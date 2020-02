“Tengo que nombrar a mi pueblo, aunque sea muy cateto”: las mejores frases de los Oscars 2020

Mucha presencia española, una terma de nominadas que está entre las películas más taquilleras y con más calidad que los premios Oscar han reunido en muchos años y una nueva década en la que Hollywood tiene que hacer análisis de conciencia y revolucionarse a varios niveles (aunque no hay apenas actores nominados que no sean blancos ni mujeres directoras, así que no han empezado bien). Estos pueden ser los Oscars más relevantes de los últimos años, especialmente para los españoles, pero la cuestión horaria hace que no todos puedan trasnochar para verlos.

Por eso aquí están los mejores momentos de la gala –y algunos previos en la alfombra roja o sobre el patio de butacas antes del comienzo del espectáculo–, resumida en eso que en la era de Twitter se ha convertido en el mínimo común denominador para la celebración o la indignación: las frases. Son frases de presentadores, de nominados, de premiados y de homenajeados. Y todo ello desde una plataforma en la que cada palabra puede ser escuchada y analizada por una audiencia que, según datos de la propia Academia, han llegado a alcanzar los mil millones de espectadores en todo el mundo. ¿Conclusión? Cuidadito con lo que se dice en el escenario más observado del mundo.

1. "Tengo que nombrar a mi pueblo, aunque sea muy cateto eso, pero le prometí a mi madre que cuando estuviese en los Oscar iba a decir que era de Calzada de Calatrava" (Pedro Almodóvar, charlando con Cristina Teva en la alfombra roja)

2. "Yo me tendré que tomar un agua". Es la respuesta de Penélope Cruz a Billy Porter, reportero en la alfombra roja, cuando este le propone tomar un cóctel cuando termine la gala. Por supuesto, el comentario ha levantado suspicacia en las redes sociales.

3. "Me encanta lo de tener un doble de acción. ¡Adelante, tírate tú! Yo me quedo aquí atrás, tomándome un cafecito". Lo aclara Brad Pitt cuando le preguntan si a él le gusta interpretar sus propias escenas de acción, a raíz de su papel en Érase una vez en Hollywood, donde precisamente da vida a un doble de acción.

4. "En casa siento como si hubiésemos descubierto a Billie Eilish, porque mi hija me dijo hace tres años: 'Mamá, tienes que escuchar esto'. Y nadie sabía quien era". Salma Hayek, demostrando que la mejor manera para mantenerse al tanto en las nuevas tendencias musicales es preguntar a un niño que es lo que está escuchando últimamente.

5. "Hoy celebramos a todas las mujeres que han dirigido películas fenomenales. Y estoy orgullosa de estar aquí como una artista negra y queer". El número musical inicial de Janelle Monáe no fue solo impresionante por su forma, también por este mensaje que cantó en el patio de butacas.

6. "Brad Pitt está ahí. Es como verme en un espejo". Steve Martin, bromeando con la perfección del hombre que nunca

7. "Ahí está Jeff Bezos. Jeff Bezos es tan rico que se ha divorciado y sigue siendo el hombre más rico del mundo. Cuando vio Historia de un matrimonio pensó que era una comedia". Chris Rock, en referencia al divorcio millonario del dueño de Amazon tras el cual su mujer obtuvo 31.000 millones de euros en acciones.

8. "Creo que falta algo entre los directores nominados", observa Steve Martin. "¿Vaginas?", replica Chris Rock.

9. "¡Me encantaron las cuatro temporadas de El Irlandés!". Chris Rock a Martin Scorsese, en referencia a la duración de El Irlandés y su estreno en Netflix, dos cuestiones muy comentadas en los últimos meses.

10. "Me han dicho que tengo 45 segundos. Eso son 45 segundos más de los que tuvo John Bolton". En menos de un minuto, Brad Pitt (ganador del Oscar a mejor actor de reparto) tuvo tiempo para acordarse de sus padres, de sus hijos y para condenar el intento de Donald Trump y de los republicanos por silenciar al exconsejero de Seguridad Nacional durante el impeachment al presidente de Estados Unidos.

11. "Escribir un guión es un proceso muy solitario, pero este Oscar va dedicado a toda Corea del Sur". Bong Joon Ho, al recoger el Oscar a mejor guión original por Párasitos junto a Han Jin Won, consigue ser íntimo y celebratorio, atormentado y feliz, todo a la vez, con pocas palabras y ayudado de una traductora. Justo lo mismo que consigue su película.

