manual de supervivencia

Sam Raimi se desata en una sangrienta y cómica aventura sobre poder y trabajo entre una empleada y el consejero delegado de su empresa

En el tercer acto de El triángulo de la tristeza, el sueco Ruben Östlund dejaba a los personajes de su sátira política a los pies de los caballos de la naturaleza. Perdidos en una isla desierta después de naufragar su lujoso barco, el poder en aquella nueva realidad de supervivientes quedaba en manos del último eslabón de la tripulación, la encargada de limpiar los baños del crucero, una mujer mayor inmigrante hecha a la adversidad y dispuesta a aprovechar su nuevo rol de mando.

Send Help (Enviad ayuda), la nueva película del estadounidense Sam Raimi, guarda un innegable paralelismo con ese episodio final, salvo porque lo concentra en dos únicos personajes: la empleada que encarna Rachel McAdams y el consejero delegado de su empresa, en la piel de Dylan O’Brien. Entre la comedia salvaje y el thriller de aventuras, Send Help mezcla géneros y tonos en una trama que juega al despiste constante hasta desembocar en una estrambótica ensalada de sangre, equilibrios de poder y naturaleza.

Sin desvelar sus giros, el grueso de la película se desarrolla cuando sus dos personajes centrales están obligados a entenderse en una isla desierta. Allí, la eficaz empleada, una mujer madura y solitaria, harta de sufrir el techo de cristal de su empresa, podrá demostrar al joven consejero delegado sus habilidades para la supervivencia. Después de todo, su vida se reduce a la oficina y a ver en la tele su programa favorito: el reality Survivor.

El director de la trilogía de Spiderman, que debutó en 1981 con el clásico del terror de serie B Posesión infernal, deja atrás el universo de los superhéroes de tebeo para volver a un terror cómico que recuerda al de sus inicios. Raimi dibuja así a una especie de heroína de andar por casa capaz de demostrar hasta dónde puede llevar una mujer oprimida su manual de supervivencia. Pese a que el disparate se le va a Raimi un poco de las manos, la película resulta entretenida por su guerra de clases (jefe nepo baby / sufrida empleada) y de sexos (mujer soltera madura / caprichoso y mimado jovencito) y a la chispa de sus dos intérpretes.

Solo una actriz tan veloz como McAdams puede sortear los locos giros de su personaje. Enfrente, Dylan O’Brien demuestra una vis cómica capaz de medirse con su compañera de reparto. En el cara a cara entre ambos está lo mejor de este regreso a tierra (aunque sea perdida) de Sam Raimi.