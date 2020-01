Margaret Atwood encabeza un Hay Festival con acento científico y político

En estos tiempos inciertos, la crisis climática será uno de los muchos temas que abordará el Hay Festival de Cartagena de Indias, que comienza este jueves y acaba el domingo. La cita, en su decimoquinto aniversario, se ha convertido más que en un evento literario en una fiesta de las ideas, con su desfile anual de escritores, artistas y pensadores en el sentido amplio de la palabra. Esta edición reúne a 170 invitados que incluyen a veteranas como la novelista canadiense Margaret Atwood y la poeta uruguaya Ida Vitale. Además de las artes y el medioambiente, el futuro político de América Latina también tendrá un marcado protagonismo, con la presencia de dos expresidentes de la región en los escenarios de la ciudad amurallada: la brasileña Dilma Rousseff y el colombiano Juan Manuel Santos.

“Hay mucho donde elegir. De la parte literaria sin duda alguna destacaría a Atwood, a la francesa Muriel Barbery, que escribió La elegancia del erizo, y la mexicana Valeria Luiselli, autora de Los niños perdidos”, resume Cristina Fuentes de la Roche, directora internacional del festival, una cita que nació en Gales en 1988 y se expandió a Cartagena desde 2005.

Atwood (Ottawa, 1939) presentará la secuela de El cuento de la criada, la novela sobre un Estados Unidos distópico que la lanzó a la fama y que alcanzó aún mayor repercusión por su adaptación televisiva. La autora hablará sobre Los testamentos, ganadora de la última edición del prestigioso premio Man Booker, con Peter Florence, fundador del Hay. La octogenaria escritora también hablará sobre su obra –que incluye novelas, cuentos, poesía y guiones de televisión– con el escritor y editor argentino-canadiense Alberto Manguel. En Cartagena, además, se exhibirá el documental A word after a word after a word is power, de Nancy Lang y Peter Raymont, sobre la vida de esta eterna candidata al Nobel.

En el robusto bloque de escritores también destaca Ida Vitale (Montevideo, 1923), la poeta uruguaya ganadora del Premio Cervantes que compartirá escenario con la portuguesa Ana Luísa Amaral. A esas poderosas voces femeninas se suman rostros conocidos como el español Javier Cercas, ganador del Premio Planeta con Terra Alta, el cubano Leonardo Padura o los colombianos Héctor Abad Faciolince y Juan Gabriel Vásquez, que esta semana se llevó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana con el libro de cuentos Canciones para el incendio.

Una vez más, EL PAÍS América es socio de las ediciones del Hay Festival en el continente. Dilma Rousseff, la primera mujer en llegar a la Presidencia de Brasil, reelegida y posteriormente destituida por el Congreso en una época turbulenta cuyas heridas aún no cierran, conversará el viernes con Javier Moreno, director de EL PAÍS América, sobre el futuro de la izquierda en América Latina.

Otro expresidente latinoamericano, el colombiano Juan Manuel Santos, merecedor del premio Nobel de Paz por el acuerdo que selló con la extinta guerrilla de las FARC, abordará los retos que afronta el continente en un diálogo con el analista venezolano Moisés Naím, columnista de este periódico. Santos narra el arduo camino que llevó a un difícil pacto que busca acabar con más de medio siglo de conflicto armado en La batalla por la Paz (2019), uno de los libros más vendidos en Colombia.

El mismo Naím, que hace un año presentaba en Cartagena su primera novela Dos espías en Caracas, entrevistará a otro Nobel, en este caso de economía, cuando debata con Joseph Stiglitz sobre cómo replantear el modelo capitalista para evitar los abusos del propio sistema. El bloque económico también contará con el coreano Ha-Joon Chang, que discutirá su libro Economía para el 99% de la población.

La crisis climática atravesará esta edición. El periodista estadounidense David Wallace-Wells, autor del sobrecoger libro El planeta inhóspito, será una de las voces más requeridas para opinar sobre el calentamiento que amenaza la vida en la Tierra. El robusto eje dedicado a la divulgación científica también tiene escritoras. Jennifer Ackerman dará una conferencia sobre el fascinante comportamiento de las aves basado en su libro El ingenio de los pájaros (2017), un éxito de ventas internacional. Andrea Wulf, autora de la célebre biografía de Alexander von Humboldt La invención de la naturaleza, hablará con Guillermo Altares, periodista de EL PAÍS, y también sostendrá un conversatorio sobre cambio climático con el antropólogo Wade Davis, autor de El río y protagonista del documental El sendero de la anaconda, y el investigador Alexandre Antonelli.

Héctor Abad Faciolince, que acaba de publicar Lo que fue presente, una selección de sus diarios, conversará sobre la adaptación al cine del más celebre de sus libros, El olvido que seremos (2006), que narra la vida y muerte de su padre. Lo hará precisamente con el guionista, director y productor español Fernando Trueba, el responsable de llevar a la gran pantalla la historia del médico Héctor Abad Gómez, un activista de derechos humanos asesinado por los paramilitares en la convulsa Medellín de los años ochenta. El lenguaje audiovisual también estará presente en la charla inaugural con la actriz española Maribel Verdú, así como en la conversación que sostendrá Javier Gómez, coordinador de guion de La Casa de Papel, con Javier Lafuente, corresponsal y delegado de EL PAÍS en México, Centroamérica y el Caribe.

Juan Perro, como ahora se conoce al español Santiago Auserón, exvocalista de la banda Radio Futura, encabeza un acento musical que ya es tradición en Cartagena. Conversará con el escritor Juan Cárdenas y presentará su nuevo repertorio en la explanada del Centro de Convenciones. El cubano Leonardo Padura hablará con Daniel Samper Pizano sobre Los rostros de la salsa, su obra dedicada a los grandes músicos del Caribe, y el periodista colombiano también conversará con Walter Silva, uno de los grandes representantes de la música llanera.