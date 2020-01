Lágrimas en recuerdo a Bryant y aplausos entusiastas a Rosalía: los mejores momentos de los Grammy 2020

Los Grammy 2020, celebrados en Los Ángeles, confirmaron lo que sospechábamos (que BIllie Eilish es la artista del año y que Rosalía entusiasma en Estados Unidos) y se enfrentaron contrarreloj a la muerte de la superestrella de la NBA Kobe Bryant, para la que hubo sentidos homenajes. La crónica completa de la gala se puede leer aquí, pero esta otra crónica es la del detalle, los momentos llamativos y las imágenes para el recuerdo.

"Por favor, que no sea yo"

Hay pocas cosas más centennial que Billie Eilish a punto de tocar la gloria con sus manos y susurrando, justo antes de que su nombre se oiga como ganadora del Grammy a álbum del año, "por favor, que no sea yo, por favor", tal y como captaron las cámaras y como Twitter se encargó de viralizar al instante. La cantante hizo historia al llevarse los premios en las categorías más importantes con solo 18 años (supera así a Taylor Swift, que tenía hasta anoche el récord de ser la cantante más joven en lograrlo en 2010 con 20 años). El momento, que ya es famoso en Twitter, representa muy bien a una artista que ha logrado triunfar alejándose de convencionalismos. Y el convencionalismo, en ese momento, hubiese sido susurrar: "Por favor, que sea yo".

Por cierto, los admiradores de Eilish que son también fans de Rosalía, otra de las grandes triunfadoras de la noche, han compartido repetidamente el abrazo que las dos artistas se dieron al encontrarse en la alfombra roja.

La letra cambiada de Ariana Grande

A Ariana Grande no le quedó espacio para recoger ninguno de los premios en las categorías principales en las que estaba nominada, puesto que se lo llevó todo Billie Eilish (que, desde el escenario, dijo que el Grammy a álbum del año debería haber sido para ella). Sin embargo, dejó unas de las actuaciones más memorables de la noche, no solo por su calidad musical y puesta en escena, sino porque tuvo que cambiar la letra de una canción sobre la marcha para adaptarla a su nueva situación familiar.

Durante años, Ariana ha estado alejada de su padre, con el que apenas tuvo relación tras el divorcio con su madre. En 2014 llegó a declarar a la revista Seventeen: "Hay mucho de mí que viene de mi padre y esa parte no me gusta". Los problemas parecen haber terminado: ayer, Grande llegó a la gala acompañada de su padre y de su madre y cuando se subió al escenario para cantar uno de sus grandes éxitos (Thank u, next) cambió la letra de una frase. La canción decía originalmente: "Doy las gracias a mi padre, porque mi madre aprendió con el drama". Ayer, la artista sencillamente cantó: "Doy las gracias a mi padre, porque es tan increíble".

El homenaje a Kobe

Al comienzo de la gala la presentadora, Alicia Keys, dejó claro que estaban en "la casa que Kobe Bryant ayudó a construir". La gala se celebró en el Staples Center de Los Ángeles, donde los Lakers, el equipo del que Bryant fue estrella, tienen su estadio principal. A continuación, cantó con los miembros del grupo Boyz II Men un extracto del clásico de Motown It's so hard to say good bye to yesterday, mientras entre el público artistas como la cantante Bebe Rexha se emocionaban hasta las lágrimas.

No fue el único homenaje a Bryant, cuya muerte repentina en un accidente de helicóptero ha dejado en shock al mundo. También el rapero Lil Nas X, Lizzo o Dj Khaled recordaron a la estrella del baloncesto en sus actuaciones.

El vestido "de centro comercial" de Lana de Rey

Sus fans están cabreados, y mucho. Al final de la gala, en Twitter la sensación general era que a Lana le habían robado el premio, que un álbum tan personal, profundo y aclamado como Norman Fucking Rockwell había perdido ante "un disco de moda" como es el de BIllie Eilish. Pero no todo fue lamento: la gente también habló largo y tendido de su vestido. Cuando una reportera le preguntó en la alfombra roja de qué marca era el vestido, ella respondió: "De un centro comercial. Lo vi y me encantó. Lo elegí en el último momento". Fue, tal vez, la forma más inteligente de sobresalir.

La Rosalía y su discurso en dos idiomas

Era el momento que más esperábamos en España: que la artista catalana recogiese el premio a mejor álbum latino urbano que estaba cantado que ganaría. Su discurso de agradecimiento fue emocionante, tanto en español como en inglés: "¡Gracias, mil gracias! Felicidades a todos los otros nominados, es un honor haber estado en la misma categoría que vosotros", dijo en español al subirse al escenario. Después, en inglés, añadió: "Es un honor haber recibido este premio, pero al mismo tiempo lo que más me entusiasma es que esta noche podré cantar flamenco para todos vosotros". El impacto de su actuación (que incluyó el nuevo sencillo Te juro y su ya clásico Malamente) se puede medir con el siguiente dato: el perfil oficial de los Grammy en YouTube todavía no ha publicado su actuación, pero el extracto que existe, del canal francés Cstar, sumaba 220.000 visualizaciones solo cuatro horas después de la gala.

El actor Billy Porter, de nuevo el más llamativo de la alfombra roja, con un traje de Baja East by Scott Studenberg y un sombrero que se movía con control remoto. Getty Images

¿Lo mejor de la alfombra roja? De nuevo, Billy Porter

Es el hombre que ha ayudado a romper la sosa tradición del esmoquin para ellos en las alfombras rojas. Ya sea en los Grammy, los Emmy, los Globos de Oro o los Oscar, Billy Porter, el protagonista de la serie Pose (que se puede ver en HBO) siempre es el más llamativo y extravagante de la gala. Esta vez lo volvió a hacer con un traje de Baja East by Scott Studenberg lleno de cristales y un sombrero que tenía una cortinilla que se activaba con control remoto. Así, como se puede ver en este vídeo, la abrió ante los fotógrafos. Carne de meme inmediato.

Frente al talento millennial, un clásico que nunca muere

En un extremo la joven Billie y en el otro el veterano Willie. Willie Nelson, de 86 años, fue ayer una de las sorpresas de la noche al ganar el Grammy a mejor interpretación de country solista por Ride me back home, su disco número... ¡sesenta y nueve! Y fue una sorpresa porque competía con estrellas más jóvenes como Blake Shelton (marido de Gwen Stefani y popular jurado en La Voz en Estados Unidos). Nelson ha recibido 52 nominaciones en toda su carrera. No estaba presente en la gala, así que su premio lo recogió (aquí viene el otro giro de guion)... Luis Fonsi. Cosas veredes.

