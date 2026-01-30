Todo sobre (y para) Melania: la primera dama se abre al mundo en un polémico documental

El Kennedy Center, el recinto de artes escénicas situado a orillas del río Potomac y junto al histórico hotel Watergate, en la capital de Estados Unidos, ha sido el escenario donde se ha estrenado Melania, la polémica película documental que retrata la vida de Melania Trump durante los primeros 20 días de enero de 2025. Refleja la vorágine de las semanas previas a la investidura de Donald Trump como 47º presidente de Estados Unidos.

La premiere en el nuevo templo MAGA (Make America Great Again, la corriente ultraconservadora que apoya al presidente), al que Trump le ha añadido su nombre, ha sido digna de una superproducción de Hollywood, con alfombra roja por la que ha desfilado la pareja presidencial, altos cargos de su Gobierno y numerosos famosos de la órbita republicana. La película, producida por la primera dama, está generando mucha controversia por el excesivo presupuesto y por la inusitada campaña de marketing de una obra diseñada para la promoción y el lucimiento de la protagonista, una de las figuras más enigmáticas de la constelación de personajes que orbitan en torno a Donald Trump.

En la película se suceden escenas en la mansión que la familia tiene en Mar-a-Lago y en el club de campo de Palm Beach (Florida), en la Casa Blanca y en el despacho que la primera dama mantiene en el edificio Trump en Nueva York. Amazon MGM Studios ha pagado a la productora de la primera dama 40 millones de dólares (33,4 millones de euros), una cantidad fuera del mercado para los documentales biográficos. Además, ha comprometido invertir otros 35 millones de dólares (29,2 millones de euros) en la promoción y actividades comerciales del filme, una cantidad unas 10 veces superior al presupuesto que se suele destinar a esta clase de proyectos.

Unas semanas antes de que Amazon MGM Studios presentara su oferta, muy superior a las de la competencia como Disney o Paramount, Jeff Bezos, fundador de Amazon, cenó con el presidente Trump y su esposa en la mansión familiar de Mar-a-Lago (Florida), según cuenta Rolling Stone. Los medios estadounidenses se preguntan si el generoso apoyo de Amazon, que mantuvo diferencias con los republicanos, no es un intento de la compañía de congraciarse con Trump. El documental podrá verse en streaming en la plataforma Amazon Prime dentro de unas semanas. “Licenciamos la película por una razón y solo por una razón: porque creemos que a los clientes les va a encantar”, aseguró un portavoz de Amazon MGM Studios.

“Por primera vez en la historia, la gente presenciará los 20 días previos a la investidura, a través de la mirada de una primera dama entrante”, aseguró Melania Trump, exmodelo eslovaca, de 55 años, durante la promoción este miércoles de la película en la Bolsa de Valores de Nueva York. La cinta se ha proyectado este jueves en otros 21 cines de Estados Unidos, a los que solo se podía acceder con invitación. Ha sido el anticipo del gran estreno mundial del documental previsto para este fin de semana en más de 3.000 salas de todo el mundo. La preventa de entradas ha sido discreta, lo que parece anticipar que la recaudación del primer fin de semana no será un éxito.

Melania Trump durante la presentación de su documental, ayer 28 de enero. Brendan McDermid (REUTERS)

Poco se sabe del contenido de la cinta de una hora y 44 minutos de duración. El tráiler, salvando las distancias, es un remedo entre El diablo se viste de Prada y El Ala Oeste de la Casa Blanca. En el contenido promocional se ve cómo la primera dama participa activamente en la organización de la toma de posesión presidencial, involucrada en el diseño de su vestido y el icónico sombrero que lució aquel día. En un instante de la emisión aparece Melania Trump ataviada con ese sombrero de ala ancha, de estilo canotier, que le ocultaba los ojos y le confería un aire misterioso. “Aquí estamos otra vez”, dice la exmodelo de origen esloveno, en un corte de la película mientras camina por el Capitolio cogida del brazo de un impecable marine para asistir al juramento de Trump.

“Soy una persona muy reservada y muy selectiva: lo que hago, lo que no hago, cuándo hablo y cuándo no, lo decido yo. Esa es mi decisión y nadie me controla”, dijo Melania en una de las varias apariciones que ha tenido esta semana en el canal conservador Fox News para promocionar su película. Todo lo que aparece en el contenido avanzado es lujo y protocolo, algo muy del gusto de la familia del presidente de Estados Unidos. Incluye una sucesión de fotogramas en los que se aprecia el gusto de la primera dama por la moda, zapatos, bolsos, trajes...

