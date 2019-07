El documental se hace un sitio en la primera fila del cine

Los documentales no suelen arrasar en las salas. Michael Jackson’s: This Is It, el más taquillero de la historia del género en todo el mundo, con 232,7 millones de euros, según la web Box Office Mojo, ocupa el puesto 559 de la lista de los filmes con la mayor recaudación de todos los tiempos.

Aun así, varios largos de no ficción sí han enamorado al público. Estos han sido los cinco más taquilleros a nivel planetario.

‘Michael Jackson’s: This Is It’, de Kenny Ortega, estrenado en 2009: 232,7 millones. Se centra en dos conciertos del rey del pop en California, en el marco de la gira Esto es todo. Debido a la muerte del artista, se convirtió en su último filme.

‘Fahrenheit 9/11’, de Michael Moore, en 2004: 198,2 millones. El director estadounidense analiza causas y consecuencias del 11-S con un espíritu muy crítico hacia la administración de George W. Bush.

‘Estación Espacial 3D’, de Tony Myers, en 2002: 114,3 millones. Se trata de la primera visita cinematográfica, a través de la tecnología IMAX, a la Estación Espacial Internacional, en cuya creación colaboraron 16 países.

‘El viaje del emperador’, de Luc Jacquet, en 2005: 113,4 millones. Muestra la migración de cientos de miles de pingüinos en la Antártida.

‘Tierra’, de Alastair Fothergill y Mark Linfield, en 2007: 97,1 millones de euros. Adaptación al cine de la serie televisiva Planeta Tierra, filmada durante cinco años en todo el mundo.