Todos los ganadores de los Grammy 2020

Billie Eilish ha hecho historia al ganar las cuatro categorías generales de los premios Grammy en un mismo año. La joven y su hermano Finneas O'Connel han logrado acaparar los principales reconocimientos en la gala de los Premios Grammy que se ha celebrado este domingo en Los Ángeles. Eilish ha conseguido el premio al mejor nuevo artista de la industria de la música en Estados Unidos, su éxito, Bad Guy, es la canción y la grabación del año. Además, el disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es el mejor álbum de pop vocal contemporáneo, la categoría en la que decidió ponerlo la Academia. Pero la clasificación da un poco igual porque Eilish también ganó álbum del año en general y su hermano se llevó el codiciado premio de productor del año.

A continuación, todos los premiados de los Grammys 2020:

Álbum del año

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish

Grabación del año

Bad Guy | Billie Eilish

Artista revelación

Billie Eilish

Canción del año

Bad Guy | Billie Eilish

Actuación de rap

Higher | DJ Khaled junto a Nipsey Hussle y John Legend

Álbum de rap

Igor | Tyler, The Creator

Álbum de comedia

Sticks & Stones | David Chappelle

Actuación de country en dúo o solitario

Speechless | Dan + Shay

Actuación pop en solitario

Truth Hurts | Lizzo

Productor del año

Finneas

Álbum pop del año

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish

Álbum pop tradicional

Look Now | Elvis Costello & The Imposters

Actuación pop en dúo o grupal

Old Town Road | Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Álbum de americana

Oklahoma | Keb'Mo'

Canción de raíces americanas

Call My Name | I'm With Her

Actuación de raíces americanas

Saint Honesty | Sara Bareilles

Álbum de músicas del mundo

Celia | Angelique Kidjo

Álbum R&B

Ventura | Anderson .Paak

Canción R&B

Say So | PJ Morton Featuring JoJo

Actuación R&B tradicional

Jerome | Lizzo

Actuación R&B

Come Home | Anderson .Paak y André 3000

Álbum de música urbana contemporánea

Cruz I Love You (Deluxe) | Lizzo

Álbum de música alternativa

Father Of The Bride | Vampire Weekend

Álbum de rock

Social Cues | Cage The Elephant

Canción de rock

This Land | Gary Clark Jr.

Actuación de rock

This Land | Gary Clark Jr.

Actuación de metal

7empest | Tool

Álbum de música teatral

Hadestown | Original Broadway Cast

Composición clásica contemporánea

Higdon: Harp Concerto | Yolanda Kondonassis, Ward Stare & The Rochester Philarmonic Orchestra

Compendio clásico

The Poetry Of Places | Nadia Shpachenko

Álbum de clásica en solitario

Songlplay | Joyce DiDonato

Solo de música clásica instrumental

Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite | Nicola Benedetti

Interpretación de música de cámara

Shaw: Orange | Attacca Quartet

Actuación coral

Duruflé: Complete Choral Works | Robert Simpson

Grabación de ópera

Picker: Fantastic Mr. Fox | Gil Rose, John Brancy, Krista River, Andrew Craig Brown, Edwin Vega & Gabriel Preisser

Actuación de orquesta

Norman: Sustain | Gustavo Dudamel

Productor de clásica del año

Blanton Alspaugh

Canción de rap

A Lot | 21 Savage y J. Cole

Actuación de rap

Racks In The Middle | Nipsey Hussle y Roddy Ricch & Hit-Boy

Álbum latino de música tropical

Opus | Marc Anthony y A Journey Through Cuban Music | Aymée Nuviola

Álbum de música regional mexicana

De Ayer Para Siempre | Mariachi Los Camperos

Álbum latino de rock, urbano o alternativo

El Mal Querer | Rosalía

Álbum latino de pop

#El Disco | Alejandro Sanz

Álbum góspel

Long Live Love | Kirk Franklin

Álbum góspel de raíces

Testimony | Gloria Gaynor

Actuación góspel

Love Theory | Kirk Franklin

Álbum de música cristiana contemporánea

Burn The Ships for King & Country

Canción de música cristiana contemporánea

God Only Knows for King & Country & Dolly Parton

Álbum country

While I'm Livin' | Tanya Tucker

Canción country

Bring My Flowers Now | Tanya Tucker

Actuación country en solitario

Ride Me Back Home | Willie Nelson

Álbum latino de jazz

Antidote | Chick Corea & The Spanish Heart Band

Álbum de jazz conjunto

The Omni-American Book Club | Brian Lynch Big Band

Álbum de jazz instrumental

Finding Gabriel | Brad Mehldau

Álbum vocal de jazz

12 Little Spells | Esperanza Spalding

Improvisación de jazz en solitario

Sozinho | Randy Brecker

Arreglo instrumental y vocal

All Night Long | Jacob Collier y Jules Buckley, Take 6 y Metropole Orkest

Arreglo instrumental o a cappella

Moon River | Jacob Collier

Composición instrumental

Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite | John Williams

Álbum instrumental contemporáneo

Mettavolution | Rodrigo y Gabriela

Álbum de electrónica

No Geography | The Chemical Brothers

Mejor grabación dance

Got To Keep On | The Chemical Brothers

Álbum hablado

Becoming | Michelle Obama´

Álbum infantil

Ageless Songs for the Child Archetype | Jon Samson

Álbum de reggae

Rapture | Koffee

Álbum regional de raíces

Good Time | Ranky Tanky

Álbum folk

Patty Griffin | Patty Griffin

Álbum de blues contemporáneo

This Land | Gary Clark Jr.