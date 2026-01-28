El estreno de la película sobre Melania en la Casa Blanca el día del asesinato de Pretti desata la polémica en Estados Unidos

La Administración Trump organizó una ‘premiere’ en la residencia presidencial en medio de la peor tormenta que se recuerda en el país. Ejecutivos de grandes compañías, como Apple o Amazon, acudieron a la proyección

El pasado sábado la indignación corría como la pólvora por Estados Unidos. Un grupo de policías federales tiroteó y mató en Minneapolis a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, por tratar de defender a una mujer que protestaba contra la brutalidad de las patrullas migratorias desplegadas por Donald Trump. Ese mismo día, millones de familias se encerraron en su casa para resguardarse de la peor tormenta de nieve y hielo que se recuerda en años el país. El temporal Fern dejó al menos 18 muertos, más de un millón de familias sin acceso a la electricidad, alrededor de 20.000 vuelos cancelados y miles de carreteras cortadas.

En la Casa Blanca, sin embargo, habían preparado una proyección privada de Melania, la costosa película documental sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Los acontecimientos no cambiaron los planes. La premiere se organizó por todo lo alto. El matrimonio presidencial invitó a sus amigos: unas 70 personalidades, entre ellos algunos de los ejecutivos más importantes del país, como Tim Cook, consejero delegado de Apple; o Andy Jassy, el director ejecutivo de Amazon, el grupo que produce y financia el metraje que narra los días en la vida de Melania desde el fin de la campaña presidencial de 2024 hasta la investidura de Donald Trump.

Los invitados fueron recibidos por una banda militar que tocó Melania’s Waltz, una melodía compuesta especialmente para la banda sonora de la cinta. También acudieron la directora ejecutiva de la Bolsa de Valores de Nueva York, Lynn Martin; el director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan; la reina Rania de Jordania; Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, el líder juvenil MAGA asesinado el verano pasado; el exboxeador Mike Tyson; el diseñador Adam Lippes (quien creo el vestido y el viral sombrero que llevó la primera dama en la toma de posesión de su marido, el año pasado); el orador motivacional Tony Robbins; la heredera de Fiat, Azzi Agnelli; y la fotógrafa de moda Ellen von Unwerth, quien ha retratado a Melania Trump para el cartel de la película documental, según publica The Hollywood Reporter.

Los invitados pudieron ver el documental, en el que se narran los 20 días previos a la segunda toma de posesión de Donald Trump, el pasado mes de enero, y cómo la exmodelo eslovena organizó el evento y la mudanza a la Casa Blanca. Además, hubo palomitas y dulces, como galletas con el nombre de la película, y regalos: la primera dama obsequió a los presentes con una copia de su libro de memorias, publicadas en octubre de 2024, titulado también Melania.

Las críticas contra los invitados y organizadores por no mostrarse concernidos por lo que estaba pasando fuera no tardaron en sacudir los cimientos de la Casa Blanca. “Hoy el DHS asesinó a un enfermero del hospital de veteranos de Minneapolis en la calle, [la fiscal general Pam] Bondi está intentando extorsionar los archivos de los votantes y la mitad del país se prepara para la víspera de una tormenta de hielo potencialmente paralizante con la FEMA [la agencia que responde a emergencias naturales] destruida. ¿Y qué está tramando el presidente? ¿Una noche de cine en la Casa Blanca? Él no está capacitado", escribió la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en su perfil de X.

Las redes sociales tampoco esperaron para mostrar su rabia ante lo que muchos calificaron como falta de sensibilidad del matrimonio presidencial por celebrar un acto de ese tipo en la Casa Blanca cuando el país estaba conmocionado por el asesinato unas horas antes de Alex Pretti. El medio estadounidense The Cut publicó un artículo sobre el mal momento que había elegido la primera dama para estrenar su película.

Un cartel promocional de la película documental Melania, en Nueva York, que se estrena este jueves en los cines. Jeenah Moon (REUTERS)

Mientras la Casa Blanca proyectaba el documental dirigido por el controvertido cineasta Brett Ratner, que llevaba casi una década sin dirigir una película tras ser acusado de acoso y violación en 2017, se producían algunos disturbios para protestar por las tácticas extremas de los agentes de la Patrulla Fronteriza y de los agentes del ICE (la agencia de control de aduanas e inmigración). Ambas son policías federales del Departamento de Seguridad Nacional.

Melania calificó la proyección de la película en la Casa Blanca como un “momento histórico”. A través de una publicación en la red social X escribió al día siguiente: “Me siento profundamente honrada de haber estado rodeado anoche en la Casa Blanca por una inspiradora sala de amigos, familiares e iconoclastas culturales. Cada uno de estos individuos aportó su visión única al mundo, dejando una huella imborrable. Nuestras historias personales perduran en el tiempo y nos recuerdan nuestra mutua obligación. Fue un honor presentar mi nueva película, Melania, antes de su estreno mundial”.

En una inusual intervención, Melania Trump ha concedido este martes una entrevista en la cadena conservadora Fox News para reclamar “unidad” a los ciudadanos ante el clima de indignación que recorre las calles de Minneapolis tras el asesinato de Pretti. “Sé que mi esposo, el presidente, tuvo una excelente conversación ayer con el gobernador y el alcalde [de Minneapolis], y están trabajando juntos para lograr la paz y evitar los disturbios”, declaró a preguntas de un periodista. “Estoy en contra de la violencia. Así que, por favor, si protestan, háganlo de forma pacífica. Necesitamos unirnos en estos momentos”, añadió.

No son habituales las intervenciones de la primera dama y menos en un formato televisivo como el que se ha producido este martes, dos días antes de que se estrene en cines su película. El estreno en salas está previsto para el próximo fin de semana. Aunque realizó una estrategia similar cuando presentó su biografía, saliendo en una sorprendente defensa del aborto en el libro, algo que se supo justo una semana antes del lanzamiento del libro y apoyando su promoción.

La película también llega precedida de polémica. Por ser un producto para la promoción personal de la primera dama y, por cercanía, del presidente de Estados Unidos. Su coste total es de unos 75 millones de dólares, financiados por Amazon, propiedad de Jeff Bezos, quien ha brindado su apoyo a Trump desde su investidura. El gigante tecnológico ha pagado unos 40 millones de dólares por la compra de los derechos de emisión, el precio más alto pagado nunca por un documental. Además, tiene previstos otros 35 millones en actividades comerciales y promoción de una película documental que repasa unos breves momentos de la vida de una de las personas más enigmáticas de la Casa Blanca. Ella, exmodelo sin experiencia en el mundo audiovisual, ha supervisado el contenido y algunas partes del proceso creativo, según la prensa especializada.

El director Ratner ha estado proscrito en Hollywood desde las acusaciones de agresión sexual a varias mujeres entre las que figuran las actrices Olivia Munn y Natasha Henstridge. Pero la familia Trump lo ha apadrinado, y le permitieron vivir meses en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, durante el rodaje de Melania, según The Hollywood Reporter.