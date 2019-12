Grandes documentales de 2019 que puedes ver en ‘streaming’ en 2020

Algunos de los documentales más destacados del 2019 nos han explicado nuestro pasado, nuestro presente y, por tanto, nuestro futuro. Asuntos como la guerra, el encanto del mundo rural, la corrupción y la familia resuenan en ellos. Además, ya pueden verse (o están a punto de hacerlo) en las muchas plataformas de streaming. Estas son algunas recomendaciones para ponerse al día a lo largo del 2020 de lo que está pasando en el género.

1. Chris the Swiss, de Anja Kofmel (Filmin)

Esta directora suiza (Lugano, 1982) formada en el campo de la animación combina con gran pericia lo objetivo y lo subjetivo, la memoria personal y la memoria histórica en esta cinta ganadora del premio de la crítica del Atlàntida Film Festival. En ella, investiga en primera persona la muerte de su primo Chris Wütenberg, un reportero de guerra fallecido en extrañas circunstancias durante el conflicto de los Balcanes. Las escenas de acción real resultan impactantes; las de animación, hipnóticas.

2. Para Sama, de Waad Al Kateab (Movistar +)

La periodista Waad Al Kateab (Siria, 1991) se adentra en un relato quizá demasiado personal: la crónica del asedio de Alepo en forma de carta visual dedicada a su hija Sama. Sin disfrazar la realidad ni endulzar el horror de la guerra, ha dejado impactado a gran parte de los espectadores que han visto la cinta allá donde se ha proyectado hasta ahora (South By Southwest y Cannes, entre otros festivales). Ganador en los Premios del Cine Europeo como mejor documental, es uno de los títulos favoritos en los próximos Oscar. Llegará a Movistar + en febrero de 2020.

3. Ridge, de John Skoog (MUBI)

La imaginativa y vívida fotografía de este documental seduce de tal forma que, al finalizar, uno siente que ha pasado un verano entero en Suecia. Una combinación de historias mundanas con otras más relevantes ocurridas en Kvidinge, el pueblo del director, sirven de excusa para crear 70 minutos de realismo mágico en medio de la naturaleza escandinava. En marzo de 2019 Ridge ganó el premio principal (y fue uno de los favoritos de la crítica) en uno de los festivales de cine documental más importantes del mundo, el CPH:DOX de Copenhague. Puede verse en MUBI.

4. One Child Nation, de Nanfu Wang y Lynn Zhang (Amazon Prime Video)

La directora Nanfu Wang (China, 1985), residente en Estados Unidos, regresó a su pueblo natal para rodar este documental. Allí recopiló duros testimonios grabados a espaldas del Gobierno chino sobre las brutales medidas de control de natalidad del país en un pasado reciente. El resultado de su investigación junto a Lynn Zhang se ha convertido en otro de los títulos favoritos para ganar el Oscar a mejor documental en 2020. “En China, nuestra generación es fruto de la censura y la propaganda, así que para nosotras era importante explicar lo que había ocurrido y dar un contexto y unos matices que este relato no ha tenido antes. Fue una forma de desaprender lo aprendido”, explicaba Zhang a EL PAÍS.

5. Me llamo Violeta, de Marc Parramon y David Fernández de Castro (Movistar +)

"Me llamo Violeta", fueron las primeras palabras que Ignacio dijo a sus padres, Franceska Jaimes y Nacho Vidal, para explicarles, con 6 años, que era una niña trans. Esa reveladora expresión es la que da nombre a este documental, que muestra los retos a los que se enfrentará a partir de su adolescencia. “Es una historia luminosa y llena de colores que nos ayuda a maravillarnos de la diferencia", contaba a EL PAÍS en su día uno de sus directores, David Fernández de Castro (Londres, 1969).

6. Torn Apart: separados en la frontera, de Ellen Goosenberg Kent (HBO)

La estadounidense, ganadora de un Oscar en 2015 por su labor en el género documental, personaliza en este mediometraje el relato de las casi 3.000 familias segregadas en Estados Unidos. Es la consecuencia de la controvertida política migratoria de Donald Trump. María y si hijo Alex, de Honduras, y Vilma y su hija Yeisvi, de Guatemala, ponen rostro, nombre y apellidos a esta crisis humanitaria en el país más rico del mundo. “Es un asunto que debe ser contado con algo más que cifras”, explicaba en su día la cineasta.

7. Urgencias en México DF, de Luke Lorentzen (Movistar +)

“Luego decidí pasar una corta temporada en Ciudad de México. Una noche, me encontré una ambulancia en la esquina de mi calle. Me di cuenta de que los hombres que salían de ella eran algo más que compañeros de trabajo, que en realidad eran familia y les pedí pasar una noche con ellos. Me quedé con la boca abierta con lo que vi. Sin buscarlo, me encontré con una película”, recordaba en octubre a EL PAÍS Luke Lorentzen (Estados Unidos, 1993) sobre su nuevo documental. En esta película sigue los pasos del clan Ochoa, que compensa con su vehículo privado las carencias médicas de Ciudad de México. Solo unas decenas de ambulancias públicas están operativas en un lugar de casi nueve millones de habitantes. Puede verse en Movistar + a partir del 5 de enero.

8. El fiscal, la presidenta y el espía, de Justin Webster (Movistar +)

El director de Muerte en León estrena nueva serie de seis capítulos. En ella recuerda al fiscal Alberto Nisman. Cuatro días después de acusar a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de conspirar con Irán, apareció muerto en su baño con un disparo en la cabeza. Su misterioso fallecimiento en 2015 se convirtió en un asunto de alcance mundial. Llega a Movistar + el 12 de enero.

9. El pionero, de Enric Bach (HBO)

En 2016, la serie documental de Movistar + Muerte en León (2016), sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, fue todo un éxito. HBO se sumó a él estrenando a principios de 2019 una película, a modo de secuela y conclusión, titulada Muerte en León. Caso cerrado. Para seguir apostando por el género, lanzó poco después El pionero. A lo largo de cuatro capítulos que han sido de lo más comentado del año, Enric Bach hace un perfil de otra de las figuras políticas más polémicas de la España reciente, la de Jesús Gil. De nuevo Justin Webster aparece en los créditos, esta vez como guionista.

Y no pierdas la pista de…

Aunque todavía no tienen fecha de estreno, conviene estar atento a estos otros títulos que están entre lo más destacado de la producción documental del 2019.

Honeyland, de Tamara Kotevska

Macedonia del Norte estrenó nombre en 2019 y lo hizo colocando una de sus películas en las salas de proyección de todo el planeta. Este documental de Tamara Kotevska (Macedonia del Norte, 1993) sobre las vidas paralelas de una colonia de abejas afectadas por el caos del mundo moderno y su cuidadora Hatidze, que también ve interrumpida su apacible vida rural, ha enamorado a los críticos.

Aquarela, de Viktor Kossakovsky

El sonido del agua es el único narrador de este documental repleto de impresionantes imágenes acuáticas. Además de ser una muestra de la grandiosidad del agua, el documental también es un ejemplo de la grandiosidad de cine.