“Quiero influir en la vida de los estadounidenses”, señaló Melania. En la cinta también se la ve participando en el ensayo que pronunciará Donald Trump en su juramento. Mientras él habla de su “orgulloso legado como pacificador”, ella le interrumpe y le dice: “Pacificador y unificador”. Preguntada por esa intervención por los periodistas de Fox News, en el carrusel de apariciones que ha tenido en la cadena durante esta semana, la primera dama asegura: “Bueno, le doy mi consejo y, ya sabes, hablamos de eso, y pudimos ver que el país está dividido”, dijo. “Y es muy duro, diga lo que diga. No les gusta escuchar, y lo que está pasando en nuestro país ahora mismo, creo que hay mucha resistencia y espero que pare”.

En noviembre del año pasado, Melania anunció el lanzamiento de su propia productora llamada MUSE, el sobrenombre en clave por el que la identifica el servicio secreto. Marc Beckam, el principal asesor de la primera dama, ha contado que ella se ha involucrado en la producción, control editorial y promoción hasta el único detalle del documental. “Participó en la producción, la posproducción, toda la campaña publicitaria, el tráiler… Y cuando digo involucrada, me refiero a que no solo la aprobó: ella creó el tráiler. Creó el final en suspenso, seleccionó la música. Lo mismo ocurre con la campaña publicitaria que estamos viendo ahora en casi 30 países a nivel mundial”, dijo Beckman en una entrevista en el medio conservador One America News.

Aunque ella ha tenido el control editorial, la película está dirigida por el cineasta Brett Ratner, un polémico director que llevaba casi una década proscrito en Hollywood tras ser acusado de abuso sexual por varias mujeres, entre ellas Natasha Henstridge y Olivia Munn.

Beckman explicó en The Times que seleccionó un momento particularmente mordaz entre la pareja, que lleva 21 años casada. En la escena aparece ella de espaldas hablando por teléfono desde su oficina en la torre Trump de Nueva York. “Felicidades, señor presidente”, le dice a su marido. “¿Lo viste?”, le pregunta él. “No lo vi. Lo veré en las noticias”, responde ella de forma misteriosa.

Donald Trump y Melania Trump en el estreno de la película sobre la vida de la primera dama. Kylie Cooper (REUTERS)

El estreno se produce una semana después de que la familia presidencial organizara una proyección privada en la Casa Blanca para 70 amigos. El acto ha recibido numerosas críticas porque se celebró mientras millones de familias estadounidenses estaban encerradas a causa de la tormenta Fern, la peor que se recuerda en años, que dejó una extensa capa de nieve y hielo por todo el país. Y sobre todo, la misma noche que una ola de indignación recorría el país tras el asesinato a tiros en Minneapolis de Alex Pretti a manos de policías federales que participaban en la campaña de redadas indiscriminadas.

Palomitas y galletas con el nombre del documental

Mientras el país estaba conmocionado, una banda militar recibía a los invitados con Melania’s Waltz, una melodía compuesta especialmente para el documental. Los anfitriones ofrecieron palomitas y galletas con el nombre de la película. La primera dama obsequió a los presentes con una copia de su libro de memorias, publicadas en octubre de 2024, titulado casualmente Melania.

Dos días más tarde, compareció de forma inusual en un programa de Fox News para pedir “unidad” ante los crecientes disturbios en Minneapolis tras el asesinato de Pretti por agentes federales.

Se han contratado grandes carteles en vallas publicitarias, promociones en estaciones de metro y autobuses, inserciones en televisión y anuncios en los partidos de la NFL. Hasta el presidente republicano ha recomendado la película a través de sus redes sociales, en una actitud que ha recibido críticas porque consideran que bordea el conflicto de interés.

El perfil reservado de Melania Trump ha intrigado a los estadounidenses desde el primer mandato de Trump en 2016. Ha tenido escasas apariciones públicas. Y muchos se preguntan cómo es en realidad la relación entre la pareja. “Todos quieren saberlo. Así que aquí está”, resume ella en la película de casi dos horas.