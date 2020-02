Los ganadores de los Premios Oscar 2020

La 92ª edición de los Premios Oscar se celebra este domingo desde las 02.00 de la madrugada (horario peninsular español) en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Según el número de nominaciones, la película favorita de este año es Joker, de Todd Phillips, que opta a 11 candidaturas. Le siguen El irlandés, de Martin Scorsese, Érase una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino, y 1917, de Sam Mendes. A continuación, pueden consultar la lista con los ganadores de las 24 categorías de los Oscars 2020 que iremos actualizando según avance la ceremonia:

Mejor actor de reparto

- Brad Pitt, por Érase una vez… en Hollywood

- Anthony Hopkins, por Los dos Papas

- Al Pacino, por El irlandés

- Joe Pesci, por El irlandés

- Tom Hanks, por Un amigo extraordinario

Mejor película de animación

- Klaus

- ¿Dónde está mi cuerpo?

- Cómo entrenar a tu dragón 3

- Toy Story 4

- Mr. Link. El origen perdido

Mejor corto de animación

- Hair Love

- Dcera (Daughter)

- Kitbull

- Memorable

- Sister

Mejor guión original

- Bong Joon Ho y Han Jin Won, por Parásitos

- Noah Baumbach, por Historia de un matrimonio

- Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns, por 1917

- Quentin Tarantino, por Érase una vez...en Hollywood

- Rian Johnson, por Puñales por la espalda

Mejor guión adaptado

- Taika Waititi, por Jojo Rabbit

- Steven Zaillian, por El irlandés

- Todd Phillips y Scott Silver, por Joker

- Greta Gerwig, por Mujercitas

- Anthony McCarten, por Los dos Papas

Mejor corto de ficción

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbor's Window

- Saria

- A sister

Mejor diseño de producción

- Érase una vez... en Hollywood

- Jojo Rabbit

- 1917

- El irlandés

- Parásitos

Mejor diseño de vestuario

- Jaqueline Durran, por Mujercitas

- Mayes C. Rubeo, por Jojo Rabbit

- Mark Bridges, por Joker

- Sandy Powell y Christopher Peterson, por El irlandés

- Arianne Phillips, por Érase una vez… en Hollywood

Mejor documental

- American Factory

- The cave

- The edge of democracy

- Para Sama

- Honeyland

Mejor corto documental

- Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)

- In the absence

- Life overtakes me

- St.Louis Superman

- Walk run cha-cha

Mejor actriz de reparto

- Laura Dern, por Historia de un matrimonio

- Kathy Bates, por Richard Jewell

- Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit

- Florence Pugh, por Mujercitas

- Margot Robbie, por El escándalo

Mejor montaje de sonido

- Donald Sylvester, por Le Mans’66

- Alan Robert Murray, por Joker

- Oliver Tarney and Rachael Tate, por 1917

- Wylie Stateman, por Érase una vez… en Hollywood

- Matthew Wood y David Acord, por Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido

- Paul Massey, David Giammarco y Steven A. Morrow, por Le Mans’66

- Tom Ozanich, Dean Zupancic y Tod Maitland, por Joker

- Mark Taylor y Stuart Wilson, por 1917

- Gary Rydstrom, Tom Johnson y Mark Ulano, por Ad Astra

- Michael Minkler, Christian P. Minkler y Mark Ulano, por Érase una vez… en Hollywood

Mejor fotografía

- Roger Deakins, por 1917

- Lawrence Sher, por Joker

- Jarin Blaschke, por El faro

- Rodrigo Prieto, por El irlandés

- Robert Richardson, por Érase una vez… en Hollywood

Mejor montaje

- Yang Jinmo, por Parásitos

- Thelma Schoonmaker, por El irlandés

- Tom Eagles, por Jojo Rabbit

- Jeff Groth, por Joker

- Michael McCusker y Andrew Buckland, por Le Mans'66

Mejor maquillaje y peluquería

- Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker, por El escándalo

- Nicki Ledermann y Kay Georgiou, por Joker

- Jeremy Woodhead, por Judy

- Naomi Donne, Tristan Versluis y Rebecca Cole, por 1917

- Paul Gooch, Arjen Tuiten y David White, por Maléfica: maestra del mal

Mejor película internacional

- Corpus Christi (Polonia)

- Honeyland (Macedonia del Norte)

- Los Miserables (Francia)

- Dolor y Gloria (España)

- Parásitos (Corea del Sur)l

Mejor banda sonora

- Hildur Gudnadóttir, por Joker

- Alexandre Desplat, por Mujercitas

- Randy Newman, por Historia de un matrimonio

- Thomas Newman, por 1917

- John Williams, por Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor canción

- (I’m Gonna) Love Me Again (Elton John) - Rocketman

- Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

- Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

- I'm Standing With You (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

- I Can't Let You Throw Yourself Away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor dirección

- Sam Mendes, por 1917

- Todd Phillips, por Joker

- Martin Scorsese, por El irlandés

- Quentin Tarantino, por Érase una vez… en Hollywood

- Bong Joon Ho, por Parásitos

Mejor actor principal

- Joaquin Phoenix, por Joker

- Leonardo DiCaprio, por Érase una vez… en Hollywood

- Adam Driver, por Historia de un matrimonio

- Antonio Banderas, por Dolor y gloria

- Jonathan Pryce, por Los dos Papas

Mejor actriz principal

- Renee Zellweger, por Judy

- Saoirse Ronan, por Mujercitas

- Cynthia Erivo, por Harriet

- Charlize Theron, por El escándalo

- Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio

Mejor película

- 1917

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Historia de un matrimonio

- Le Mans’66

- Érase una vez… en Hollywood

- Parásitos