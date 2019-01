La ficción española sobre el narco despega

En 1932 las autoridades judiciales de EE UU llamaron la atención a las productoras de EE UU por la imagen que se daba de la mafia en el cine. Era la época en la que Scarface arrasaba. Poco ha cambiado. "En Galicia, si eras un chaval de calle, tendías a admirar a Sito Miñanco y nunca a Baltasar Garzón. Sin ambages. Lo que sí resulta curioso es que ahora cualquiera tenga semejante empatía con determinados personajes. En las camisetas se llevan lemas de Pablo Escobar y no del Che, como hace veinte años", cuenta José Manuel del Río, abogado que se ha estrenado en la ficción con La marea roja (en febrero en Ediciones B). "Lo que más ha idealizado es el silencio y la impunidad que había antes. En la ficción hay que buscar el matiz, no puede estar sometida a un sermón o una ideología. La cocaína es el oro del capitalismo mágico. Qué se hace con ella en los circuitos financieros, cómo compra voluntades... Si se cuenta esto no se idealiza sino que se desequilibra el discurso imperante y no se idealiza", asegura Manuel Rivas.

No todos piensan igual. "No veo el peligro moral por ningún lado porque no creo que se les esté ensalzando", asegura Aitor Gabilondo. "Nos cautiva su forma de actuar y de vivir porque lo hacen al margen de la ley, cosa que la mayoría de nosotros ni hacemos ni haremos jamás. Además, nunca se oculta que están delinquiendo y que la sociedad les hará pagar por ello. Nos subyugan porque en ellos vemos reflejadas nuestra luz y nuestra oscuridad", remata.

El equilibrio narrativo es una herramienta esencial para evitar el ensalzamiento. Concepción Cascajosa pone como ejemplo la parte en la que Fariña se centra en las protestas de las madres de los toxicómanos, pero no deja por ello de recordar que si Sito Miñanco aparece por momentos romantizado es porque "es inevitable" y porque "las series no son documentales". La receta para evitar convertir en héroes a los criminales se completa con una apelación a la responsabilidad del espectador y un compromiso del creador, pero la tentación sigue ahí.